Dónde cayó la camiseta que Boca lanzó al cielo en homenaje a Miguel Russo

La camiseta que Boca Juniors soltó al cielo como parte de un tributo al fallecido director técnico Miguel Ángel Russo tuvo un destino inesperado. El homenaje, realizado el pasado 18 de octubre en la Bombonera, concluyó con el hallazgo de la prenda en una locación lejana y rural, dos días después del superclásico contra River. La casaca azul y oro conmemorativa recorrió más de cien kilómetros por aire antes de ser encontrada en otro país.

Dónde encontraron la camiseta de Boca

La prenda deportiva fue encontrada en la localidad de Cañada Nieto, en el departamento de Soriano, al sudoeste de la República Oriental del Uruguay. La camiseta de Boca aterrizó en este pueblo de solo 430 habitantes después de un viaje de 106 kilómetros desde el estadio Alberto J. Armando.

La prenda fue encontrada en la localidad uruguaya de Cañada Nieto, un pueblo de 430 habitantes Google Maps

La información inicial sobre el descubrimiento la difundió el periodista uruguayo Pepe Temperan a través de su cuenta en la red social X y fue descubierta por un productor rural de la zona. Agustín Elugui trabajaba en el campo y observó un objeto brillante, cuando se acercó se dio cuenta de que se trataba de la casaca conmemorativa.

Las fotografías del hallazgo muestran los globos desinflados todavía sujetos a la camiseta. La inscripción “1956-∞” permanece intacta en la espalda de la indumentaria, como prueba de su origen. El pueblo de Cañada Nieto se ubica a 252 kilómetros de Montevideo, entre el río San Salvador y el arroyo del Espinillo.

La inscripción “1956-∞” en la espalda de la camiseta permanece intacta captura de redes

El relato del productor rural que la encontró

Agustín Elugui, el joven que encontró la camiseta, narró los detalles del suceso en diálogo con Carve Deportiva. “Soy productor rural en la zona de Soriano, cerca de Mercedes. Esto fue el martes en la tarde, que andaba en el tractor cortando pasto”, explicó.

“Pasé por al lado y acá en esa zona siempre caen globos de helio. Primero no le di mucha importancia, pasé de nuevo, casi le paso por arriba, pero vi que había un escudo de Boca, me bajé y la abrí”, relató.

El productor rural vio la inscripción con el nombre Miguel y le envió una fotografía a su novia. Ella le compartió el video del homenaje en la Bombonera. “Ahí me di cuenta de lo que tenía en las manos”, afirmó. Sobre el futuro de la histórica prenda, Elugui manifestó su indecisión.

¡APARECIÓ EL QUE ENCONTRÓ LA CAMISETA DE RUSSO! Agustín Eugui habló con #SportsCenter y contó cómo fue el momento en el que se cruzó AYER en el campo con el homenaje que Boca le había hecho a su fallecido DT... ¡ESPECTACULAR!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZXzGIBL9se — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2025

“La verdad que no pensé qué hacer con la camiseta, por ahora la tengo guardadita ahí, como algo increíble que me pasó. Fue un día muy fuera de la rutina diaria”, aseguró. Una de las posibilidades que analiza es devolverla al club y entregársela al futbolista Edinson Cavani.

Cómo fue el homenaje en La Bombonera

El tributo a Miguel Ángel Russo ocurrió el 18 de octubre en los momentos previos al partido entre Boca y Belgrano. Claudio Úbeda, su ayudante de campo, y el capitán Leandro Paredes soltaron globos azules y amarillos hacia el cielo. Los globos tenían tres estrellas doradas, una por cada título que el entrenador consiguió con el club.

El productor rural Agustín Elugui encontró la camiseta mientras trabajaba en su tractor

La voz del estadio anunció su nombre y La Bombonera respondió con una ovación. Los hinchas cantaron: “Muchas gracias, Miguelo; muchas gracias, Miguelo; vos nos diste la copa, vos nos diste alegrías, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”. La familia del entrenador observó la escena desde un palco.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.