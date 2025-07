Mundial de Clubes: identikit de los cuartos de final, con supremacía de la UEFA

De los 32 equipos que comenzaron el Mundial de Clubes en los Estados Unidos apenas quedan ocho en competencia. La cuarta parte. Cinco son de la UEFA, dos de Conmebol y, el restante, de la Confederación Asiática, Al-Hilal, de Arabia Saudita, una de las sorpresas del torneo que en los octavos de final sacó del torneo a un gigante como Manchester City. Sin partidos ni en la jornada del miércoles ni del jueves, la competencia se reanudará el viernes, con dos partidos de cuartos de final. Esta instancia tendrá una particularidad: tres de los cuatro enfrentamientos son reediciones de finales recientes, ya sea de Champions League o del mismísmo Mundial de Clubes en su formato anterior. Solo uno de los cuatro emparejamientos no registra antecedente. A continuación, el detalle de cada uno de ellos.

Fluminense (Brasil) vs. Al-Hilal (Arabia Saudita). Viernes a las 16 (hora de la Argentina)

Los brasileños, dirigidos por Renato Portaluppi, se instalaron en esta ronda luego de uno de los batacazos de octavos de final: el 2-0 frente al Inter de Milán, subcampeón de la Champions League, y tras un partido que dejó secuelas en el vestuario del equipo italiano. Con la pólvora recuperada del argentino Germán Cano -una de las figuras del plantel campeón de la Copa Libertadores 2023- y el rol de mando que ejerce el veteranísimo Thiago Silva -durante el partido contra los italianos incluso les dio indicaciones a sus compañeros-, los brasileños tienen su chance de meterse en el Top 4 del torneo ecuménico.

Flu, que también cuenta con el defensor argentino Juan Pablo Freytes (ex Newell’s), tendrá enfrente al Al-Hilal y la montaña de petrodólares que los saudíes invirtieron en armar el equipo. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, en inglés) se hizo cargo hace apenas dos años de la liga de ese país, y destinó millones en refuerzos para los cuatro clubes principales, Al-Hilal entre ellos. El 4-3 ante Manchester City en los octavos de final fue el mejor partido del torneo y, además, un golpe del fútbol árabe en el tablero de la pelota. Cayó eliminado el equipo inglés más exitoso de la década.

“Veamos cómo nos critican ahora”, se envalentonó Sergej Milinkovic-Savic, uno de los tantos que eligió Riyadh por los millones. Mostramos que no es como creen. La liga no es como la pintan. Muchas de las percepciones sobre Arabia Saudita son falsas. ¡Corro más que en la Serie A!“, dijo el serbio -aunque nació en Lérida, España-, que jugó ocho temporadas en la Lazio italiana antes de irse a Al-Hilal en 2023. El viernes, en Orlando, Milinkovic-Savic y sus compañeros enfrentarán por primera vez en la historia a Fluminense.

Palmeiras (Brasil) vs. Chelsea (Inglaterra). Viernes a las 22 (hora de la Argentina)

Los brasileños llegaron a la cita ecuménica de los Estados Unidos con el rótulo de ser el mejor equipo de la Copa Libertadores. Marchan cuartos en el Brasileirao, con apenas dos puntos menos que Flamengo, el líder. De la mano del portugués Abel Ferreira, se recuperaron de un 0-2 ante Inter Miami en la fase de grupos y empataron sobre el final del encuentro. Eso les dio el primer puesto de la zona y un rival más benévolo en octavos de final. Fue Botafogo, otro equipo brasileño, al que eliminaron con algo de susto y una bola lisa de Paulinho, aquel extremo derecho que alguna vez jugó en Bayer Leverkusen (Alemania) y fue vital para el subcampeonato en la Libertadores de Atlético Mineiro. Desde allí llegó al Verdao.

Una acrobacia del argentino Agustín Giay en el partido ante Botafogo, por los octavos de final del Mundial de Clubes CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Con el argentino Agustín Giay (ex San Lorenzo) asentado como lateral derecho, Palmeiras se aferra a la mezcla entre veteranía y precocidad. El mediocampista Allan y el defensor paraguayo Gustavo Gómez (suspendido para el duelo de cuartos por su expulsión ante el Fogao) son dos de los referentes del vestuario. Estevao, ya vendido a Chelsea, es el futuro. En el plantel hay otros dos argentinos: Aníbal Moreno (ex Newell’s y Racing) y Juan Manuel López (ex Lanús).

¿Y Chelsea? Como es costumbre en los equipos europeos, los Blues regularon energías en el torneo. Una temporada de más de 70 partidos provocó que muchos de sus futbolistas llegaran con las baterías extinguidas y el cuerpo cansado. Su entrenador, Enzo Maresca, optó entonces por regular energías y dar minutos a algunos habituales suplentes. Viene de vencer en un partido épico -por lo largo y lo emotivo- a Benfica, de Portugal, y tiene a dos argentinos: su capitán es Enzo Fernández, quien suele salir en los segundos tiempos; Aarón Anselmino (ex Boca) hizo su debut con la camiseta azul ante los portugueses. El enfrentamiento entre ambos equipos registra un solo antecedente: la final del Mundial de Clubes 2022. Los ingleses ganaron en el alargue por 2-1. En el banco de los brasileños estaba Ferreira, que ahora buscará la revancha en el duelo con más argentinos de cuartos de final.

PSG (Francia) vs. Bayern (Alemania). Sábado a las 13 (hora de la Argentina)

Si Chelsea y Palmeiras tienen un antecedente que valió un título internacional, PSG y Bayern no pueden ser menos. Franceses y alemanes se enfrentaron en 15 oportunidades, principalmente por la Champions. En ese torneo, el más importante a nivel de clubes europeos, jugaron un encuentro decisivo: un gol del francés Kingsley Coman -integrante aún hoy del plantel de los bávaros- les valió quedarse con la Orejona a los de Münich. Fue en una serie neutral (Lisboa) y en una edición de la competencia (2020) marcada por la pandemia del coronavirus.

A casi cinco años de aquel partido -se jugó el 23 de agosto de 2020-, PSG llega luego de haber cruzado su Rubicón: ganó su primera Champions de la historia tras vencer a Inter (Italia) por 5-0 en una final brillante. En este Mundial de Clubes se recuperó de una derrota ante Botafogo por 1-0 y tumbó al Inter Miami de Lionel Messi (4-0) en los octavos de final. Para muchos expertos, el asturiano Luis Enrique armó un “equipo de época” en el que todos juegan y todos marcan. De hecho, suele jugar sin un 9 definido y en la mitad de la cancha, su sala de máquinas, se destacan dos portugueses: Joao Neves y Vitinha.

Bayern, que sufrió algún susto ante Boca en la fase de grupos, eliminó a Flamengo por 4-2 en octavos de final y se ganó el derecho de enfrentar a los parisinos. Hasta acá, no fue el mejor torneo del equipo dirigido por el belga Vincent Kompany. De hecho, perdió ante Benfica en la etapa inicial y mostró ciertas flaquezas defensivas pese al arribo del alemán Jonathan Tah desde Bayer Leverkusen justo antes del inicio de la competencia ecuménica. El doble pivote que integran Joshua Kimmich y Leon Goretzka es una garantía. Igual que su 9, el inglés Harry Kane, autor de tres tantos en lo que va del torneo.

El inglés Harry Kane, goleador de Bayern Rebecca Blackwell - AP

Borussia Dortmund (Alemania) vs. Real Madrid (España). Sábado a las 17 (hora de la Argentina)

Los dos últimos clasificados cerrarán los cuartos de final en el MetLife Stadium de New Jersey, con capacidad, para 82.500 espectadores. El enfrentamiento entre amarillos y blancos marcará la reedición de la final de la Champions 23/24, en la que los de la capital española se impusieron por 2-0 gracias a los goles de Dani Carvajal y el brasileño Vinícius Jr. El historial entre ambos por el máximo torneo europeo (16 partidos) marca una gran supremacía de los de Madrid: ocho victorias contra tres de los alemanes; empataron en las tres ocasiones restantes.

Los alemanes se instalaron en cuartos de final luego de vencer por 2-1 a Monterrey, de México. La potencia de su goleador, Serhou Guirassy, es uno de los principales atributos del equipo que dirige Nico Kovac. Karim Adeyemi puede jugar tanto como segundo delantero o extremo por la izquierda, mientras que en la mitad de la cancha comienza a resplandecer un chico de apellido conocido que acaba de llegar de Inglaterra: Jobe Bellingham.

Pero los Bellingham no librarán un duelo fratricida por la mitad de la cancha en New Jersey. Jude sí jugará para Real Madrid, pero Jobe no lo hará para los de camiseta amarilla. La amonestación que recibió ante Monterrey implica que se perderá el partido ante los blancos: está suspendido. Los blancos, uno de los máximos favoritos a quedarse con el título, llegan propulsados por la potencia goleadora de un chico: Gonzalo García Torres (21 años), autor del tanto que le dio el pasaje a su equipo a cuartos de final. Igor Tudor, DT de la Juventus, elogió a los madrileños tras la derrota de su equipo: “El Madrid va a 200 kilómetros por hora. Con Mbappé, va a 250″, se sinceró. Entonces, los de Madrid -que hicieron debutar en este torneo a sus dos últimos refuerzos, los defensores Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold- parten como favoritos para quedarse con la clasificación a las semifinales.