Mundial Qatar 2022: Enner Valencia, el sorprendente goleador sudamericano que enloquece a un país

El Mundial tiene un goleador, y es sudamericano. Enner Valencia, el delantero ecuatoriano que hasta aquí marcó los tres tantos de su selección en Qatar 2022…, y venía de anotar los tres últimos de su país en Brasil 2014, su paso anterior por los mundiales. Y en cinco partidos entre ambos torneos, un promedio fantástico. Estos seis goles le dieron membrecía en ‘El club de los 6′, sí, los futbolistas que suman esa cantidad de tantos en un Mundial… un espacio habitado por íconos como Kempes, Bebeto, Thierry Henry, Matthäus, Rivelino, Stoichkov, Davor Suker… La ventaja de Enner es que está encendido y con uno, o más, partidos por delante.

Le duele la rodilla y no puede completar los partidos, pero las conquistas de Enner Valencia están siendo muy rentables para el elogiable Ecuador, que empató 1-1 con Países Bajos y mira con ilusión el umbral de los octavos de final. En su próximo partido, cuando cierre su participación en el Grupo A, un empate con Senegal ya le alcanzará al conjunto dirigido por Gustavo Alfaro para filtrarse entre los 16 mejores de la Copa.

El Mundial ya despidió a un participante. Y no a uno cualquiera: Qatar, el anfitrión, quedó eliminado. No fue la primera vez que se despidió prematuramente el dueño de casa, también había ocurrido con Sudáfrica en 2010, pero al menos, los ‘Bafana Bafana’ habían sumado cuatro puntos en su zona y una resonante victoria ante Francia. A Qatar le espera el duelo del adiós, contra Países Bajos, nada menos, para intentar no cerrar su bautismo mundialista en cero. De todos modos, ya es un extraño en el patio de su casa.

El Grupo B quedó expectante y promete una definición infartante. Después de la segunda fecha, todos pueden pasar a los octavos de final y todos pueden quedar naturalmente eliminados, sí, incluida Inglaterra. Al equipo dirigido por Gareth Southgate se le extravió la ruta al gol y, después de la metralla del debut contra Irán, no pudo pasar del cero con los Estados Unidos, que incluso mereció algo más. E Irán, luego de aquel estreno traumático, se recuperó con un sólido 2 a 0 sobre Gales. ¿Conclusión? Apretados los cuatro países en tres puntos, puede ocurrir cualquier cosa todavía.

Párrafo final para la Argentina, en la antesala de un choque electrizante con México. Será este sábado, desde las 16, con la carga emotiva de saber que una derrota la quitaría de la competencia. Nunca, jamás, la selección se despidió del torneo antes de completar las tres fechas de su grupo. Mejor, espantar esos nubarrones. Lionel Scaloni introducirá variantes, entre tres y hasta cinco. Algunas anunciadas y otra sorprendente si se concreta: la salida de Leandro Paredes, el símbolo de su ciclo, el sello del estilo. La potencial formación, con ‘Dibu’ Martínez al arco, tendría tres modificaciones en el fondo: Montiel por Molina; Otamendi, Lisandro Martínez por ‘Cuti’ Romero y Acuña por Tagliafico; De Paul, Guido Rodríguez por Paredes y Alexis Mac Allister por ‘Papu’ Gómez; y arriba todo igual: Di María, Messi y Lautaro Martínez. Atención: un medio campo inédito. Con estos nombres, u otros, la exigencia reclamará estilo y corazón.

