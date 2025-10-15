Mundial 2026: estas son las 28 selecciones que ya están clasificadas

Concluyó este martes la cuarta y penúltima fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en la que 10 seleccionados obtuvieron su boleto al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y son 28 en total los clasificados, por lo que restan 20 cupos para el torneo que comenzará el próximo 11 de junio.

En gran parte del planeta hubo eliminatorias. En África el certamen clasificatorio concluyó con plazas para Senegal, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica. Marruecos y Túnez habían sido los primeros en ingresar a la Copa del Mundo a través de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que cuenta con nueve boletos más uno al repechaje internacional. Dicho representantes se definirá en el playoff que disputarán desde semifinales Gabón vs. Nigeria y Camerún vs República Democrática del Congo.

Sudáfrica volverá a jugar un Mundial en la edición 2026 Alfonso Nqunjana - AP

En América del Sur (Conmebol) y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) no hubo novedades porque las eliminatorias concluyeron en septiembre. En la primera la Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia obtuvieron las seis plazas mientras que Bolivia accedió a la repesca internacional. De Oceanía, Nueva Zelanda accedió a la Copa del Mundo y Nueva Caledonia disputará la reclasificación.

En Europa, la UEFA cuenta con 16 boletos y la única nación que se clasificó es Inglaterra gracias que domina el grupo K de las eliminatorias con 18 puntos gracias a seis victorias en la misma cantidad de partidos. Restan 15 lugares, de los cuáles 11 son directos y otros cuatro por repechaje.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) agregó dos representantes al Mundial 2026: Qatar y Arabia Saudita. Qataríes y sauditas se sumaron a Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania y Australia, por lo que ya no hay cupos directos y entre Irak y Emiratos Árabes Unidos saldrá el representante del continente para el repechaje internacional.

Por último, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tiene 6,5 cupos que se sumarán a los tres países organizadores que son Estados Unidos, Canadá y México. Los tres equipos que accederán directamente y los dos que jugarán el repechaje internacional se decidirán en noviembre.

Países clasificados al Mundial 2026

Concacaf (Norteamérica) : Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador).

: Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador). Conmebol (Sudamérica) : Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. OFC (Oceanía) : Nueva Zelanda.

: Nueva Zelanda. AFC (Asia) : Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

: Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita. CAF (África) : Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. UEFA (Europa): Inglaterra.

El repechaje internacional lo disputarán seis selecciones, todas en un mismo certamen. Los equipos en cuestión se dividirán en dos llaves. En cada lado del cuadro, los países con peor ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se enfrentarán en una semifinal a partido único y el ganador avanzará a la definición frente al de mejor ubicación en el escalafón de la FIFA. Se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en México, en los estadios BBVA de Monterrey y Akron de Guadalajara.

El Mundial 2026 será el primero con 48 seleccionados. El sorteo de la etapa de grupos se realizará a fines de 2025 y los participantes se dividirán en 12 zonas de cuatro integrantes cada uno. En total se jugarán 104 partidos en 38 días y el último de ellos será la final el 19 de julio de 2026. El último torneo de 32 conjuntos fue Qatar 2022, donde la selección argentina consiguió su tercera estrella y Lionel Messi se dio el gran gusto de levantar la Copa del Mundo como capitán.

Lionel Messi fue el último capitán que levantó el trofeo del Mundial en Qatar 2022 Quality Sport Images - Getty Images Europe

Para México será su tercera vez como organizador porque también recibió las ediciones de 1970, que ganó Brasil, y de 1986, cuando también festejó la Argentina. Ambas finales se disputaron en el estadio Azteca, que es remodelado para 2026: recibirá el partido inaugural. En el caso de Estados Unidos, será anfitrión por segunda ocasión luego de 1994, cuando Brasil logró el tetracampeonato.

En ese país se conocerá al campeón de la próxima Copa del Mundo: el MetLife Stadium de Nueva Jersey fue elegido para la final. Canadá, por su parte, nunca fue sede de una cita ecuménica. En total serán 16 sedes las que albergarán partidos del campeonato. Las 14 restantes ciudades son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Philadelphia, Seattle y San Francisco en Estados Unidos; Guadalajara y Monterrey en México; y Toronto y Vancouver en Canadá.

Inglaterra, la primera selección de Europa en acceder al Mundial 2026 Bradley Collyer - PA Wire

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006).

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Antes, la albiceleste levantó dos veces el máximo trofeo del deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El combinado galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un duelo decisivo.

Brasil - 5

Alemania / Italia - 4

Argentina - 3

Francia / Uruguay - 2

Inglaterra / España - 1

Brasil es el más ganador del Mundial, pero el último trofeo lo levantó en 2002 EFE

Los resultados de todas las finales de los mundiales