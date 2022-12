Mundial Qatar 2022: el viaje exprés de la selección en 8 días: de la cornisa al sueño renovado

escuchar

Parece mentira, ¿no? De la cornisa a la ilusión en un viaje de ocho días. Del pánico a otra renovada esperanza. La Argentina está en los octavos de final de la Copa del Mundo. Redujo a la nada a un inexpresivo equipo polaco que, increíblemente, después de mirar pasar la pelota de un lado al otro durante 90 minutos, también consiguió el premio de sobrevivir en el Mundial de Qatar. La selección mostró algunas virtudes, que esta vez sostuvo a lo largo del partido: la paciencia para descubrir espacios donde Polonia se negaba a ofrecerlos. Y paciencia para controlar sus nervios y resistir el golpe emocional de desperdiciar un penal, el que Szczęsny le desvió a Messi. Un penal, regalado, por cierto, imposible saltear la referencia. Uno de esos penales que descalifican al VAR y avalan a aquellos que sienten que la tecnología, así, desvirtúa este deporte. De todos modos, la acción se redujo a una anécdota: después, igualmente, la selección construyó la victoria que la depositó en los octavos de final que jugará contra Australia, el próximo sábado, desde las 16.

Scaloni y su carrusel de cambios. Las variantes constantes están instaladas en su ADN como entrenador, por eso algunas ya no sorprenden, pero la de Julián Álvarez por Lautaro Martínez si llamó la atención. Buscaba un jugador menos referencial para quebrar el bloque bajo de los polacos. Y Julián se destacó. Como Enzo Fernández en su primer partido como titular en su corta historia de selección. Como Messi, que jamás se desentendió del juego, aunque el arco siempre estuvo cerrado para él. Como Mac Allister, socio silencioso. Argentina todavía no brilla, le sigue faltando un paso más veloz y se siente cómodo retrasándose cuando se pone en ventaja. Pero ofreció nuevas señales de progreso, eso sí, ante un adversario sin relieve. Ni ambición. El Grupo C ha sido el más discreto de la Copa, falsa medida para la Argentina. Y al espiar el horizonte, el próximo adversario tampoco parece muy exigente…

A veces, o siempre en realidad, los equipos necesitan una cuota de fortuna en los mundiales. Y podría interpretarse como un golpe de la providencia el oponente que le tocará a la Argentina en los octavos de final. Australia. Es cierto que la selección no está en condiciones de subestimar a nadie, es cierto que la selección perdió con Arabia Saudita en este torneo y no conviene olvidarlo. Pero en los últimos 40 años no ha tenido la Argentina un rival, en los papeles, tan accesible en el inicio de los mano a mano. El equipo nacional se ha enfrentado con Uruguay, con Brasil, con Inglaterra, con Francia en otros octavos de final…, también con Rumania, México o Suiza. Ahora llegará Australia. Un equipo al que poco lo interesa la pelota. Corre, marca y apuesta a una o dos jugadas por partido. Quizás un contragolpe, un tiro libre o un córner. El equipo de Graham Arnold fue el último clasificado a la Copa, en la definición por penales contra Perú, en el repechaje y con el arquero ‘bailarín’. ¿Se acuerdan? Será otra valla rocosa, otro examinador discreto que le cargará toda la responsabilidad a la Argentina.

