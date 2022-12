Mundial 2022: a los gritos y con mucha euforia, así partieron los últimos vuelos desde Ezeiza a Qatar

escuchar

Ya no había más tiempo. Era ayer o nunca para llegar a la final del Mundial Qatar 2022 que mañana, en el mediodía argentino, tendrá como protagonistas a la Argentina y a Francia. Unas 540 personas coparon dos vuelos de Aerolíneas Argentinas y ya están en viaje hacia el sueño albiceleste para alentar. Como no podía ser de otra manera, los pasajeros acompañan su larga travesía cantando con euforia, alentando: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”.

Según las filmaciones que se volvieron virales del vuelo, la mayoría de los turistas, sentados en sus respectivas butacas o a los saltos en pleno vuelo, a miles de kilómetros de altura, corearon el tema que ya parece emblema: “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos cuantos años las lloré...”. No importa cómo estaban ubicados las y los pasajeros en los aviones de la línea de bandera que ayer partieron desde Ezeiza con destino a Doha, lo cierto es que todos y todas emprendieron el viaje con la misma alegría, al ritmo de la canción reversionada de La Mosca que se volvió un himno.

"Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar"🎵 ✈️ Nos vamos para Doha a alentar a la Selección en la final del mundo. ¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/q7gyPpOKXX — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) December 16, 2022

Esa misma euforia fue la que se vivió durante toda la jornada de ayer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El hall de la Terminal C se volvió a teñir de celeste y blanco, con banderas, pancartas y muchas muestras de ansiedad y emoción de los pasajeros que se alistaban a viajar desde temprano.

El primero de los últimos dos vuelos que dispuso Aerolíneas Argentinas para llegar al Mundial partió ayer a las 8.52 con el pasaje completo. Fueron 270 personas que apenas transcurrida media hora desde que los pasajes se pusieron a la venta ya habían adquirido, ansiosas, sus boletos. Este vuelo ya está en Qatar.

Llegamos a Qatar para vivir la final del mundo. ⚽️¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dOG54Im4G7 — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) December 17, 2022

Más tarde, el vuelo, AR1914, a cargo de un Airbus 330-200 pintado con los colores argentinos, despegó también desde Ezeiza a las 20.36 y está previsto que haga una parada intermedia en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, poco antes de la 13, hora local, de hoy para arribar finalmente a Doha alrededor de las 19.

Estos hinchas no fueron los únicos que hicieron público su aliento desde lo más alto del cielo. En las últimas horas, Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, publicó en sus redes sociales un escrito que hizo su hijo mayor, Thiago. En una hoja de cuaderno, el niño de 10 años escribió toda la letra de la canción “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” y coloreó el fondo como una bandera argentina.

