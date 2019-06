Benítez llevó el número 16 en Francia y fue titular en los tres partidos Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2019 • 23:59

A su llegada a Ezeiza junto al plantel femenino de fútbol, tras participar del Mundial Francia 2019, la mediocampista Lorena Benítez fue recibida por sus mellizos y su pareja Verónica Rivero. Hace un mes, tuvieron a Ezequiel y Renata, después de someterse Rivero a un tratamiento de fertilización asistida, utilizando óvulos de Benítez. Con el torneo a punto de comenzar, la jugadora del seleccionado poco tiempo estuvo al lado de los niños antes de emprender el viaje. El reencuentro fue en el Aeropuerto, a las 6 de la mañana, entre aplausos, cantos y mucha emoción.

"Todo el tiempo estábamos conectadas y Vero me mandaba fotos de ellos, y los veía por la camarita", dijo Benítez, que ahora dedicará sus días a los chicos y eso le dará más libertad a su pareja. "Ya le dije que ahora me toca dormir a mí", anticipó Rivero, a pura risa.

El vínculo entre ellas comenzó como coordinadora-jugadora, traspasó lo profesional y desde que se pusieron en pareja se planteó la posibilidad de formar una familia, más allá de la diferencia de edad: Lorena tiene 20 y Verónica, 36. El primer contacto entre ellas fue vía Facebook, cuando Rivero le escribió en su rol de delegada y coordinadora general del futsal femenino en el club Kimberley, en pos de sumar jugadoras para rearmar el plantel. Benítez jugaba en Boca y una excompañera que se había cambiado de club poco antes la recomendó. En ese momento, ambas estaban en pareja.

En principio, Benítez no iba a ver el nacimiento de los niños, ya que estaba prevista la parición para el 15 de junio, ya en pleno Mundial. No obstante, y aunque le habían pedido al obstetra adelantar la cesárea, no fue necesario: Verónica comenzó con contracciones un mes antes, ingresó al quirófano el 6 de mayo y la jugadora pudo estar con ellos dos semanas antes de viajar a París. En un puñado de días, había recibido dos grandes noticia: el nacimiento de los mellizos y la convocatoria a un Mundial inolvidable.

La llegada del plantel