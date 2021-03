"Muy grave": el enojo de Horacio Pagani con Martín Arévalo

El panelista de Pasión por el Fútbol, Horacio Pagani, cuestionó a su compañero de programa, Martín Arévalo, por señalar que el entrenador del primer equipo de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, está condicionado en las decisiones que toma.

En particular, Arévalo indicó que el director técnico xeneize sacó del equipo titular al marcador de punta derecho, Julio Buffarini, por elecciones que son ajenas a las suyas.

Todo surgió cuando, en medio de una discusión por el rendimiento de Boca con el panelista Federico Bulos, Arévalo realizó una pregunta retórica: "¿Vos crees que Russo saca a Buffarini porque quiere? ¿Sabés qué siente Russo? Que el mejor 4 que tiene es Buffarini, pero no lo puede usar", sentenció el cronista.

Julio Buffarini Crédito: Instagram @buffarini07

Acto seguido, Pagani no ocultó su enojo tras la aseveración del periodista de Radio La Red, y dijo: "Esa es una acusación muy grave que estás haciendo. Vos te tenés que hacer cargo de esas acusaciones. Si vos decís que para él el mejor es Buffarini y lo sacan, le están armando el equipo. Es muy grave", reiteró.

Ofendido por las palabras de su colega, el cronista de TyC Sports lanzó: "Horacio, no seas malo. Yo soy una persona respetuosa y vos lo sabés. Le tengo aprecio a Russo. Hay decisiones que no las toma", le respondió Arévalo, tras lo cual Pagani concluyó: "No podés decir eso".

Por otra parte, sobre el rendimiento de Boca ante Sarmiento (J) por la tercera fecha de la Copa de la Liga 2021, Pagani consideró que el equipo "jugó bastante bien hasta las lesiones" porque "tuvo situaciones, ideas". Al mismo tiempo, el periodista marcó "un error del entrenador al hacer el cambio y poner a (Agustín) Obando y mover a (Sebastián) Villa por derecha".

En tanto, el periodista de El Trece admitió que, en líneas generales, el conjunto que dirige Russo "está jugando mal", pero ante Sarmiento "no jugó peor que el partido anterior" (contra Newell's). Además, opinó que el club de La Ribera "se reforzó en un lugar donde no necesitaba refuerzos" (NdeR: la defensa).

Miguel Ángel Russo Fuente: FotoBAIRES

Finalmente, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, consideró que, frente al equipo juninense, el técnico de Boca "rompió lo único que más o menos funcionaba": "Se te pueden lesionar dos futbolistas. Es un accidente. Los cambios fueron totalmente erróneos. El entrenador desarma el tándem Fabra, Cardona, Villa, que no era una maravilla pero que más o menos funcionaba, y no mete un centrodelantero para poner a (Mauro) Zárate sobre el sector de (Eduardo) Salvio. A mí me da la sensación de que Russo está bloqueado", cerró.