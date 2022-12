Mundial Qatar 2022: Marcelo Brozovic, un maratonista croata para tapar a Messi, que fuma, bebe y desarrolló una crema a base de cannabis para la recuperación

escuchar

Cuando finalice la semifinal frente a la Argentina, el despliegue acumulado de Marcelo Brozovic en el Mundial de Qatar será el equivalente a haber corrido dos maratones. Un desgaste nada despreciable en un futbolista de 30 años, que admite su afición al tabaco (cigarrillo o habano) y al alcohol, y que fuera de las canchas protagonizó algún incidente nocturno que va en dirección opuesta al deportista de elite disciplinado.

Brozovic lleva completados 71,95 kilómetros en cinco partidos. Como es de esperar que contra el equipo de Lionel Scaloni promedie sus habituales 14, 15 kilómetros, orillará un total de 85, 86 km, el equivalente a dos maratones (84,39 km). A modo de comparación, el futbolista argentino que gastó más tapones en el Mundial es Rodrigo De Paul, con 52,35 km. El volante nacido en Zagreb también trajina con Inter en la Serie A, donde en la temporada anterior terminó con el mejor promedio de kilómetros recorridos (11,73), por delante de Sergej Milinkovic-Savic, de Lazio, con 11,66 km.

Brozovic cubre la pelota ante el belga Witsel Thanassis Stavrakis - AP

No hay que quedarse únicamente con la faceta de atleta resistente que encarna Brozovic. Siendo el aspecto físico un aspecto fundamental en el fútbol moderno, como está quedando ratificado en el Mundial, de poco vale si no existe un complemento técnico y táctico. El compañero de Lautaro Martínez en el calcio se relaciona muy bien con la pelota, juega con la cabeza levantada para dar una salida limpia desde el círculo central. Brozovic lidera el ranking en pases acertados (419), en pases largos (85% correctos), en duelos ganados (31) y en pelotas recuperadas (39).

El mediocampo croata es el corazón de un equipo que respira competitividad y compromiso en todas sus líneas. Brozovic ocupa el eje, escudero de Luka Modric y Mateo Kovacic, los interiores. Una parte de la cátedra la considera como la línea media más versátil y completa del Mundial. Futbolistas de piel dura, de carácter para jugar bajo presión, con innumerables batallas sobre sus piernas, tanto en el seleccionado de camiseta ajedrezada como en el nivel de clubes. Luka Modric ya tiene asegurado un lugar entre las figuras históricas de Real Madrid, por donde pasó Kovacic, actualmente en Chelsea.

Brozovic fuma un habano con la indumentaria de entrenamiento de Croacia Instagram @marcelo_brozovic

Brozovic va por su tercer Mundial, tras disputar solo 29 minutos en Brasil 2014 y ser un titular asentado en el subcampeonato de Rusia 2018. En unos de esos seis partidos jugó los 90 minutos del 3-0 ante la Argentina, por la etapa de grupos.

Frente a la Argentina, Brozovic cumplirá 83 partidos con Croacia, en una trayectoria que lo ubica dentro de los 15 futbolistas con más presencias en la historia del seleccionado balcánico. Así como llega a todos los rincones del campo con una energía arrolladora, a este pivote central también le gusta la adrenalina fuera de los campos. Se muestra tal como siente la vida, con sacrificios y placeres. Por ejemplo, fumando y tomando cerveza para celebrar triunfos importantes, como el conseguido ante Francia en la Nations League, o en la final por la Copa Italia contra Juventus.

A principios de 2015 llegó a Inter, que llevaba un par de temporadas sin encontrar un reemplazante idóneo para Thiago Motta. El problema futbolístico se lo solucionó Brozovic, que igual dio algunos dolores de cabeza al club. En 2016, el entrenador Frank De Boer lo separó momentáneamente del plantel por los gestos que le hizo tras ser reemplazado durante un partido por la Europa League. Los dirigentes le aplicaron una multa en la temporada 2017/18 por sus aplausos irónicos a los hinchas que lo habían abucheado tras un mal partido contra Bologna.

Para frenar a Neymar, Brozovic lo agarra de la camiseta

El club volvió a intervenir disciplinariamente cuando en 2020 pasó un semáforo en rojo, mientras conducía -los automóviles de lujo son su debilidad- bajo los efectos del alcohol. En un hospital lo recuerdan por las airadas protestas que lanzó por la tardanza para que atendieran a un amigo herido. En la selección de Croacia también va a su libre albedrío, como cuando en la última Eurocopa fue fotografiado comprando cigarrillos con la indumentaria oficial, antes del encuentro contra España.

Casado y padre de dos hijos cuyos nombres lleva tatuados (Aurora y Rafael), este año declaró en un juicio por difamación y noticia falsa contra el paparazzi Fabrizio Corona y tres periodistas, quienes habían difundido un supuesto romance entre Brozovic y Wanda Nara, en 2019, cuando el croata era compañero de Mauro Icardi en Inter. En la audiencia llevada a cabo en mayo de este año, Brozovic declaró: “Es todo falso, nunca he tenido una relación con la señora Wanda, ni siquiera tengo su número de teléfono. Esto causó muchos problemas en mi familia”.

No solo por la kinesiología y la fisioterapia pasa la recuperación de Brozovic entre un partido y otro para volver a correr con escasas pausas. La marihuana medicinal forma parte de su tratamiento. Es una crema regeneradora, desarrollada por él mismo, que inclusive comparte con algunos compañeros. Un producto que llamó MB77 (sus iniciales y el número de su camiseta en Inter), a base de cannabidiol, un extracto de la planta que la Agencia Mundial Antidoping (AMA) no incluye desde hace años como sustancia dopante. “No quería dejar que alguien hiciera una crema y me presentase el producto terminado, sino que yo mismo participé en las pruebas, principalmente en mi propia piel, para poder detallar de primera mano cómo funciona y qué hay que corregir”, declaró hace un tiempo a la prensa de su país.

Festejo fumando y con cerveza en el vestuario del Inter Instagram @marcelo_brozovic

Aficionado a las criptomonedas -en su perfil de Twtitter figura: Marcelo Brozovic, football player and cryptocurrency evangelist-, su padre Iván y la hermana Eva le gestionan a pocos kilómetros de Zagreb su local de café Bar Epic Brozo, donde instaló otro de sus pasatiempos favorito: el tiro con dardos. Entre múltiples tatuajes, en su cuello tiene el de una bomba con la mecha encendida. “No parás de superarte”, le dijo su compañero Ivan Perisic.

Brozovic no para en la cancha. La vez que se tendió en el piso quedó como uno de los precursores del “cocodrilo”, el jugador que se acuesta por detrás de la barrera en un tiro libre rival. Fue en 2018, frente a Barcelona, cuando repentinamente se tiró para tapar un remate de Luis Suárez. Este personaje tan poliédrico y desinhibido taponará este martes el sector de la cancha por donde transitarán Messi y Mac Allister, impulsado por un par de pulmones y piernas que trabajan a destajo para Croacia.