Mundial de Clubes 2025: bombos y los posibles rivales de River y Boca

El Mundial de Clubes 2025 comenzará a jugarse este jueves con el sorteo de la primera etapa en Miami donde los 32 equipos participantes, entre ellos River Plate y Boca Juniors, conocerán a sus rivales y el camino que tendrán que recorrer para conquistar la primera edición del nuevo certamen que se realizará entre el 15 de junio y el 13 de julio del año próximo en Estados Unidos con el mismo formato que las últimas siete copas del Mundo de selecciones. Es decir, los dos líderes de cada grupo avanzarán a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium.

La conformación de las zonas del torneo organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) está programada para las 15 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En TyC Sports Play y FIFA+ también se emitirá la gala.

Los conjuntos participantes fueron divididos en ocho copones de cuatro cada uno. De cada copón saldrá un integrante para cada una de las ocho zonas. El Millonario conforma el bombo 1 con Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG y los campeones de la Copa Libertadores entre 2021 y 2023: Flamengo, Palmeiras y Fluminense. Boca, en tanto, está en el 3 con cuatro elencos de Asia y México y Botafogo de Brasil, reciente ganador del máximo certamen continental de la Conmebol.

Los equipos que integran el mismo bombo no puede enfrentarse como, tampoco, si pertenecen a una misma confederación y país, más allá del copón en el que se encuentran. La única excepción es para las institución de la UEFA (Europa), las cuales sí podrán cruzarse en la instancia inicial siempre que no pertenezcan a la misma nación. En ese contexto, el Millonario y el Xeneize no se cruzarán en la primera fase del campeonato.

Bombos para el sorteo

Bombo 1

Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la UEFA Champions League 2022/23.

Real Madrid (España) – Campeón de la UEFA Champions League 2021/22.

Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA.

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA.

Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022.

Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021.

River Plate (Argentina) - Ranking Conmebol.

Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023.

Bombo 2

Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la UEFA Champions League 2020/21.

Borussia Dortmund (Alemania) - Ranking UEFA.

Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA.

Porto (Portugal) - Ranking UEFA.

Atlético Madrid (España) - Ranking UEFA.

Benfica (Portugal) – Ranking UEFA.

Juventus (Italia) - Ranking UEFA.

RB Salzburgo (Austria) - Ranking UEFA.

Bombo 3

Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021.

Ulsan (Corea del Sur) - Ranking AFC.

Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21 y 2022/23.

Wydad Casablanca (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22.

Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021.

Club Leon (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023.

Boca Juniors (Argentina) - Ranking Conmebol.

Botafogo (Brasil) - Campeón de la Copa Libertadores 2024.

Bombo 4

Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022.

Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) - Campeón de la Champions League de la AFC 2023/24.

Esperance (Túnez) - Ranking CAF.

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) - Ranking CAF.

Pachuca (México) - Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022.

Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC.

Inter Miami (Estados Unidos) - País organizador.

Los posibles rivales de River

El Millonario será cabeza de serie de su grupo y enfrentará a un rival del copón 2, otro del 3 y uno del 4, con la excepción de que del tercer bombo no pueden ser oponentes suyos ni Boca Juniors ni Botafogo porque pertenecen a la Conmebol.

Lo positivo para el conjunto de Marcelo Gallardo es que al menos en la primera fase evitará a rivales de fuste como Real Madrid, PSG, Bayern Munich y Manchester City, además de los brasileños Palmeiras, Flamengo y Fluminense. Su rival más importante saldrá del copón 2 y puede ser el Chelsea de Enzo Fernández; Borussia Dortmund; el Inter Milan de Lautaro Martínez; El Atlético Madrid de Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Juan Musso y Ángel Correa; el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi; Porto de Portugal; Salzburgo de Austria o la Juventus de Nicolás González.

Sin Boca y Botafogo como posibles rivales del listado número 3, el azar puede emparejarlo con el Monterrey de Martín Demichelis o el Al Hilal de Neymar, los dos clubes de más peso de ese grupo. En el bombo número 4 los rivales de más peligro son el Inter Miami de Lionel Messi y dirigido por Javier Mascherano junto al Pachuca, que en caso de que primero caiga Monterrey en esa zona ya no podrá conformarla.

Posible grupo “de la muerte”: Chelsea o Inter Milán; Monterrey o Al Hilal; e Inter Miami.

Posible grupo “sencillo”: Salzburgo, Ulsan (Corea del Sur) y Mamelodi Sundowns (Sudáfrica).

Los posibles rivales de Boca

El panorama de Boca asoma más complejo que el de River porque no será cabeza de serie en su zona. Por ser parte del copón 3, tendrá un oponente del 1, otro del 2 y un último del 4.

Del primer grupo no podrá compartir zona con River Plate y los brasileños Palmeiras, Flamengo y Fluminense porque también pertenecen a la Conmebol. Así, quedará emparejado con Real Madrid, PSG, Bayern Munich o Manchester City. Y tendrá un segundo club europeo que saldrá de la nómina número 2: Chelsea de Enzo Fernández; Borussia Dortmund; el Inter Milan de Lautaro Martínez; el Atlético Madrid de Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Juan Musso y Ángel Correa; el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi; Porto de Portugal; Salzburgo de Austria o la Juventus de Nicolás González.

El conjunto de Fernando Gago puede tener como oponente más “terrenal” a uno que decante del bombo 4. Entre los candidatos asoma el Inter Miami de Lionel Messi y dirigido por Javier Mascherano mientras que otro rival importante sería Pachuca de México.

Posible grupo “de la muerte”: Manchester City o Real Madrid; Chelsea o Inter Milán; e Inter Miami.

Posible grupo “sencillo”: PSG, Salzburgo y Mamelodi Sundowns (Sudáfrica).

