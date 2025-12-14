Trofeo de Campeones 2025 del fútbol argentino: cuándo juegan Estudiantes vs. Platense

El último título que se pondrá en juego esta temporada será el Trofeo de Campeones 2025 entre Estudiantes de La Plata y Platense y, ganadores del Torneo Clausura y Apertura, respectivamente, el próximo sábado 20 de diciembre en el estadio Único de San Nicolás.

El encuentro, que todavía no tiene un horario oficial pero es probable que se dispute por la noche, se transmitirá en vivo por televisión a través de TNT Sports e ESPN Premium, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de media hora y, de persistir la parda, el vencedor se definirá por penales.

¡Todo confirmado! El sábado 20/12, @caplatense y @EdelpOficial se verán las caras por el #TrofeoDeCampeones Betano 2025 🏆 pic.twitter.com/f4iLiD3bL2 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 14, 2025

El Pincha se coronó recientemente en el Clausura al derrotar en la final a Racing por penales 5 a 4, tras igualar 1 a 1 en 120 minutos de juego con goles de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Guido Carrillo. Así, sumó su estrella número 18 y quedó a solo una de Vélez, al que alcanzará en caso de celebrar el próximo fin de semana.

El conjunto de Eduardo Domínguez no tuvo una gran temporada e, incluso, no clasificó a ninguna copa internacional de 2026 a través de la Tabla Anual, pero gracias al título en el Clausura se metió en la Libertadores 2026. La misma ecuación corre para el Calamar, que conquistó el Apertura porque se impuso en la final a Huracán 1 a 0 y jugará el próximo año el máximo certamen continental más allá de que tuvo un año irregular.

Estudiantes de La Plata necesitó de los penales para derrotar a Racing en la final del Clausura Fotobaires / Juan Jose Garcia

El conjunto de Vicente López está inactivo desde que concluyó su participación en el Clausura en la etapa de grupos, porque no ingresó a los playoffs. No juega desde el 17 de noviembre, cuando perdió con Gimnasia de La Plata 3 a 0 como local y terminó último en el grupo B.

Será la primera vez que Estudiantes y Platense se crucen esta temporada porque al no conformar la misma zona en los Apertura y Clausura, no se enfrentaron. Lo particular es que ambos consiguieron su única estrella en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y, ahora, buscarán repetir en San Nicolás.

