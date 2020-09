Bielsa, sentado en su banquito durante un partido; lo debería volver a ocupar el 12 de septiembre, en el debut ante Liverpool Fuente: Reuters

"Estamos trabajando en eso. Somos optimistas. Esperamos que pronto haya novedades", le respondían a LA NACION a principios de agosto desde la dirección deportiva de Leeds sobre la renovación del contrato de Marcelo Bielsa. Casi un mes después, y a nueve días del debut en la Premier League ante el campeón Liverpool, se demora el anuncio oficial del nuevo vínculo y no hay respuesta desde el club sobre la marcha de las negociaciones. El hermetismo rodea al tema. Apenas el trascendido de que la conducción le habría ofrecido dos años y el técnico rosarino preferiría uno, además de que pasaría a estar entre los seis entrenadores mejores pagos de la Premier.

¿Esto significa que corre riesgo la presencia de Bielsa en Anfield Road, el sábado 12 de septiembre? No debería ser así, porque el Loco, en muchos aspectos, sigue ligado a Leeds, como si estuviera en funciones. Nunca abandonó la ciudad desde que se consiguió el ascenso.

Los indicios no sugieren una ruptura de último momento, si bien Bielsa tiene un historial de desencuentros con dirigentes que lo llevaron a pegar portazos, como ocurrió con Julio Grondona en el seleccionado argentino (públicamente lo revistió con "una falta de energía"), en el seleccionado de Chile, Athletic Bilbao, Olympique Marsella y Lille, sin olvidar que se bajó de Lazio un par de días antes de ser presentado.

Rodrigo, el delantero que llega de Valencia, es la contratación más alta en la historia de Leeds Crédito: Twitter

En Leeds está supervisando los refuerzos que llegan. Hace unos días se concretó la incorporación más alta en la historia del club, el centro-delantero Rodrigo, por 33,6 millones de euros para Valencia. El goleador, que nació en Brasil y está concentrado con el seleccionado de España para disputar la Liga de las Naciones, habló como alguien que va a ser dirigido por el argentino: "Todavía no tuve oportunidad de hablar con Bielsa, pero sin dudas es un estímulo que él sea el entrenador. Ya pedí los videos de los entrenamientos para ver su forma de trabajar. Tengo mucha curiosidad por su método. También les pregunté a jugadores que estuvieron en sus equipos. Me ilusiona trabajar con él."

El media-punta español Pablo Hernández, que a los 35 años asegura que con Bielsa atravesó por las mejores temporadas de su carrera, en declaraciones a la FM Club 947 dio por supuesto que no está en duda la continuidad: "Ojalá este año Marcelo aprenda más inglés y pueda dar más indicaciones en ese idioma. Igual, los jugadores tenemos tan interiorizados lo que quiere que no hace falta hablar mucho".

Después de haber permanecido en un segundo plano, Bielsa saluda al director técnico de Stoke al final del amistoso del martes Crédito: Captura de TV

Más allá de estas evidencias, también es cierto que ni en la página oficial de Leeds ni en sus cuentas en las redes sociales aparecen imágenes de Bielsa en las prácticas. Como si hubiera un deliberado ocultamiento. Solo se muestra a los futbolistas. A Bielsa es más frecuente verlo en las fotografías que se toman los hinchas cuando se lo encuentran con sus carpetas y anotaciones en la mesa de un bar. En esas apariciones públicas está vestido con la nueva indumentaria deportiva de Adidas, que reemplazó a Kappa en Leeds.

Sin los jugadores que están convocados en sus seleccionados, Leeds perdió el martes 3-0 ante Stoke en el primer amistoso -se jugaron 80 minutos- de pretemporada. El partido se disputó a puertas cerradas en el estadio Britannia y muchos llegaron a especular con que Bielsa no había concurrido, ya que su ayudante Pablo Quiroga fue el que estuvo más activo dando indicaciones desde la zona técnica. Bielsa se mantuvo en un segundo plano y recién fue captado en una fotografía al final, cuando se acercó a estrecharle la mano a Michael O'Neill, su colega de Stoke.

Sobre la conformación del plantel que como prioridad tendrá asegurar la permanencia en la Premier, misión dificultosa en el primer año de todos los ascendidos, uno de los lamentos de Bielsa fue no haber podido retener al zaguero Ben White, una de las figuras de temporada pasada. Terminado el préstamo, volvió a Brighton, donde será compañero de Alexis MacAllister. White se despidió con palabras de agradecimiento hacia Bielsa: "Aprendí mucho de él. Sus entrenamientos se centran hasta en los detalles. En cómo gira la pelota cuando la pasás, cómo la pasás, por qué la pasás".

Los hinchas de Leeds se siguen sacando fotos cuando lo encuentran a Bielsa con sus anotaciones en los bares Crédito: Twitter

Tras varios días de negociaciones y ofertas millonarias que no conformaron a Brighton, Leeds salió al mercado para contratar un zaguero central. "No podíamos esperar más. Nos faltaba un central", dijeron desde Elland Road. Así llegó Robin Koch, de 24 años, con dos partidos en el seleccionado de Alemania, por 14,4 millones de euros para Friburgo. El defensor se muda desde la Bundesliga, tentado por la posibilidad de ser dirigido por el Loco: "Bielsa fue una de las razones principales para que me uniera a Leeds. Escuché de mucha gente del fútbol que es uno de los mejores entrenadores y tengo muchas ganas de compartir las primeras prácticas".

Leeds compró los pases de dos jugadores que estaban a préstamo y rindieron satisfactoriamente en el Championship: el extremo portugués Helder Costa (17,7 millones de euros para Wolverhampton) y el arquero francés Illan Meslier (6,5 para Lorient). Extendió con Manchester City el préstamo del extremo Jack Harrison. Las otras contrataciones son estratégicas, juveniles con potencial: el centro-delantero Joe Gelhardt (18 años, por 1,8 millones para Wigan), el atacante Sam Greenwood (18, de Arsenal), el delantero Charlie Allen (16, de Linfield) y el defensor Cody Drameh (18, de Fulham).

El defensor Koch llega de la Bundesliga

Desde la dirección deportiva de Leeds le fueron desmintiendo a este diario los sucesivos rumores periodísticos de interés en jugadores argentinos: Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Thiago Almada, Nicolás González y Pedro de la Vega. El último nombre que se instaló es el de Rodrigo De Paul, que no fue pedido por Bielsa y surgió en las cercanías del presidente Andrea Radrizzani.

A falta de la foto y el anuncio oficial de la renovación del contrato, los acontecimientos hasta ahora van en dirección a que Bielsa se estará saludando con Jürguen Klopp antes de que el 12 de septiembre comience Liverpool-Leeds.