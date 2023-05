Mundial Sub 20: Javier Mascheano contagia tranquilidad y confianza a la selección argentina para jugar contra Nigeria, su rival más desafiante hasta ahora

escuchar

SAN JUAN (enviado especial).- La selección argentina sub 20 está en vísperas del partido más desafiante del corto ciclo de Javier Mascherano a cargo del equipo. La eliminación a Japón por diferencia de goles en la zona C del Mundial Sub 20 le deparó como rival en los octavos de final a nada menos que Nigeria, el equipo que más puntos sacó entre los terceros de la etapa de grupos. Y una selección que promete generar mucho peligro a partir de su velocidad en el contraataque y el aprovechamiento de espacios, dos rubros en los que el conjunto albiceleste mostró falencias. De todos modos, el ambiente en el estadio Hilario Sánchez, donde se realizó el último entrenamiento argentino previo al choque de este miércoles a las 18 (televisará TyC Sports), fue sumamente ameno y sereno.

El clima favorece el buen humor en el plantel. Lejos del frío que se siente en Buenos Aires, la provincia cuyana recibe lo recibió con sol pleno, acompañado por una brisa fresca como para sobrellevarlo. Algunos futbolistas, como Juan Gauto, Alejo Véliz y Mateo Tanlongo, eligieron salir más abrigados para cuidarse del viento; Federico Redondo y Valentín Carboni, mantienen su elección de salir a entrenarse siempre en musculosa. La camaradería entre todos se hizo más evidente en el tradicional “loco” que realizaron los 18 jugadores de campo antes de comenzar la preparación física; incluso una barrida intensa de Tanlongo a Luka Romero fue recibida con risas y tranquilidad.

El entrenamiento de este martes de la selección argentina sub 20 en San Juan mostró una vez más la camaradería que desarrollaron los jugadores entre sí.

Tal como lo hizo en la antesala del debut, contra Uzbekistán, el propio Mascherano manifestó en sus declaraciones la misma tranquilidad con miras al duelo con los africanos. “Tratamos de llevarlo con bastante naturalidad, es decir, sabiendo que ahora en el Mundial empieza una fase definitoria que no permite errar. Pero también sabiendo que éstos son los partidos grandes”, adelantó ante LA NACION. Y añadió expectante: “Si hay algo que le da sentido a la profesión de futbolista es jugar este tipo de partidos; uno trata de transmitir eso. ¿Qué jugador no quiere jugar partidos grandes, con el marco que vamos a vivir mañana? Uno, que ya no puede hacerlo, trata de transmitir el deseo de estar en ese lugar”.

Sus dirigidos mantuvieron la línea al hablar de cómo fue desarrollándose el equipo a lo largo del torneo y la posición en la que se encuentra ahora: “Estamos bastante tranquilos, confiamos en nuestro esquema y en este equipo. Éste es un muy lindo grupo, y eso es lo más importante. A medida que fueron pasando los partidos el equipo se siente mejor, fue consolidándose de a poco”, evaluó Federico Gomes Gerth. Y Tomás Avilés dejó entrever algo de nerviosismo lógico, pero enfatizó la confianza en sus compañeros: “Estamos bastante ansiosos, pero el grupo sigue igual, sin importar si estamos en la fase de grupos o la eliminatoria. Sabemos como para qué estamos y creo que estamos muy bien”, expresó el defensor de Racing.

Las palabras de Mascherano en la previa de los octavos

En cuanto al equipo titular que presentaría para el cruce, el entrenador eligió esconder sus cartas, como durante el resto de la competencia, aunque dejó en claro que lo tiene definido y lo comunicará a los jugadores poco antes del partido. Aun así, ofreció una pauta acerca de lo que tiene pensado proponer, en forma de consejo a sus intérpretes: “Mientras más grande es el escenario, más cerca de sus convicciones tienen que estar. Soy de los que piensan que los grandes escenarios son para demostrar qué tanto creés en lo que hacés. Y creo que mañana tenemos una gran oportunidad”, sostuvo el ex capitán de la selección mayor. Avilés lo secundó: “Nosotros vamos a imponer nuestro juego, vamos a hacer lo que venimos haciendo”.

Se espera que la alineación inicial se parezca mucho más a la del primer encuentro que a la de la goleada a Nueva Zelanda. Hay una posibilidad de que el rendimiento de Redondo convenza al DT de darle un lugar fijo entre los titulares, pero la exigencia física del encuentro favorecería el regreso de Tanlongo junto a Máximo Perrone, mientras que Valentín Barco volvería por Juan Gauto. Otro que puede ganarse un lugar es Romero, cuya irrupción desde el banco con sus dos goles fue muy bien recibida, y que peleará por el puesto con Matías Soulé.

A pesar de sus buenos rendimientos, Federico Redondo puede dejar su lugar este miércoles a Mateo Tanlongo, en razón de la exigencia física que implica Nigeria.

Sea cual fuere la decisión de Mascherano, sobresalen la seguridad con la que se maneja como su gratitud por estar en la situación en la que está, y que, como él reconoce, le habría resultado inimaginable hace dos meses, cuando el panorama era desolador y su aventura inicial en el seleccionado sub 20 había terminado con una eliminación en el Sudamericano y sin clasificación para el Mundial. Incluso su propia serenidad lo toma desprevenido: “La verdad es que no imaginaba estar con la tranquilidad que estoy manejando”, admitió. El progreso en la etapa de grupos le dio a la selección un sentimiento de unidad y de asertividad futbolística que jamás había mostrado en el Sudamericano, y que puede ser fundamental para sortear los desafíos más exigentes que vienen.