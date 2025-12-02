Mundial 2026: cuándo se juega y todos los equipos clasificados

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya tiene a 42 de los 48 participantes confirmados, entre los que aparece la selección argentina, defensora del título. El torneo, el primero de la historia con esa cantidad de seleccionados, se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo. Los seis cupos vacantes se darán a conocer al término de los repechajes, programados para jugarse en marzo del 2026.

El primero de los equipos que accedió a la Copa del Mundo por fuera de los anfitriones fue Japón, que ingresó por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). De ese mismo continente se sumaron Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. Nueva Zelanda adquirió el único pase directo de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC). La Confederación Africana de Fútbol (CAF) tiene nueve plazas y quedaron en manos de Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Japón jugará el Mundial 2026; fue el primero en clasificarse, sin contar a los anfitriones FRANCK ROBICHON - EPA

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tiene tres cupos directos además de los países sede, que se adjudicaron Panamá, Curazao y Haití. Europa es el continente que más lugares tiene con 16 por parte de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA). De esos, 12 ya se aseguraron un lugar: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza, España y Escocia.

El resto de los europeos saldrá de los playoffs, que tendrá cuatro cuadrangulares, con un clasificado por cuadro. En el primero estarán Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia e Irlanda del Norte (UEFA 1 en el sorteo del 5 de diciembre); en el segundo aparecen Ucrania, Suecia, Polonia y Albania (UEFA 2); en el tercero Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania (UEFA 3); y en el restante República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte (UEFA 4).

Italia es uno de los países que buscarán su lugar en la Copa del Mundo a través del repechaje Image Photo Agency - Getty Images Europe

La selección argentina, en tanto, se adjudicó uno de los seis boletos directos para la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Los otros clasificados son Ecuador, Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay. Bolivia, por su parte, jugará el torneo clasificatorio, que se realizará en Guadalajara y Monterrey. Allí se enfrentará a Surinam y, en caso de ganar, se cruzará con Irak en una final que determinará uno de los clasificados. En la otra llave, en la que también se clasificará uno, Nueva Caledonia chocará con Jamaica y el ganador irá contra República Democrática del Congo.

Países clasificados al Mundial 2026

Concacaf (Norteamérica) : Estados Unidos (organizador), México (organizador), Canadá (organizador), Curazao, Haití y Panamá.

: Estados Unidos (organizador), México (organizador), Canadá (organizador), Curazao, Haití y Panamá. Conmebol (Sudamérica) : Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. OFC (Oceanía) : Nueva Zelanda.

: Nueva Zelanda. AFC (Asia) : Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

: Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita. CAF (África) : Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. UEFA (Europa): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Austria, Bélgica, Escocia, España y Suiza.

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la FIFA. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un encuentro decisivo.