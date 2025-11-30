LA NACION

Así quedó conformada la final de la MLS 2025, con el Inter Miami de Lionel Messi

El conjunto de Javier Mascherano goleó a New York City y conquistó la Conferencia Este; en el Oeste Vancouver prevaleció sobre San Diego

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Lionel Messi no marcó en el triunfo de Inter Miami, pero fue clave en la conducción del equipo
Lionel Messi no marcó en el triunfo de Inter Miami, pero fue clave en la conducción del equipoCARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Inter Miami de Lionel Messi y Vancouver Whitecaps disputarán por primera vez en sus respectivas historias la final de la Major League Soccer (MLS) en la temporada 2025 gracias a que este sábado se impusieron en las finales de las Conferencia Este y Oeste, respectivamente, a New York City y San Diego.

Las Garzas, elenco dirigido por Javier Mascherano y con siete argentinos en su formación inicial, vapueló como local al equipo de la Gran Manzana con un triplete de Tadeo Allende más una conversión cada uno de Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Cegovia. Justin Haak descontó transitoriamente en el perdedor, donde fueron titulares Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández Mercau.

Posteriormente, el Vancouver del alemán Thomas Müller derrotó como visitante a San Diego 3 a 1 y accedió al duelo decisivo. Los tantos fueron del arquero Pablo Sisniega en contra y de Brian White por duplicado. Hirving Lozano anoto para el perdedor.

Semifinales de la MLS 2025

  • Inter Miami 5-1 New York City.
  • San Diego 1-3 Vancouver Whitecaps.
El cuadro de la MLS, con Inter Miami y Vancouver en la final
El cuadro de la MLS, con Inter Miami y Vancouver en la finalCanchallena

Los ganadores levantaron el trofeo de sus respectivas regiones en el certamen que iniciaron 30 franquicias. 20 de ellas no superaron la etapa regular -San José Earthquakes, Colorado Rapids, Houston Dynamo, St. Louis City, Los Angeles Galaxy y SC Kansas en el Este junto a New York FC, New England Revolution, Toronto FC, Atlanta United, Montreal y DC United en el Oeste- mientras que las ocho restantes se despidieron en los playoffs.

La definición de la MLS, denominada MLS Cup, se disputará el sábado 6 de diciembre a las 16.30 en el Chase Stadium de Miami porque Inter Miami sumó más puntos que Vancouver en la primera fase (65 contra 63) y tiene ventaja de localía, más allá de que fue tercero en el Este y que su rival terminó segundo en el Oeste.

Quien se imponga, levantar el trofeo por primera vez en su historia y se incorporará a una tabla de campeones que domina Los Ángeles Galaxy con seis estrellas. Ocho equipos, en tanto, tienen una sola vuelta olímpica y son Chicago Fire, Portland Timbers, Toronto FC, Real Salt Lake, Colorado Rapids, Los Angeles FC, Atlanta United y New York City.

Tabla de campeones de la MLS

  • Los Ángeles Galaxy - 6
  • DC United - 4
  • Columbus Crew - 3
  • Seattle Sounders / Houston Dynamo / Sporting Kansas City / San José Earthquakes - 2
  • Chicago Fire / Portland Timbers / Toronto FC / Real Salt Lake / Colorado Rapids / Los Angeles FC / Atlanta United / New York City - 1
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. 50 fotos de Boca campeón del mundo: el álbum menos conocido, a 25 años de la gloria ante Real Madrid
    1

    50 fotos de Boca vs. Real Madrid: el álbum menos conocido, a 25 años de ser campeón del mundo en Japón

  2. La terminante decisión de Irán con respecto al sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos
    2

    Irán decidió no participar del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos por conflictos con las visas

  3. Racing vs. Tigre, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  4. Sorteo Mundial 2026: fecha, hora, grupos y formato
    4

    Sorteo Mundial 2026: fecha, hora, grupos y formato

Cargando banners ...