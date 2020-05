Mono Burgos eligió no renovar con Atlético de Madrid e iniciará su carrera como DT principal Fuente: Reuters

Tras ocho años y medio al lado de Diego Simeone en un histórico ciclo en Atlético de Madrid , llegó el tiempo de renovar deseos y desafíos para Germán Burgos . El ayudante de campo del Cholo tiene decidido empezar a forjar su destino como entrenador principal. Por eso, en febrero del año pasado, fue el único integrante del cuerpo técnico que eligió no renovar su contrato por dos años y mantener su actual vínculo hasta el 30 de junio de 2020. Seguramente el Mono se mantendrá en el equipo hasta el cierre de la temporada en España, que se retomará recién el 11 de junio por la pandemia de coronavirus, pero su futuro está lejos de Madrid y será Nelson Vivas quien lo reemplace en el cargo.

Con 51 años, y más allá de las diferencias con la dirigencia de Atlético en las condiciones del contrato, Burgos tiene la intención de empezar su carrera como director técnico y, para lograrlo, a comienzos de año cambió de representante y se sumó a la agencia española Bahía Internacional para iniciar la búsqueda de un equipo para debutar.

Ahora, mientras en España se confirmó su partida de la institución rojiblanca, desde Santa Fe llegaron los primeros rumores sobre el destino del Mono: Unión lo tendría en la mira para ser el reemplazante de Leonardo Madelón , quien renunció a mediados de marzo antes de la primera fecha de la Copa Superliga, en la que Marcelo Mosset dirigió como interino.

En medio del parate por la pandemia, sin fecha de regreso y tras caerse la idea de incorporar a Sergio Rondina, actual DT de Arsenal, el apellido Burgos rebota fuerte en el círculo tatengue. "El ex arquero de River y ayudante de campo de Simeone quiere retornar a nuestro país para comenzar con su carrera como DT, aunque la falta de experiencia en ese sentido no le juega a favor. Todos es cuestión de conversar, porque tiene una gran escuela al lado del Cholo... ", le dijo un dirigente de Unión al medio local "Soy Deportes".

Para Burgos será todo un salto después de llegar al banco de suplentes de Atlético de Madrid con Simeone en diciembre de 2010. Ambos formaron una pareja ganadora que renovó y cambió la historia del club: conquistaron una Copa del Rey, un título de Liga, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa. Además, llegaron a dos finales de la Champions League y compitieron siempre frente a los poderosos Real Madrid y Barcelona.

Me gustaría y sé que tengo que pasar por River. Es algo interno. Es mi casa. Germán Burgos

¿River? Un deseo a futuro

Si se nombra al Mono Burgos, automáticamente River aparece en escena. El exarquero, que conquistó seis títulos, entre ellos la Copa Libertadores 1996 y el último tricampeonato local, ha confesado en sucesivas ocasiones que desea dirigir al Millonario. Pero, hoy, con Marcelo Gallardo con contrato hasta diciembre de 2021, y sin chances de una posible interrupción intempestiva, no es una opción viable.

"Ahora hay un amigo trabajando, que lo respeto y a toda su trayectoria. Pero me gustaría ser técnico de River. Sé que tengo que pasar por River, es algo interno. Pero bueno, el tiempo lo dirá también, las necesidades y todo esto que es el fútbol. Quizás es de un día para el otro. Pero sé que tengo que pasar por ahí porque es mi casa", explicó el Mono hace un año en Radio Metro.

¿Qué opinan en el club? El manager Enzo Francescoli es cauto, pero no le cierra la puerta: "No sé de dónde lo sacaron lo de Burgos... pero es normal, lo entiendo. He ido a España, he comido con él, y tengo la mejor con Germán. Pero también tengo la mejor con Astrada, con Hernán Díaz. Quizás sea porque circula que se va a separar de Simeone. Tenemos contacto, nos escribimos siempre, es verdad, pero jamás hablamos del futuro de River. Germán también se mensajea con Marcelo, no tengo por qué esconder nada. Ojalá algún día River y Germán coincidan porque lo aprecio como tipo, y si quiere ser técnico, que sea el técnico de River estará muy bien. Pero no sé si eso va a suceder. O tal vez ocurra cuando yo ya no esté acá", explicó recientemente con LA NACION .