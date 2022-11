Mundial Qatar 2022: Cristiano Ronaldo respondió sobre su rivalidad con Lionel Messi y la pelea con su compañero Bruno Fernandes

escuchar

Cristiano Ronaldo, la estrella del seleccionado de Portugal y una de las figuras de las que más se espera en el Mundial de Qatar 2022, aseguró este lunes en la conferencia de prensa de la que participó, que no necesita “demostrar nada” durante la realización del torneo. Y no esquivó ningún tema. Se refirió a su rivalidad con Lionel Messi, a la pelea que trascendió con su compañero Bruno Fernandes e, incluso, si puede afectarlo en estas semanas la relación conflictiva que sostiene con su club, Manchester United.

”Soy ambicioso. Pero, si en este punto de mi carrera me dijeran que no ganaré otro trofeo, sería igualmente feliz. Sólo debo estar orgulloso de mí y de lo que hice. Creo que si debiera demostrar algo a esta altura de mi trayectoria, con 37 años y 8 meses, realmente estaría preocupado. No tengo nada que demostrar en este Mundial”, sentenció Cristiano desde la concentración del conjunto luso en Doha.

El delantero confesó que la situación de tensión con el United “no afectará” ni a él ni a sus compañeros en Qatar, donde el capitán iniciará su quinto Mundial. “Es seguro que mi situación no afectará a Portugal aquí. No debo preocuparme de lo que piensen los demás y hablo cuando quiero. Todos saben quién soy, como crecí desde que me fui a Lisboa a los 11 años y en lo que creo”, aseguró.

Cristiano Ronaldo, en problemas con su equipo, Manchester United, y con la cabeza puesta en el seleccionado.

Ronaldo arribó a Qatar poco después de afirmar en una entrevista que se sintió “traicionado” por el DT neerlandés de Manchester United, Erik Ten Hag, y por la directiva de los “Diablos Rojos”, cuyo plantel comparte con su compatriota Bruno Fernandes. Justamente una “broma interna” entre ellos en un entrenamiento estuvo en boca de todos en los últimos días y fue “malinterpretada”, luego de que el video fuera viralizado en las redes sociales. CR7 aclaró el tema.

”Tenemos una excelente relación. Su avión tenía una demora y le pregunté si había llegado en barco, estábamos bromeando”, explicó Ronaldo sobre el episodio. Aunque Fernandes mencionó que no tenía problemas con nadie y fue consultado sobre el conflicto de Cristiano con el club, CR7 consideró que no le gusta escuchar “hablar de mí a otros jugadores de Portugal” como ocurrió en los días siguientes de la difusión de su entrevista.

Hubo un frío saludo entre Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo al llegar a la concentración de Portugal; CR7 dijo lo suyo sobre el tema.

”No debo preocuparme de lo que piensan los demás. Siempre hay rumores, pero la atmósfera es excelente. Sólo les pido que no hablen de mí con otros jugadores. Tengo un chaleco antibalas, pero siempre es un Mundial”, remarcó.

Además, en medio del surgimiento de una campaña publicitaria que comparte con Messi, CR7 también habló sobre el capitán argentino, que también disputará su quinto Mundial. “¿Mi rivalidad con Messi? A algunos les gusto más y a otros, menos. A algunos hombres les gustan las rubias y a otros, las morochas”, le quitó importancia a una disputa entre ellos que, según sus palabras, están más asociadas a los fanáticos, porque el clima entre ambos es muy cordial.

La campaña de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para Louis Vuitton; dos estrategas frente al tablero de ajedrez.

De hecho, en aquella misma entrevista previo a viajar, había sostenido que no eran amigos, pero afirmó que “como jugador es impresionante, mágico, top. Y como persona, hemos compartido rivalidad 16 años. Tengo una gran relación con él”.

LA NACION