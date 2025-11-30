Así quedó conformada la final de la MLS 2025, con el Inter Miami de Lionel Messi

El conjunto de Javier Mascherano goleó a New York City y conquistó la Conferencia Este; en el Oeste Vancouver prevaleció sobre San Diego
El Inter Miami de Lionel Messi y Vancouver Whitecaps disputarán por primera vez en sus respectivas historias la final de la Major League Soccer (MLS) en la temporada 2025 gracias a que este sábado se impusieron en las finales de las Conferencia Este y Oeste, respectivamente, a New York City y San Diego.
Las Garzas, elenco dirigido por Javier Mascherano y con siete argentinos en su formación inicial, vapueló como local al equipo de la Gran Manzana con un triplete de Tadeo Allende más una conversión cada uno de Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Cegovia. Justin Haak descontó transitoriamente en el perdedor, donde fueron titulares Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández Mercau.
Posteriormente, el Vancouver del alemán Thomas Müller derrotó como visitante a San Diego 3 a 1 y accedió al duelo decisivo. Los tantos fueron del arquero Pablo Sisniega en contra y de Brian White por duplicado. Hirving Lozano anoto para el perdedor.
Semifinales de la MLS 2025
- Inter Miami 5-1 New York City.
- San Diego 1-3 Vancouver Whitecaps.
Los ganadores levantaron el trofeo de sus respectivas regiones en el certamen que iniciaron 30 franquicias. 20 de ellas no superaron la etapa regular -San José Earthquakes, Colorado Rapids, Houston Dynamo, St. Louis City, Los Angeles Galaxy y SC Kansas en el Este junto a New York FC, New England Revolution, Toronto FC, Atlanta United, Montreal y DC United en el Oeste- mientras que las ocho restantes se despidieron en los playoffs.
La definición de la MLS, denominada MLS Cup, se disputará el sábado 6 de diciembre a las 16.30 en el Chase Stadium de Miami porque Inter Miami sumó más puntos que Vancouver en la primera fase (65 contra 63) y tiene ventaja de localía, más allá de que fue tercero en el Este y que su rival terminó segundo en el Oeste.
Quien se imponga, levantar el trofeo por primera vez en su historia y se incorporará a una tabla de campeones que domina Los Ángeles Galaxy con seis estrellas. Ocho equipos, en tanto, tienen una sola vuelta olímpica y son Chicago Fire, Portland Timbers, Toronto FC, Real Salt Lake, Colorado Rapids, Los Angeles FC, Atlanta United y New York City.
Tabla de campeones de la MLS
- Los Ángeles Galaxy - 6
- DC United - 4
- Columbus Crew - 3
- Seattle Sounders / Houston Dynamo / Sporting Kansas City / San José Earthquakes - 2
- Chicago Fire / Portland Timbers / Toronto FC / Real Salt Lake / Colorado Rapids / Los Angeles FC / Atlanta United / New York City - 1
