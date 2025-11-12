Apareció la camiseta que Boca lanzó al cielo en homenaje a Miguel Ángel Russo: en dónde fue encontrada

El minuto de silencio se transformó genuinamente en un instante mágico de aplausos y ovación. Leandro Paredes y Claudio Úbeda, su exayudante de campo y convertido en su DT sucesor, soltaron globos azules y amarillos con tres estrellas doradas, una por cada título que ganó, y además una camiseta con el número 1956 -el año de su nacimiento- con el símbolo de infinito. En un palco, su familia observaba la escena, emocionada. Aunque el entrenador en el banco fue Úbeda aquel 18 de octubre último ante Belgrano, la voz del estadio lo recordó a él: “Miguel Ángel Russo”.

La Bombonera explotó aquella tarde, como en las noches de gloria: “Muchas gracias, Miguelo; muchas gracias, Miguelo; vos no diste la copa, vos no diste alegrías, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”. El estadio lució como a Miguel le gustaba: repleto, colorido, lleno de vida. Luego, el partido terminaría con derrota ante el equipo cordobés, pero ésa es otra historia.

La suelta de globos con la camiseta de Boca, en homenaje a Miguel Angel Russo. Fue en el encuentro del Xeneize ante Belgrano de Cordoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura, el último 18 de octubre Manuel Cortina

Finalmente, aquella camiseta que honró al DT y se soltó al aire antes de aquel partido, ensayó una inesperada travesía por el cielo y tuvo un desenlace curioso. Sucedió que dos días después del contundente triunfo en el superclásico ante River, se supo que la casaca azul y oro aterrizó... en otro país. Cayó en Cañada Nieto, en el partido de Soriano, en el sudoeste de Uruguay, donde viven solo 430 habitantes. “Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”, contó en su cuenta de X @Pepe_Temperan, periodista uruguayo quien informó el hallazgo.

Las fotos no dan margen para las dudas y dan cuenta de la histórica pieza: los globos desinflados estaban todavía atados a la camiseta con la inscripción intacta de “1956-∞“. Y lógicamente, el productor no pudo evitar la sorpresa al encontrarse con la camiseta, que viajó 106 kilómetros para terminar en el pueblo uruguayo, ubicado a 252 km de Montevideo, entre el río San Salvador y el arroyo del Espinillo.

Según informó Pepe Temperan, el joven analiza qué hacer con la camiseta y una de las posibilidades es regresarla a Boca y llevársela a Edinson Cavani.

La camiseta en homenaje a Russo hallada por el productor rural

“Soy productor rural en la zona de Soriano, cerca de Mercedes. Esto fue ayer (martes) en la tarde, que andaba en el tractor cortando pasto. Pasé por al lado y acá en esa zona siempre caen globos de helio. Primero no le di mucha importancia, pasé de nuevo, casi le paso por arriba, pero vi que había un escudo de Boca, me bajé y la abrí, vi que decía Miguel y le mandé foto a mi novia”, relató Agustín Eugui, el productor uruguayo en diálogo con Carve Deportiva.

Y siguió: “Ella me dice: “Pará”. Y me pasó el video con los globos, yo no había visto eso. Ahí me di cuenta de lo que tenía en las manos”.

“La verdad que no pensé (que hacer con la camiseta), por ahora la tengo guardadita ahí, como algo increíble que me pasó. Fue un día muy fuera de la rutina diaria, no doy a basto, tengo un montón de mensajes sin leer”, aseguró.

Claudio Úbeda, cuando asistía a Miguel Ángel Russo en su ciclo en Boca Boca

La emoción de Ubeda

La imagen de Miguel Angel Russo perdura y Claudio Ubeda no pudo evitarlo: apenas terminó el superclásico sus lágrimas se escaparon sin pedir permiso en medio de la efervescencia generalizada que se vivía en la Bombonera luego de un gran triunfo de Boca sobre River, superando ampliamente al eterno rival. En la euforia, primero se abrazó con su ayudante Juvenal Rodríguez y después con cada futbolista que se cruzó en su camino al túnel. Entre ellos, uno muy especial con Leandro Paredes.

La casaca que recordó a Russo con su fecha de nacimiento, en el campo uruguayo

Apenas un mes y un día después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el hombre que no tuvo otra alternativa que continuar al frente de un grupo humano muy golpeado tuvo finalmente una tarde de felicidad extrema: “Cuando terminó el partido me abracé mucho con Juvenal porque nos acordamos de Miguel. Gran parte de todo lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro que está festejando con nosotros desde arriba. Queremos compartir esto con él y con su familia, con la que estamos en contacto permanente. Se lo dedicamos todos a él”, compartió el entrenador xeneize en conferencia de prensa.

Los aplausos y la emoción de Leandro Paredes y Claudio Úbeda, al momento de lanzar al cielo la camiseta en homenaje a Miguel Angel Russo tras su fallecimiento; la Bombonera vibró Manuel Cortina

Úbeda agregó: “Me emocioné mucho porque vi la bandera de Miguel, sabía lo importante que para él y para todos nosotros era poder entrar en la Copa Libertadores. Es imposible no emocionarse y acordarse de él, apenas me encontré de frente con Juvenal Rodríguez”. Y finalizó: “La pérdida de Miguel es un golpe durísimo, era nuestro padre. Cuando se te va el líder del que esperás que te diga: ‘esto está bien, esto no, metele para adelante con esto’, es difícil de un día para el otro encontrarte sin esa persona, es difícil rellenar ese espacio vacío. Estamos tratando de honrar mucho todo lo que aprendimos de él”, admitió.