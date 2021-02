Santiago "Morro" García murió en Mendoza, a los 30 años Fuente: LA NACION

Querido y respetado por todos los hinchas de Godoy Cruz, Santiago "Morro" García, delantero uruguayo, fue encontrado muerto este sábado en Mendoza y el mundo del fútbol quedó conmovido y golpeado. "Me quedaría a vivir en este equipo", solía repetir el hombre de 30 años, histórico jugador de la entidad tombina, a la que arribó en 2016. Un tiempo que le sirvió para convertirse en el máximo artillero de esta institución en la primera división, con 51 tantos.

Uno de los recuerdos imborrables para los simpatizantes de Godoy Cruz se remonta a abril de 2016, cuando el equipo estaba peleando el título argentino. Allí, el Tomba venció 1-0 a San Martín de San Juan en el clásico, gracias a un tiro libre magistral del uruguayo a los 36 minutos del segundo tiempo. Una celebración que les sirvió para mantenerse en lo más alto de la Zona 1 junto con San Lorenzo.

Lo curioso es que el propio García confesó que les "robó" el tiro libre a sus compañeros. "En la semana previa bromeábamos con los chicos, que no me querían dejar patear. Yo les dije: 'Van a ver, voy a agarrar uno y lo voy a hacer'. El técnico también me decía que no, pero yo les decía que la iba a meter", explicó con una sonrisa.

"Honestamente, uno de los goles más lindos fue ese que le marqué a San Martín de San Juan de tiro libre, por lo que significaba. Estábamos peleando el título y convertir en un clásico fue tremendo", recordó después el uruguayo.

Ídolo de Godoy Cruz, "Morro" García fue también el máximo artillero de la Superliga Argentina 2017-2018 con 17 tantos, el primer uruguayo en lograrlo desde Santiago Silva en el Torneo Apertura 2010.

Garcia había nacido el 14 de septiembre de 1990 en Montevideo, Uruguay. En su extenso recorrido en el fútbol pasó por Nacional, de su país, Atlético Paranaense (Brasil), Kasimpasa (Turquía), River (Uruguay) y Godoy Cruz, donde estaba desde 2016.

