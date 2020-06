¿Y si vuelve? Centurión contó que lo llamaron de Boca para averiguar su situación

Fiel a su estilo, sin dar muchas vueltas, Ricardo Centurión fue concreto: " Me llamaron de Boca , no fue (Juan Román) Riquelme directamente, pero sí gente que trabaja en el club, para charlar sobre la situación de mi contrato con Racing. Con Beccacece (el DT de la Academia) no hablé nunca, no lo conozco personalmente, pero siempre digo que me gusta mucho su idea de juego, como así la que tenía el Gringo (Gabriel Heinze) en Vélez".

Así, en declaraciones a radio Rivadavia, Centurión se refirió a la posibilidad de regresar al club de la Ribera , por el cual tuvo un paso tumultuoso entre agosto de 2016 y julio de 2017, con 8 goles en 24 partidos, y con el que ganó el torneo de primera división.

¿Cómo es la situación actual de Centurión? Su préstamo en Vélez finalizará la semana próxima, y si no hay una renovación debería regresar a Racing, dueño de su pase . Resta saber, entonces, si tendría lugar dentro del plantel conducido por Sebastián Beccacece . "No hablé nunca aún con él, pero siempre digo que me gusta mucho su idea de juego", explicó al respecto. Vale recordar que no tuvo una buena salida de la entidad de Avellaneda, donde fue marginado por el entonces entrenador Eduardo Coudet luego de una pelea en pleno partido contra River en el Monumental.

Durante el año que estuvo en Boca, Centurión tuvo muy buenas actuaciones, pero a la hora de decidir sobre la adquisición de su ficha, pesaron en contra los escándalos que protagonizó fuera de la cancha. En La Oral Deportiva, Ricky remarcó: "Estoy tranquilo. Si se da, lo tomaré como que es el momento (de volver); y si no, son cosas de la vida. El hincha y los dirigentes actuales saben lo que pienso y siento, creo que no hace falta más nada y está todo dado, tengo un cariño muy grande por Boca". Si bien no asoma como una prioridad máxima, podría ser considerado de acuerdo a los movimientos que se produzcan dentro del plantel en las próximas semanas. A su favor, ya dejó claro que puede rendir con la camiseta xeneize.

Carlos (Tevez) tenía sus amigos, yo los míos. Siempre queríamos ganar, él es un ganador y se nota porque se tiraba de cabeza. Teníamos miradas diferentes, pero siempre hubo respeto""

Sobre su vínculo con Riquelme, vicepresidente segundo de Boca y a cargo de la conducción del departamento de fútbol, contó: "Con Román tengo contacto, nunca me voy a olvidar del día que me invitó a su casa a comer asado, me contó muchas anécdotas y hasta pateé alguna pelota con él, y ésas son cosas que te quedan para toda la vida. Le deseo un hermoso cumpleaños de paso. Estoy tranquilo y si se da (la llegada a Boca), lo tomaré como que es el momento. Y si no se da, lo tomaré como que son cosas de la vida".

"Fui un poco desordenado en la vida y en lo futbolístico, pero hay que corregir. No puedo cometer los mismos errores que ya cometí, más con las cosas que me pasaron. Priorizo ahora mucho más otras cosas, quiero seguir creciendo como persona. Me arrepiento de no haber terminado el colegio, esa es una cuota pendiente que tengo, y sueño con jugar en la Selección y un Mundial, algo que no se me dio. Boludeces mías, pero sé que lo voy a cumplir. Por eso voy a seguir para adelante y no me quiero guardar nada. Haciendo las cosas bien, portándome bien, teniendo un año muy bien y con los ojos cerrados voy a dar que hablar", explicó con una fuerte autocrítica sobre otros momentos de su carrera.

Respecto de su momento, Centurión comentó: "Me va a hacer bien seguir otro año en la Argentina, donde sea que me toque, para hacer las cosas bien, llegar a mi nivel y después sí volver a Europa u otro lugar". No está para nada descartado que vuelva a Racing: "Nadie me llamó para decirme 'Mirá Ricky, acá no podés volver'. Siempre dije que si tengo que volver, lo voy a hacer porque es mi trabajo. En ese caso, lo haré con total felicidad, porque nací ahí y le tengo mucho cariño".

En cuanto a su paso por Vélez, analizó: "Me sentía muy bien con (Gabriel) Heinze, aprendí muchísimo, pero justo me agarró este parate. Con un año bueno, haciendo bien las cosas y portándome bien, sé que puedo dar que hablar. Yo a la mañana hago ejercicios en mi casa, todo lo que se puede hacer, porque acá no tengo bici y obviamente el gimnasio del edificio está cerrado. Tengo problemas en la rodilla y correr sobre superficie dura me puede hacer mal".