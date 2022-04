Mundial Qatar 2022: Lionel Messi vs. Robert Lewandowski, un cruce con morbo y polémicas por los premios individuales

La Argentina vs. Polonia será uno de los interesantes duelos de la etapa de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. En 2021 se dio entre sus máximas estrellas una de las polémicas más grandes en la ceremonia del Balón de Oro, que asigna la revista francesa France Football. Lionel Messi fue premiado por séptima vez, en detrimento de Robert Lewandowski, con quien compartía la terna y el auditorio: estaban sentados uno al lado del otro frente al escenario. Ese día, el mejor futbolista polaco declaró: “Si uno pierde contra Messi siendo segundo, también puede verse como ganador”. Cuando se entregó el premio The Best, a cargo de FIFA, el polaco fue consultado por los sufragios del argentino y expresó: “¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él”.

En 2020 la pandemia se imponía en el mundo y no hubo entrega de galardones. Messi no ocultó su pensamiento: “No estamos seguros de que Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado. No lo sabemos porque no hubo votación”.

“Me generó una sensación de tristeza; no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario: me siento insatisfecho”, reflexionó Lewandowski, que fue bastante ácido al referirse al discurso en el que Messi declaró su admiración por él, y en el que dijo sentirlo merecedor del trofeo dorado. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías […] Estar tan cerca, competir con Messi por un premio... Por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de competir con él me muestra el nivel que alcancé. Pero me sentí muy triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, insistió en aquel momento el delantero de Bayern, con una mueca incómoda, en la cadena polaca Kanale Sportowym.

Robert Lewandowski, de excelente temporada en Bayern; Lionel Messi, la máxima referencia de la selección argentina. Julian Finney - Getty Images via UEFA

Más tarde, aunque todavía mascullando algo de bronca, Lewandowski bajó el tono a las declaraciones. “Nunca quise expresar que las palabras de Messi no eran sinceras ni serias. Al contrario: su discurso en el evento de París, en el que expresó que en su opinión merecía el Balón de Oro 2020, me conmovió y me hizo feliz”, manifestó.

Sin embargo, concluyó que el premio de FIFA “sí es más importante”. Y así lo justificó: “Para el Balón de Oro votan sólo periodistas; no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de FIFA [...]. Los capitanes y entrenadores pueden evaluar de una forma más realista: saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión”. Lo expresó en enero pasado, luego de ganar el premio The Best en Zúrich superando a Messi y al egipcio Mohamed Salah.

Luego de la ceremonia, la FIFA difundió cómo fue el proceso de elección. En su terna, Messi, como capitán de la Argentina, indicó al brasileño Neymar como el mejor, seguido por los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema; no incluyó a Lewandowski en su nómina. El polaco, asimismo, sí mencionó al rosarino, detrás de Jorginho y delante de Cristiano Ronaldo, en ese orden. Aquella elección de la Pulga le llamó la atención al polaco: “Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas; él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”, razonó el goleador.

Cristiano Ronaldo, Lewandowski y Messi, en ocasión de la entrega del premio The Best, de FIFA. Captura TV

Messi y Lewandowski fueron protagonistas, en condiciones muy opuestas, de un partido sumamente recordado. En agosto de 2020, por los cuartos de final de la Champions y en Lisboa, Bayern le dio una bofetada histórica a Barcelona, venciéndolo por 8-2. En aquella jornada, Lewandowski anotó un tanto, y Messi, ninguno.

En 2022, hasta ahora, el polaco se impone en todos los registros goleadores y sigue en la Champions League. El argentino ya está fuera del certamen y tiene números más discretos en Paris Saint-Germain. Pero en un año de Mundial, lo que pase en Qatar sería decisivo...