Mundial Sub 20: cómo es el presente de los “extranjeros” de Argentina preseleccionados por Javier Mascherano

A menos de un mes del debut en el Mundial Sub 20 frente a Uzbekistán en Santiago del Estero, Javier Mascherano y el resto del cuerpo técnico avanzan en las negociaciones para que los futbolistas argentinos que se desempeñan en el exterior sean cedidos por sus clubes. En la lista de 37 preseleccionados hay 12 que militan en equipos extranjeros, y entre ellos están las principales estrellas del semillero argentino: Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Juventus), Franco Carboni (Monza), Valentín Carboni (Inter), Facundo Buonanotte (Brighton), Luka Romero (Lazio), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa), Máximo Perrone (Manchester City) y Nicolás Paz (Real Madrid Castilla).

A continuación, cuándo dejará de jugar cada uno en la temporada y qué postura tienen por ahora sus clubes.

Alejandro Garnacho (Manchester United)

A priori, la negociación más dura es por Garnacho, nacido en España pero que decidió representar a Argentina. El extremo se lesionó el tobillo derecho el 12 de marzo frente a Southampton y acaba de volver a calzarse los botines. Está en plena etapa de recuperación de una molestia que según su entrenador, Erik Ten Hag, demandará “algunas semanas” en sanar. El problema físico le impidió participar en los dos amistosos del seleccionado mayor ante Panamá y Curazao.

🤩 ¡Estos son los Grupos de la #U20WC! 🏆



¿Quién será el campeón de Argentina 2023? — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 21, 2023

Más allá de su regreso a las canchas, el problema para Mascherano es que Manchester United jugará con Bournemouth por la Premier League el mismo día en que la selección argentina debutará en el Mundial, el 20 de mayo. Y todo apunta a que los Diablos Rojos estarán en la etapa etapa decisiva de la liga para la clasificación para la Champions League. De hecho, la última fecha del certamen inglés será el 28 de mayo, con el Mundial Sub 20 en plena desarrollo. La eliminación del United de la Europa League a manos de Sevilla es un punto positivo para AFA: habrá menos rotación en el plantel y, una vez que se recupere, Garnacho no tendrá minutos de acción. Por ende, será menos necesario y crecerán las chances de que sea facilitado a la selección.

La suma de una agenda cargadísima y la lesión actual hacen que la participación de Garnacho en la Copa del Mundo Sub 20 sea una incógnita. De todas maneras, AFA no se da por vencida y nadie descarta que el propio Mascherano viaje a Inglaterra para convencer a los dirigentes. Después de todo, el Jefe tiene plafón en el fútbol de ese país, como ex volante de Liverpool y West Ham United.

Máximo Perrone (Manchester City)

En principio, Perrone, ex mediocampista de Vélez, no tendría problemas para disputar la Copa del Mundo. Manchester City está en pie en tres competencias (Copa FA, Premier League y Champions), pero el capitán del equipo que jugó el Sudamericano en Colombia registra apenas 20 minutos bajo la tutela de Josep Guardiola, lejos de ser un habitué en la rotación celeste. Por más que la Premier League todavía esté en actividad cuando comience el Mundial, no habría impedimentos para que el club inglés cediera a Perrone.

Facundo Buonanotte (Brighton)

Otro futbolista de la Premier... y otro problema potencial. Si bien Buonanotte no está lesionado, como sí Garnacho, su club se juega la posibilidad de una histórica clasificación para la Europa League. De todas formas, y al igual que Perrone, Buonanotte es de los futbolistas de Brighton que menos minutos acumulan a lo largo de la temporada: lleva 123, distribuidos entre la Premier League y la Copa FA. De todas maneras, lo más probable es que el entrenador Roberto De Zerbi quiera contar con todos sus efectivos para el sprint final en la Premier. En AFA ya saben que lo de Buonanotte, lesionado en el Sudamericano de Colombia, es difícil.

Facundo Buonanotte sigue vinculado con el azul y el amarillo: de la camiseta de Rosario Central pasó a la de Brighton, Mark Leech/Offside - Offside

Franco y Valentín Carboni (Inter)

Aunque Franco Carboni juega cedido en Monza, tanto él como su hermano Valentín pertenecen a Inter. Y, en principio, el equipo italiano en el que actúa también Lautaro Martínez no pondría trabas para que ambos futbolistas jueguen por Argentina la Copa del Mundo.

Luka Romero (Lazio)

Señalado alguna vez como la gran esperanza albiceleste, el juvenil que pertenece a Lazio, de Italia, estuvo 275 minutos en la cancha entre todos los torneos en esta temporada. La Serie A terminará recién el 4 de junio, fecha en la que el Mundial juvenil estará en instancias decisivas. De todas maneras, y pese a que el equipo romano podrá precisar al argentino en esos partidos importantes, en AFA son optimistas en cuanto a contar con él. Ya para el encuentro inaugural, en el estadio Madre de Ciudades.

Nicolás Paz (Real Madrid Castilla)

Talentoso enganche zurdo de Real Madrid Castilla, filial del club merengue, Nicolás Paz es otro de los problemas que tendrá que resolver AFA. Al parecer, Real Madrid pretende que el futbolista se quede en España para cumplir con los compromisos del club (LaLiga terminará a comienzos de junio, y Paz puede jugar para el primer equipo blanco en caso de ser convocado). Hijo de Pablo Paz, ex defensor del seleccionado argentino, el formado en Newell’s puede perderse la Copa del Mundo. Al igual que con Buonanotte y Garnacho, AFA puede jugar la carta Mascherano: que el entrenador vaya a España a pedir por el futbolista.

Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa)

En su primera temporada en Europa tras su transferencia desde Rosario Central, Mateo Tanlongo tuvo presencia en 11 partidos, entre Copa y Liga de Portugal. Pero apenas apila algo más de 100 minutos con la camiseta blanquiverde de Sporting. El equipo marcha cuarto en la liga local, prácticamente con los puestos de Champions League fuera de alcance, aunque clasificado para la otra competencia continental, la Europa League. Así, y por más que el torneo doméstico culmine en simultáneo con el Mundial Sub 20, no habría impedimentos para que el club portugués accediera al convocatoria de Argentina.

