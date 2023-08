Mundial de fútbol femenino: la emocionante despedida de la argentina Estefanía Banini

escuchar

Estefanía Banini dijo adiós. Hoy fue la última vez que la joven de 33 años pisó una cancha de fútbol con la camiseta de la selección nacional. No fue la mejor despedida. Argentina perdió 2 a 0 contra Suecia y se quedó afuera de los octavos de final del Mundial. Pero en la memoria de los hinchas y en los archivos fílmicos quedarán guardadas las gambetas de la mendocina. Al terminal el encuentro, cada compañera le dio un abrazo mientras ella no dejaba de llorar.

Ya lo había anunciado días atrás. El partido contra Suecia, una de las potencias futbolísticas femeninas más importantes, sería su última vez con la albiceleste. “Tomé la decisión personal de no seguir en la selección”, contó. Y esa tristeza quedó plasmada en la madrugada argentina cuando la jueza principal dio el pitazo final y la emoción la embargó.

¡GRACIAS ESTEFI! 🇦🇷❤️



La jugadora Argentina puso fin a su paso por la Selección Argentina tras la eliminación en el #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/1EpoX8gxE0 — DSports (@DSports) August 2, 2023

Banini es la única futbolista argentina de la historia elegida en el once ideal de FIFA en los premios The Best en la temporada 2020/21 y este fue su segundo Mundial consecutivo. “Jugamos de igual a igual contra una gran potencia. Queríamos pasar (de ronda), pero fue un partido muy difícil”, asumió la número 22 de Argentina al término de la derrota frente a Suecia (0-2) en Hamilton.

Banini tras la derrota ante Suecia: "Los clubes tienen que seguir apostando por las chicas. Estamos en un crecimiento y creo que se está notando. Más allá de que nos faltó le competimos bien, y estamos hablando de una potencia top 3"#SomosMundiales #FIFAWWC pic.twitter.com/feJGweof7m — Televisión Pública (@TV_Publica) August 2, 2023

“Ojalá le vaya bien a Argentina, siempre voy a apoyar”, se desligó al dar por cerrada su etapa en la selección. ”Me toca irme y me hubiese gustado hacerlo de otra manera en cuanto a los resultados, pero estoy tranquila. Ahora le toca a las nuevas generaciones defender esta camiseta”, declaró.

El caño de Estefanía Banini durante el mundial de fútbol

Consultada por el legado que deja con la albiceleste, Banini resumió: “Amor, pasión por la camiseta argentina y una gran lucha. A nosotras nos tocó enfrentarnos a muchas discriminaciones”. ”Estamos encontrando un camino, el equipo fue competitivo. Tenemos que seguir mejorando en la Liga Argentina. Los clubes tienen que seguir apostando en las chicas. Es un momento de crecimiento”, concluyó la futbolista de Atlético de Madrid.

