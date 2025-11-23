LA NACION

Murió Omar Souto, un histórico referente de la selección argentina que “encontró a Messi”

“Simplemente gracias. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir” dentro de la institución, escribió la AFA en sus redes sociales para despedir a quien era el gerente del organismo

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Murió Omar Souto, un histórico referente de la selección argentina
Murió Omar Souto, un histórico referente de la selección argentinamatias-aimar-2374

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que murió Omar Souto, quien se desempeñaba como el gerente de las selecciones argentinas y era un miembro especial para coordinar la logística de los distintos planteles. El histórico referente falleció a los 73 años. “Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir” dentro de la institución, publicó AFA en su cuenta de X.

Debido a su deceso, la AFA decidió que durante los partidos de este fin de semana se haga un minuto de silencio antes del inicio de cada encuentro de los playoffs en homenaje a Souto.

El histórico referente de la máxima entidad del fútbol argentino llegó a la AFA a mediados de 1996 y, con el tiempo, se volvió el gerente de selecciones nacionales, con la responsabilidad de la logística de todos los planteles: futsal y fútbol playa en todas sus categorías, chicas y chicos; la Sub 15, la Sub 17, la Sub 20, la Sub 23 cuando lo marca el calendario y la mayor.

Pero pese a todas las responsabilidades que tenía a su cargo, un hecho lo marcó de por vida: fue quien “encontró” a un tal Lionel Messi e insistió por él. Durante una entrevista con este diario, Souto contó: “En España estaban desesperados para que [el 10] jugara para ellos, y él siempre les había dicho que no. Estábamos en el Mundial Sub 20 de Emiratos Árabes, en 2003, y un día salimos a caminar con Hugo [Tocali] y un delegado del club Valencia. Y él le dice a Hugo: ‘¿Por qué no trajiste al pibe de Barcelona? Hugo, en Buenos Aires, les había preguntado a dos jugadores argentinos que estaban en ese momento en Barcelona sobre ese tal Messi y les respondieron que no lo conocían”.

“El nombre estaba dando vueltas…, pero a Hugo no le gustaban los videos, creía que podía haber empresarios atrás. Él quería ver a los jugadores en la cancha. Entonces en ese Mundial de Emiratos, en 2003, Hugo se estaba reprochando no haberlo visto a ese Messi…, igual, tenía recién 16 años, no sé si hubiese ido con tanta diferencia de edad. Y yo le dije: ‘Quédate tranquilo, que cuando volvemos a Buenos Aires lo llamamos…’ Al llegar, Hugo me pidió que lo ubicara”, prosiguió en su relato.

Omar Souto, gerente del Departamento de Selecciones Nacionales de la AFA.
Omar Souto, gerente del Departamento de Selecciones Nacionales de la AFA.Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Y Souto se encomendó a una aventura para hallar a quien sería, sin saberlo aún, uno de los mejores jugadores de la selección argentina. El empleado de la AFA fue a un locutorio de la localidad bonaerense de Monte Grande, pidió la guía telefónica de Rosario, arrancó la página de ‘los Messi’, hizo una llamada a su casa en Lanús para justificar la visita y se volvió a su oficina.

“No tardé mucho en encontrar a la abuela que me pasó el número del tío, y el tío me dio el número de Jorge [el padre de Messi] en España. Me atendió y le dije que hablaba del departamento de selecciones. Le pregunté por Leonardo Messi porque para mí Leo era de Leonardo. ‘Es Lionel -me dijo Jorge-, al fin lo llamaron porque mi hijo quiere jugar por Argentina’”, añadió Souto a LA NACION tres años y medio atrás. El resto es historia conocida.

Menos de un mes atrás, la AFA le había regalado al histórico empleado, que se movilizaba en silla de ruedas debido a su estado de salud, un homenaje en vida en el que Claudio “Chiqui” Tapia le entregó una plaqueta.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El cuarto extranjero con más goles en la historia de Boca mete presión para jugar el Mundial
    1

    Miguel Merentiel, entre el sueño de ser campeón con Boca y la lucha por tener una chance en el Mundial

  2. El DT racional que cedió a la cábala y festejó su primer título: Pellegrino, el padre de Lanús campeón
    2

    Lanús campeón de la Copa Sudamericana: Pellegrino, el DT racional que cedió a la cábala y festejó su primer título

  3. Lanús campeón, lejos de casa y contra un rival brasileño: una marca de por vida, una felicidad eterna
    3

    Lanús, campeón de la Copa Sudamericana: una marca de por vida, una felicitad eterna

  4. El rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada
    4

    Corearon a Messi: el rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada

Cargando banners ...