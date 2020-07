MLS: cómo quedaron los cuartos de final y el sueño de Diego Valeri en Portland

Diego Valeri, un símbolo de Portland Timbers Crédito: Portland TImbers

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 08:20

La Major League Soccer ya tiene el cuadro definido de los cuartos de final: el último casillero se completó con la victoria de Portland Timbers sobre FC Cincinnati en la tanda de penales por 4-2, después de que el tiempo reglamentario terminara 1-1. Los argentinos Diego Valeri y Sebastián Blanco anotaron en la definición desde los doce pasos.

En el período regular, Portland se adelantó en el minuto 67 por mediación del delantero polaco Jaroslaw Niezgoda, que aprovechó en el área chica un pase desde la izquierda de Blanco. En tanto, Cincinnati igualó en el minuto 81 con un gol de Locadia de penal, cometido por el arquero Tyton.

De esta forma, Los cuartos de final del 'MLS is Back', que se disputará hasta el 11 de agosto, arrancarán el jueves con el duelo entre Philadelphia Union y Sporting Kansas City. El viernes se disputará el choque entre Orlando City y Los Angeles FC y el sábado habrá dos encuentros: Minnesota United vs. San Jose Earthquakes y New York City FC ante Portland Timbers.

La llave de los cuartos de final de la MLS

Valeri, exjugador de Lanús, es a los 34 años un símbolo y referencia de Portland, la franquicia campeona de la edición 2015. Fue distinguido como el 'Jugador más valioso' (MVP) en 2017 y sus estadísticas indican que ya jugó en ese equipo 210 partidos, con 79 goles. Ahora, una vez más se ilusiona con título en tierra estadounidense. "Cuartos de final, ¡Vamos", festejó en twitter el ex granate.

En referencia a jugar en Orlando, la denominada 'burbuja' del complejo ESPN, el capitán de Portland mencionó a Télam: "Es una experiencia diferente en un tiempo singular que está pasando el mundo entero. Creo que estar acá es lo más parecido a una Villa Olímpica. Estamos todos los equipos en un hotel de Disney e intentando adaptarnos al protocolo al máximo posible para minimizar los contagios".

Respecto de la situación de pandemia, describió: "Hubo algunos jugadores que llegaron a Orlando contagiados, aunque somos testeados casi todos los días, y de esa manera se logró frenar los contagios en las últimas dos semanas. Es una experiencia diferente que no me hubiese imaginado vivir, pero aquí estamos".

En cuanto al formato de la MLS, mencionó: "Estamos jugando un torneo aparte. Los play offs son estilo Copa del Mundo, lo más cercano a la Open Cup que jugamos en el medio de la temporada de la MLS. Digamos que este torneo es una mezcla planificada de la liga para que volviéramos a competir cuanto antes" remarcó el mediocampista que atravesó una década en la Primera del conjunto 'granate' (2003-2013).

Ya son siete los años que el bonaerense está radicado en Portland, una ciudad que lo adoptó de inmediato, junto a su familia. "En 2013, cuando llegué al club, me hicieron sentir la calidez característica de la ciudad. No me puedo quejar ni de la gente ni de los hinchas por el trato que me brindan. Son muy especiales para sentir el fútbol. Crecimos mucho y ganamos un campeonato (2015) para poner a Portland en el lugar que no tenía hasta ahora", manifestó.

Pelota dominada y vista al frente: Diego Valeri quiere su segundo título en la MLS Crédito: Portland Timbers

Su participación en los distintos equipos de la región en el Estado de Oregon es palpable. De hecho, Valeri es simpatizante de las Portland Thorns de la National Women Soccer League (NWSL) y es considerado también un embajador del fútbol femenino.

"Somos hinchas de las Thorns. Siempre que podemos, vamos con mi hija y mi mujer a los partidos de ellas. Todos los deportes están muy desarrollados, pero el fútbol femenino es uno de esos deportes que viene trascendiendo a escala mundial. Nosotros tenemos el privilegio de acompañar al equipo y estar cerca de jugadoras de primer nivel mundial", explicó el mediocampista.

Su compromiso con la ciudad también se pone de manifiesto cada vez que presencia algún partido de los Portland Trail Blazers, en la NBA "Vivo cerca del Moda Center (estadio de los Portland Blazers para sus compromisos del básquetbol profesional estadounidense) y cuando hay partido siempre estamos presentes en una cancha", describió.

Diego Valeri juega para Portland Timbers desde 2013 y logró un título en 2015 Crédito: Portland Timbers