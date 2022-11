Mundial Qatar 2022. Gerardo Martino y el pesimismo de gran parte de México: “Va a ser muy difícil recuperarse”

escuchar

El mal clima del ambiente futbolístico mexicano alrededor de Gerardo Martino lleva más de un año y estuvo lejos de disiparse en el último amistoso previo al Mundial de Qatar, el de la derrota por 2-1 de México frente a Suecia, en un ensayo en Girona, España. El rival que se enfrentará con la Argentina en la segunda fecha del Grupo C, el sábado 26 de este mes, intenta galvanizarse contra el pesimismo de la prensa y de una buena parte de los aficionados.

El hashtag #FueraTata y los memes que ridiculizan al seleccionado volvieron a ser tendencia en las redes sociales. El periodisimo también fue incisivo. “¡Tristísimo tropiezo!”, tituló el portal Récord. “Que Dios nos bendiga. Con muy pocas certezas, México va al Mundial con un derrota”, se leyó en Mediotiempo.

En la conferencia de prensa, Martino trató de poner la mejor cara y respiró hondo antes de contestar si sabía qué iba a hacer después del 31 de diciembre, en una pregunta claramente dirigida a su posible alejamiento. “En realidad, no tengo cabeza para pensar en otra cosa que la Copa del Mundo. No hay pensamiento que no esté centrado en el Mundial. Me parecería desleal de mi parte distraerme con cuestiones relacionadas con mi futuro”, respondió el entrenador argentino, cuyo contrato se vencerá a fin de año.

Lo más destacado de México 1 vs. Suecia 2

Sin desconocer la adversidad pública en que le toca trabajar, Tata Martino diferenció entre lo que vive su plantel y lo que se respira afuera. “Yo puedo estar ilusionado con lo que veo de las puertas para adentro, pero no soy ajeno ni me desentiendo de lo que pasa de las puertas para afuera. Por más que yo no esté de acuerdo, sí entiendo que lo que suceda en el Mundial será determinante. Aun consiguiendo resultados que nunca se obtienen, no queda garantizada mi continuidad, es necesario un análisis. Igual, creo que los resultados van a determinar mi futuro; es lo que pasa habitualmente en todos los lugares”, sostuvo.

Y se hizo cargo del devenir de su proceso como seleccionador del Tri, algo que lo pone en mayor riesgo. “Sobre todo cuando hay un desgaste en la forma en que se llega, eso es incuestionable. Yo puedo decir que me siento ilusionado y confiado y creo que vamos a competir bien por lo que veo desde hace cuatro años, pero no puedo dejar de analizar lo que pasa afuera. No se puede sacrificar a todo el mundo, a un grupo de jugadores y a los dirigentes porque uno considera que el proyecto que se lleva adelante es el adecuado”, advirtió.

Alexis Vega, autor del gol de México, deja atrás a Jesper Karlstrom PAU BARRENA - AFP

El rendimiento mexicano en la caída contra Suecia fue inestable, con un gobierno insustancial del juego. Inconsistente en las dos áreas. El ataque es la línea a la que se agarran los más severos críticos de Tata por su decisión de llevar a Raúl Jiménez, un delantero de nivel internacional en el Wolverhampton hasta que una fractura de cráneo y una serie de lesiones le quitaron continuidad y eficacia. No jugaba desde hacía 77 días. Muchos se opusieron a su convocatoria. En el banco quedó Rogelio Funes Mori, el argentino nacionalizado.

Martino incluyó en la lista de 26 jugadores a Jiménez y dejó al margen a Santiago Giménez, otro argentino nacionalizado, hijo del ex jugador de Boca “Chaco” y de buena actualidad en Feyenoord. Jiménez ingresó en el segundo tiempo en Girona, etapa en la que se movió el marcador. Suecia se puso en ventaja con un gol de Marcus Rohden, igualó Alexis Vega –anotó en los últimos tres partidos de México– y Mattias Svanberg estableció el 2-1 en un descuido del equipo mexicano en un córner. Luego, Martino defendió la elección de Jiménez: “No mido al Nº 9 por los goles, sino por lo que nos da en el juego colectivo”.

Martino alcanza una pelota en el amistoso en Girona; "los resultados van a determinar mi futuro", admitió el entrenador. PAU BARRENA - AFP

El entrenador es consciente de que todo se le puso muy cuesta arriba desde que en agosto de 2021 perdió ante Estados Unidos la final de la Copa de Oro de la Concacaf. La afición digirió muy mal la derrota en el clásico de la confederación. En las eliminatorias para el Mundial, México tampoco obtuvo buenos resultados frente a Estados Unidos: perdió un partido y empató el otro.

“No puedo descartar ni dejar de analizar el contexto en el que estamos trabajando. Todo esto comenzó hace un año, después de las finales perdidas contra Estados Unidos. Yo ya dije que iba a ser muy difícil recuperarse, a menos que se ganara todos los partidos, algo bastante improbable. Lo único que puede modificar el sentir de la gente es el resultado puesto. Y eso significa tener el mejor mundial. Todo lo demás que pueda decir yo o el esfuerzo que hagan los jugadores no incidirá. Lo único que importará es el resultado puesto. Y a eso vamos a jugar nosotros”.

El karma de México en los mundiales es la rueda de los octavos de final, barrera infranqueable en los últimos cinco campeonatos. Ahora los temores se centran en la etapa de grupo, sobre todo porque los dos primeros compromisos son ante los adversarios más fuertes, Polonia y Argentina, y el equipo tricolor puede llegar a la última jornada, ante Arabia Saudita, sin posibilidades de clasificarse. Con todo ese descreimiento también se enfrenta Martino.

