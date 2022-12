Mundial Qatar 2022: Martín Caparrós calificó como “mercenarios” a los jugadores de la Selección

escuchar

El escritor Martín Caparrós causó sorpresa en las últimas horas tras realizar una dura crítica contra los futbolistas de la selección argentina que están en Qatar 2022, lo que suscitó un ida y vuelta con varios usuarios de las redes sociales. “Miraba a [Ángel] Di María alentar desde el banco. Eso es, para los jugadores, la esencia del Mundial: una vez cada cuatro años los mercenarios mejor pagados del planeta se dan el lujo de ser hinchas del equipo donde juegan”, escribió el también periodista.

Apenas cuatro días atrás, Caparrós había reconocido a LA NACION que sigue con atención, aunque sin fanatismos, el Mundial de Fútbol. “Tranqui, miro los partidos -responde-. Me gustaría que ganara la Argentina, pero sin desespero, y me da mucho gusto mantener una correspondencia con Juan Villoro para el El País”.

Miraba a Di María alentar desde el banco. Eso es, para los jugadores, la esencia del Mundial: una vez cada cuatro años los mercenarios mejor pagados del planeta se dan el lujo de ser hinchas del equipo donde juegan. https://t.co/IrWmetfrhr — Martín Caparrós (@martin_caparros) December 4, 2022

Pero ayer, horas después de que la Selección Nacional le ganara a Australia y lograra el ansiado pase a cuartos de final, partido que se disputará el próximo viernes a las 16 contra Países Bajos, el escritor criticó a los jugadores albicelestes en su cuenta de Twitter. Enseguida, su comentario fue respondido por otros usuarios.

“¿Por qué “mercenarios”, Martín? Es un trabajo y cobran. Tampoco juegan para otra nación, como para que los llames así. Además, ¿qué debía hacer Di Maria: jugar lesionado o no alentar? A diferencia de los funcionarios a los que apoyaste, sus sueldos no los pagan los impuestos”, le contestó la usuaria @majogrillo.

Y Caparrós fue por más: “¿No es obvio, Majo? Hacen su trabajo lejos de su país y de su gente y de los clubes que los formaron porque ahí ganan mucho más. Yo no digo que esté mal, pero es la realidad. Y no apoyé a ningún funcionario. Apoyé la causa más noble, malbaratada por este gobierno. Me extraña”.

En varias de las respuestas a su publicación, los usuarios escribieron que ser “mercenario” es haber participado de la Mesa contra el Hambre que alguna vez se implementó en el gobierno nacional con distintos referentes de la sociedad argentina y recuerdan el paso de Caparrós en esa convocatoria.

“Ah sí. Como los que viven en otro país y se dan el lujo de venir a Argentina a juntarse con millonarios delincuentes para reírse de los que tienen hambre. Después, vuelven a Europa a disfrutar del premio que les dieron por el favorcito que hicieron”, escribió @VivianaaFerrari, entre otros y otras.

