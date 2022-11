Mundial de Qatar: Gerardo Martino quedó bajo fuego cruzado por los dos delanteros argentinos que piensa para México

escuchar

La gestión de Gerardo Martino al frente de México siempre está sometida al fuego cruzado de las críticas de sectores de la prensa y de no pocos aficionados. Periódicamente recibe cuestionamientos por el nivel de juego del seleccionado -durante las eliminatorias de la Concacaf le cayeron con dureza en más de una oportunidad- y por las convocatorias. Siempre hay un motivo de discordancia.

El 26 de noviembre, México será el segundo rival de la Argentina en la etapa de grupos del Mundial. El Tata se dispone al último recorte de la lista de 31 futbolistas para conformar el plantel definitivo de 26. Las conclusiones finales las sacará tras el amistoso de este miércoles, ante Irak, en Girona. Con la nómina definida le quedará un ensayo más, el miércoles próximo, contra Suecia, también en Girona.

Santiago Giménez, goleador de la Europa League con Feyenoord Instagram @sant.gimenez

El último revuelo que se levantó en tornó a Martino está relacionado con dos delanteros nacidos en la Argentina e integrantes de la pre-lista del Mundial: Santiago Tomás Giménez y Rogelio Funes Mori. El ex conductor de Newell’s dio a entender, en la conferencia de prensa de este martes, que es más que probable que quede afuera Giménez, hijo del ex-Boca Christian “Chaco” Giménez, de dilatada trayectoria en el fútbol mexicano, donde se nacionalizó y disputó cinco partidos para el Tri.

Santiago Giménez, nacido en Buenos Aires y de 21 años, surgió en Cruz Azul, donde jugó su padre, y a fines de julio pasó a Feyenoord por 4 millones de euros. De 1,83m, el delantero es el goleador de la Europa League, con cuatro tantos en seis cotejos, de los cuales solo fue titular en uno. En la competencia europea tiene un promedio de un gol cada 43 minutos. En la Eredivisie de Holanda suma dos tantos en 10 encuentros (349 minutos).

Martino lo hizo debutar en el Tri hace poco más de un año. En nueve partidos convirtió dos goles (en los amistosos frente a Nigeria y Chile). Sus primeros pasos en Europa hicieron crecer las expectativas de verlo en el Mundial. El Tata, para atajar la presión, que estuvo alimentada por unas declaraciones de Chaco Giménez (”Ojalá pueda estar Santiago. Él tiene en mente que asistirá al Mundial. Es el goleador de la Europa League, más no le puedo pedir”), hizo revisionismo: recordó que él fue quien lo citó por primera vez cuando nadie lo pedía. El mensaje fue algo así como no me vengan ahora...

El gol de Giménez a Lazio por Europa League

“Siempre digo que si hay dos personas responsables en traer a Santi a la discusión de poder tener un lugar en una Copa del Mundo, uno fue él, por todo lo que ha hecho, y el otro soy yo, que lo traje cuando todavía no era ni titular en Cruz Azul. Yo estoy muy contento por cómo creció y peleó por un lugar, del salto que pegó, por cómo se está haciendo un lugar en Feyenoord”, empezó la explicación del Tata.

Tras un resoplido, avanzó en su argumentación: “A veces, la explicación que se encuentra es la que menos se apega a la realidad. Porque la realidad es que Santi es el goleador de la Europa League, pero tiene muy pocos minutos, juega de vez en cuando. A fines del año nadie se fijaba en él y nosotros pensábamos que estaba en condiciones de pelear por un lugar. Ahora se choca con la jerarquía y la actualidad de otros N° 9. Con el presente de Henry (Martín, de América), que es innegable. Las discusiones y las polémicas van a estar cuando tome la decisión”.

Descartado Jesús “Tecatito” Corona porque no llegará a tiempo con la recuperación de la rotura de peroné derecho, Martino llevaría a Qatar tres delanteros con características de N° 9. El principal y que seguramente será titular es Raúl Jiménez, de Wolverhampton, que se recupera de una lesión. “A Raúl lo estamos evaluando para ver si puede estar en el amistoso contra Suecia. Es muy difícil que pueda tener minutos este miércoles frente a Irak”, expresó el DT argentino. El segundo es Henry Martin, autor de 13 goles en 21 fechas en la última Liga de México.

Rogelio Funes Mori, en acción con el seleccionado de México Omar Vega - Getty Images North America

Y el tercero es Rogelio Funes Mori, de 31 años, que una vez nacionalizado también llegó al seleccionado de la mano de Martino, en un momento en el que no podía contar con Jiménez y había descartado a Javier “Chicharito” Hernández. Debutó en julio de 2021 y anotó cinco goles en 15 partidos. La cuestión con el delantero formado en River y en Monterrey desde 2015 es que lleva tres Ligas de México con un nivel discreto y discontinuo por las lesiones. En el último torneo marcó cinco goles en 13 cotejos. Pero aún así, es muy factible que tenga el apoyo del Tata en detrimento de Giménez.

Si al Mundial acuden Funes Mori y/o Giménez, se agregarán a la lista de argentinos nacionalizados que representaron a México en los mundiales: Gabriel Caballero (Corea y Japón 2002) y Guillermo Franco (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010). De Martino será la decisión en las próximas horas. Habrá un debate público que cuando empiece el Mundial será tapado por el que desvela a todo México desde hace una eternidad: superar los octavos de final, la barrera repetida e infranqueable en los últimos siete mundiales.

