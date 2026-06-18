LA NACION
en vivo

República Checa vs. Sudáfrica, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo A se disputará a las 13 horas en el Atlanta Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este jueves 18 de junio
Las selecciones se enfrentarán este jueves 18 de junio

Hora, TV y dónde ver online República Checa vs. Sudáfrica

El partido entre República Checa y Sudáfrica podrá verse EN VIVO por por Flow (Canal 109), DSports, TyC Sports y Paramount+, desde las 13 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre República Checa y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina
    1

    Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina

  2. El encendido reclamo del DT de Irán a Infantino, que visitó el vestuario después del empate con Nueva Zelanda
    2

    El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se siente “oprimido” por las “injusticias” en la preparación

  3. Messi es también la principal exigencia para Lautaro Martínez y Julián Alvarez
    3

    Messi piensa como un 10 y compite como un 9: Lautaro Martínez y Julián Alvarez pueden ser muy buenos, pero el capitán les exige más

  4. Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo vuelve a jugar la selección
    4

    Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo vuelve a jugar la selección