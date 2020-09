Pjanic firmó contrato hasta 2024 y usará la camiseta número 8 en Barcelona Crédito: @FCBarcelona_ES

Tras las llegadas iniciales de Pedri, Matheus Fernandes y Trincão, Barcelona presentó a su gran refuerzo para la temporada 2020/21 que ya se puso en marcha en España: el experimentado mediocampista bosnia Miralem Pjanic firmó su contrato por cuatro temporadas y tuvo su presentación formal, en la que se conoció que utilizará el número 8 en la camiseta.

La llegada de Pjanic se había concretado a principios de julio al sellar un trueque con Juventus, hacia donde partió el brasilero Arthur Melo. Barcelona cobró 72 millones de euros (unos 81 millones de dólares) más diez variables por el traspaso del brasileño y pagó 60 millones de euros y cinco variables por la incorporación del bosnio.

En el medio, el club culé sufrió varios cachetazos: perdió la Liga de España a manos de Real Madrid, fue humillado por Bayern Munich en la Champions League y atravesó tres semanas de tensión con la novela de Lionel Messi, quien finalmente seguirá al menos una temporada más en la institución. Así, en la presentación formal de Pjanic, quien además a fines de agosto dio positivo de coronavirus y su contagio retrasó su llegada al club, la fallida salida de Leo fue uno de los temas principales.

Hoy tengo la oportunidad de compartir vestuario con un extraterrestre Pjanic sobre Messi

"No me lo imaginaba con otra camiseta, ha hecho una historia increíble con este club, para mí era imposible que se fuera", aseguró el futbolista bosnio en una rueda de prensa virtual, tras dar sus primeros toques al balón vestido con la casaca de su nuevo equipo. "Mi voluntad era poder jugar con este jugador y no tenía ninguna duda de que así sería", añadió Pjanic.

A la hora de definir a Messi, el experimentado y talentoso volante aseguró: "Ha crecido aquí, ha hecho una historia increíble aquí. Leo es un enorme campeón, un gran triunfador, siempre hay un poco decepción después de una derrota, pero Leo tiene su casa aquí y con otra camiseta me hubiera resultado raro". Y luego dejó una particular definición para describir al número 10 argentino, tras elogiar a estrellas con las que ha jugado como Cristiano Ronaldo o Francesco Totti: "Hoy tengo la oportunidad de compartir vestuario con un extraterrestre".

El bosnio, una de las principales operaciones en un mercado deprimido por la pandemia, llega para reforzar el centro del campo, un terreno clave en el juego de Barcelona. Pjanic viene formando parte de la lista de deseos del Barça en los últimos años, por su juego creativo y asociativo desde el centro del campo, donde puede jugar como mediocentro, interior o incluso organizador adelantado. Ahora, en su madurez futbolística, podrá al fin intentar demostrar su rentabilidad. Se presentará en España con 103 asistencias y 73 goles a lo largo de su carrera en 14 temporadas desde 2007, siendo jugador de Metz, Olympique de Lyon, Roma y Juventus.

"Quiero conocer a mis compañeros en el campo y que ellos me conozcan, que sepan cómo aprovecharme. En el centro del campo he jugado en todas las posiciones. Me adaptaré", afirmó el ex Juventus. "Salir de la Juve fue muy difícil, he dejado un equipo increíble, pero un futbolista necesita nuevos desafíos, nuevos estímulos. Después de ganar todo en Italia en nueve años necesitaba otros retos. Y si tenía que ir a otro club, éste solo podía ser el Barça".

El bosnio, que confía en tener algunos minutos el sábado en último encuentro de pretemporada del Barcelona contra el Elche, aseguró haber cumplido un sueño con su llegada al Barcelona y se mostró muy motivado para afrontar su nuevo reto. "Compartir el vestuario con Messi y otros grandes futbolistas es una gran motivación para mí, aún más porque el año pasado no fue como se esperaba y vengo aquí para ganar", concluyó.