Mohamed Salah dijo sentirse traicionado en Liverpool y puso en duda su continuidad en el club

Mohamed Salah habló y sacudió el mundo Liverpool. El delantero egipcio, figura durante tantos años del equipo británico, acusó al club de dejarlo “bajo el ómnibus” después de quedar fuera de la formación titular por tercer partido consecutivo cuando los campeones de la Premier League empataron (3-3) con Leeds. Afirmó que lo convirtieron en un chivo expiatorio por el mal comienzo de la temporada y arrojó serias dudas sobre su futuro en la institución.

Mohamed Salah, cabizbajo tras no haber entrado en el partido ante Leeds, aplaudiendo al público de Liverpool que asistió al estadio Elland Road

“No puedo creer... Estoy en el banco durante 90 minutos”, dijo Salah, de 33 años, ante los periodistas, en la zona mixta del estadio Elland Road. “Es la tercera vez que estoy en el banco, creo que por primera vez en mi carrera. Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué”, se quejó el destacado futbolista, que se incorporó a Liverpool en junio de 2017, a cambio de 42.000.000 de euros, proveniente de la Roma. Desde entonces, conquistó nueve títulos con los Reds.

Salah, compañero del argentino Alexis Mac Allister, aventuró que ante Brighton, el próximo fin de semana, estará en el estadio de Anfield para despedirse “de los aficionados antes de ir a la Copa de África, porque no sé lo que pasará”. Salah fue el máximo goleador de la Premier League en cuatro ocasiones y fue nombrado Jugador del Año tanto de la Asociación de Futbolistas Profesionales como de la Asociación de Cronistas de Fútbol la temporada pasada, colaborando para que Liverpool lograra su segundo título en la Premier League. Sin embargo, su vínculo con el club podría interrumpirse pronto.

El DT de Liverpool, Arne Slot, en conflicto con Salah

“He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador [Arne Slot] y, de repente, ya no tenemos ninguna. No sé por qué, pero me parece, según mi punto de vista, que alguien no me quiere en el club”, apuntó Salah, que sólo anotó cuatro goles en la Premier League esta temporada, uno de ellos de penal, y fue criticado por su “falta de trabajo defensivo”, ya que Liverpool tuvo un comienzo dubitativo en la defensa del título. El equipo de Anfield Road está en la octava posición de la Premier League, con 23 puntos (siete triunfos, dos empates, seis derrotas), a diez del líder, Arsenal.

“No tengo que luchar todos los días por mi puesto, porque me lo he ganado. No soy más importante que nadie, pero me lo he ganado. Así es el fútbol. Es lo que es. Soy el máximo goleador, el mejor jugador, gané la liga con tanta intensidad, pero soy yo quien tiene que defenderse ante los medios y la afición. Después de lo que he hecho por el club, me duele mucho. Imagínatelo, de verdad. Después de pasar de casa al club, no sabés si vas a ser titular. Conozco el club demasiado bien; llevo aquí muchos años”, se lamentó Salah, muy dolido porque el final de su vínculo con Liverpool, luego de tanto brillo, no merece terminar así.

Salah, tras el empate 3-3 en Elland Road ante Leeds, saludando a su compañero Dominik Szoboszlai

En abril pasado, El Faraón Salah renovó su contrato con Liverpool hasta 2027, pero ahora el escenario es totalmente opuesto. “Recibí muchas promesas y hasta ahora llevo tres partidos en el banco, así que no puedo decir que hayan cumplido la promesa. No es aceptable para mí. No sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Creo que si esto ocurriera en otro lugar, todos los clubes protegerían a sus jugadores. Ahora lo veo como: ‘Deja a Mo en evidencia porque ahora es el problema del equipo’. Pero no creo que yo sea el problema. He hecho muchísimo por este club”, agregó el egipcio. La liga de Arabia Saudita podría ser su destino, pero él mismo prefirió no hablar sobre ello.

