Fuente: Reuters - Crédito: Ciro De Luca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de febrero de 2020 • 18:03

Por primera vez en su extensa carrera, Lionel Messi jugará en el estadio San Paolo cuando mañana Barcelona se enfrente con Napoli en la ida de uno de los octavos de final de la Champions League. En medio de la postergación de la Serie A por temor a los contagios de coronavirus, el equipo al que dirige Quique Setién se entrenó en el tradicional coliseo de la ciudad del sur italiano. Y ésa fue la ocasión para la primera vez del rosarino en el célebre escenario: Messi conoció de primera mano la casa donde Diego Maradona brilló durante varias temporadas en el calcio.

La entrada de Messi al San Paolo

Luego de su arribo a Nápoles, el capitán hizo un reconocimiento junto al resto del plantel blaugrana al estadio que aún hoy sigue clamando por Maradona, ganador de dos scudetti y una Copa UEFA en el equipo celeste. Messi, que viene de anotar cuatro tantos en la goleada del sábado pasado por 5-0 sobre Eibar (resultado que posicionó a Barça como único líder de La Liga, con dos puntos de ventaja sobre Real Madrid), fue bien recibido en una de las urbes más representativas del sur de Italia.

El defensor culé Gerard Piqué elogió tanto a Messi como a Maradona, aunque aseguró que se queda con "la magia" del rosarino. "Maradona es un jugador único en la historia del fútbol, que le dio muchísimo a este deporte, que pasó por Barcelona y también por Nápoles, y que será recordado siempre", dijo el número 3 este lunes en la rueda de prensa previa al partido.

Fuente: Reuters - Crédito: Ciro De Luca

"Ahora, si me preguntas entre Leo y Maradona, que es la pregunta del millón, te diría que me quedo con la regularidad de Leo y la magia que hace día tras día", añadió Piqué, que ve difícil que Messi pueda terminar jugando con la camiseta de Napoli. "En el fútbol nunca se puede decir «nunca», pero supongo que es difícil. Hay que preguntarle a él. Por lo que a mí me incumbe, me gustaría que se retirara en el Barça", declaró el zaguero.

También el entrenador Setién se refirió a Messi en la conferencia: "No hemos visto un futbolista que tenga tanta continuidad, que después de tantos años siga haciendo partidos como el último", aludió al póquer en el 5-0 a Eibar. El hoy capitán del seleccionado argentino es el líder de los goleadores del campeonato español, con 18 tantos, cinco más que los de sus inmediato perseguir, el francés Karim Benzema, de Real Madrid, el próximo adversario de Barcelona en la liga.

Fuente: Reuters - Crédito: Ciro De Luca

El entrenador del conjunto napolitano, Gennaro Gattuso, manifestó su admiración por el astro argentino: "Hace cosas que no existen ni en la Playstation, cosas impensables. Desde hace ya varios años es el más grande de todos los tiempos", sostuvo el DT, aun a pesar de trabajar en la ciudad donde Maradona es todo un ídolo popular.