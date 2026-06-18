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República Checa vs. Sudáfrica, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo A se disputará a las 13 horas en el Atlanta Stadium; todos los detalles del encuentro
El partido del Grupo A se disputará a las 13 horas en el Atlanta Stadium; todos los detalles del encuentro
El partido entre República Checa y Sudáfrica podrá verse EN VIVO por por Flow (Canal 109), DSports, TyC Sports y Paramount+, desde las 13 horas de Argentina.
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre República Checa y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026.