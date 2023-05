Napoli, campeón de la Serie A: de Maradona a hoy, la gloria de los postergados de siempre, un canto más allá del fútbol

escuchar

Luciano Spalletti es un cascarrabias. Y, al mismo tiempo, se ríe a carcajadas. A los 64 años, con esa mixtura, es el creador de la más maravillosa sinfonía: la de ser ganador de las pasiones. Napoli, campeón de la Serie A. En el espejo del más grande de la nostalgia. “Seguramente, Maradona estaría orgulloso. Siempre está cerca del equipo. Tenemos su estatua en el vestuario, los jugadores le dedican canciones, al igual que los tifosi. Entonces, hay algo de su mística en este momento”, dice el hombre que lleva 30 años en la conducción, un viaje en el que fue del pizarrón a la tecnología más urgente.

“Lo tenemos ahí: en el vestuario está esa estatua de Maradona que muchos van a tocar. Yo, también, cuando salimos a la cancha, porque sentimos que le damos mística a nuestro equipo. Era alguien que ganaba por su calidad, por todas esas cosas que les gustan a los hinchas. Queremos intentar parecernos lo máximo posible a él y lo llevaremos siempre con nosotros por las enseñanzas que nos ha dado”, rubrica, visiblemente emocionado.

Napoli y Maradona son, por siempre, un solo corazón. Por eso, este Scudetto vale millones. Y no se trata de dinero: hay que espiar las calles de la ciudad de las pasiones desatadas para entender de qué se trata. Esto no es solo un título. Esto no es, solamente, el triunfo (¡al fin!) de los postergados de siempre. Es un canto a la esperanza universal.

“Ser argentino en la Nápoles de Diego Maradona es increíble”, siente Giovanni Simeone, delantero de la ciudad de la furia, entre goles influyentes y lesiones inoportunas. Debajo de las luces de Khvicha Kvaratskhelia (Kvaradona, lo bautizaron) y Victor Osimhen, el hombre de los músculos de acero. “Napoli es distinto a todo. Es la historia de Italia y de Maradona, y para mí es un honor jugar aquí. Los hinchas saben que soy argentino y gracias a Maradona todos quieren hablar conmigo. En esta ciudad todos son fanáticos; respiran fútbol”, advirtió el hijo del Cholo, en una entrevista con la agencia ANSA.

No sólo Napoli es campeón, después del empate 1 a 1 con Udinese como visitante: también lo es Pelusa, que falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años y llevó al equipo celeste a la cima del Calcio, cuando logró los dos Scudettos (1986/87 y 1989/90). Esta vuelta olímpica, estas lágrimas nacieron en la mágica década del 80. Después de que la Argentina diera la vuelta al mundo en México 86.

Una mujer cuelga camisteas de Maradona en el popular barrio Quartieri Spagnoli, en Nápoles Alessandra Tarantino - AP

Casi cuatro décadas más tarde, la misma gesta. Delante de Inter, Milan y Juventus, sus enemigos íntimos. Días atrás, Antonio, un fanático de los Barrios Españoles, afirmaba: “No veo la hora de que empiecen los festejos. Escuché hablar miles de veces de aquellos años y ahora nos toca a nosotros”. Antonio es uno de los miles de jóvenes que escucharon hablar de las hazañas del 10 argentino de boca de sus padres y abuelos, testigos preferenciales de los tiempos felices que, al fin, regresaron. Habitué competidor en la Champions League, capaz de ganarle a Juventus, en su casa, en el último suspiro, Napoli se convirtió en un equipo grande. Y no solo por su gente.

Como los argentinos (y buena parte del universo) en el Mundial de Qatar que consagró definitivamente a Lionel Messi, los napolitanos se encomendaron a Maradona para celebrar la tercera consagración. Tatuajes, rituales, la religión del balón. Su espíritu sigue presente en cada rincón de la ciudad, como apunta Simeone, que observa similitudes entre los hinchas de ambas latitudes. “Los napolitanos son como los argentinos. Hablan de modo parecido y tienen los mismos gestos”, expresó. De algún modo hay celebración, también, en el Obelisco.

La figura es un nigeriano. Es el artillero del Calcio, con 21 tantos. Osimhen es un héroe enmascarado y se convirtió en el primer capocannoniere de la Serie A nacido en África. En noviembre de 2021, Milan Skrinniar, defensor de Inter, lo mandó al hospital tras un choque durante un partido. El resultado fue demoledor: más de 20 fracturas. Un ojo se le salió de órbita. La cirugía reconstructiva duró cinco horas, en las que a Victor le pusieron seis placas y 18 tornillos de titanio. Algo así como un Robocop futbolero. Osimhen nunca se dio por vencido. Y regresó más fuerte que antes, como lo muestran sus números.

Cuando este delantero tan corpulento como veloz llegó desde Lille, de Francia, en la temporada 2020 por casi 70.000.000 de euros, muchos dudaron de su jerarquía. Casi desconocido para el gran público, entró al top 10 de los pases más grandes de aquel año en términos económicos. Había empezado a jugar al fútbol en una escuela de su ciudad, Lagos, la capital y urbe más poblada de Nigeria. Una semana después de cumplir 18 años se fue a Alemania, donde fichó por Wolfsburgo. En ese club jugó 16 partidos y no hizo goles. Rápidamente, partió a préstamo a Charleroi, de Bélgica, con una opción de 3.500.000 euros. Allí explotó: 20 goles en 36 partidos. Y ahora, a los 24 años… vale unos 120 millones.

La otra figura es un georgiano, líder en el rubro asistencias, con 10. Khvicha Kvaratskhelia es un Mo Salah del pie a pie. “Es de otro planeta”, exagera el técnico. La invasión de Rusia a Ucrania lo cambió todo. El drama se entromete en todos los aspectos de la vida, también en el fútbol. El 24 de marzo pasado rescindió su contrato con Rubin Kazán debido a supuestas críticas y amenazas dirigidas al pibe maravilla y a su familia. Pasó unos meses en Dinamo Batumi, pero el pago chico le quedaba verdaderamente diminuto. Cada partido era un festín.

Una pantalla muestra una foto de Diego Maradona, mientras los jugadores guardan un minuto de silencio en homenaje al astro argentino, antes del partido de fútbol del Grupo F de la UEFA Europa League Napoli vs Rijeka, en 2020 Filippo MONTEFORTE / AFP

Desde julio, marca el pulso de Napoli y de buena parte del Viejo Continente. Un puñado de semanas bastaron para compararlo con Diego, aunque la magia de Pelusa solía viajar en otra dimensión. El joven, de 22 años, sin embargo, es muy bueno. Y desató otra guerra, una de intereses y billetes. Vale unos 100 millones de euros, ahora mismo. El club del sur de Italia pagó por su pase exactamente un diez por ciento de ese hipotético valor de mercado.

“Llegó a Nápoles y estuvo brillante, y ahora se habla de 100 millones de euros. Para mí, si sigue rindiendo así hasta el final de la temporada y la próxima, llegará a los 100 millones, seguro”, describe Christian Emile, su representante. Hay otros actores, como Chucky Lozano. Como Piotr Zielinski, como Giacomo Raspadori.

Si existe el cielo, si Diego anda haciendo travesuras también en él, debe sentir una alegría imposible. Una maravillosa continuidad de la gesta de Qatar.