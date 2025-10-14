Próximos partidos de la selección argentina: amistosos y Finalissima

El punto final del proceso de la selección argentina es el Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, en el que intentará defender el título que obtuvo en Qatar 2022. Camino al gran objetivo del proyecto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene una agenda con amistosos y la Finalissima pendiente ante España.

La última ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales será en noviembre y la albiceleste afrontará dos encuentros en Angola e India. En el continente africano el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional de Luanda mientras que en territorio asiático los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el recinto Jawaharlal Nehru. De la información que trascendió, solo es oficial el viaje a Angola.

Lamine Yamal y Lionel Messi se enfrentarán en la Finalissima entre las selecciones de España y la Argentina

Ya en 2026, la Argentina se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para disputar la Finalissima ante España. El partido fue oficializado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para entre el 23 y 31 de marzo, pero depende de la disponibilidad del equipo del Viejo Continente porque en caso de tener que disputar el repechaje para clasificar a la Copa del Mundo 2026, lo afrontará en esa fecha. Sin embargo, es poco probable que ello ocurra porque lidera su grupo con comodidad.

Según dio a conocer Marca esta semana, el partido se disputaría el próximo sábado 28 de marzo en el estadio Lusail de Doha, el mismo donde la albiceleste se coronó en el Mundial Qatar 2022 al derrotar en la final a Francia por penales.

Los partidos de la selección argentina antes del Mundial 2026

Argentina vs. Angola - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

- Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 10 y el 18 de noviembre) - Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola. Argentina vs. un rival aún no definido - Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 8 y el 18 de noviembre) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar.

- Amistoso internacional - Día y hora a confirmar (entre el 8 y el 18 de noviembre) - Estadio Icónico de Lusail, Qatar. Argentina vs. España - Finalissima - Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 - Sede a confirmar.

- Finalissima - Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 - Sede a confirmar. Argentina vs. México - Amistoso internacional sin confirmar - Entre el 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.

- Amistoso internacional sin confirmar - Entre el 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir. Argentina vs. Honduras - Amistoso internacional sin confirmar - Entre el 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.