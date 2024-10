Néstor Lorenzo denunció que hubo espías de Bolivia en la práctica de Colombia: “Tenemos fotos”

Escuchar

Néstor Lorenzo, entrenador argentino de la selección colombiana, denunció este miércoles un intento de espionaje durante la concentración de su equipo en Cochabamba, en la antesala del partido de este jueves ante Bolivia, por las eliminatorias sudamericanas. “Es lamentable que te manden a espiar, no sé de dónde salió o quién era, pero lo identificamos”, confirmó el exayudante de José Néstor Pekerman en conferencia de prensa. Y agregó: “Tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso en donde corresponda. Uno quiere entrenar con la discreción que se merece y la privacidad, fue una ruptura a la intimidad del plantel lo que sucedió ”.

Colombia, segunda en la tabla de posiciones a dos puntos del líder, Argentina, se instaló en Cochabamba para preparar el encuentro, que se disputará en el estadio de El Alto, a 4.085 metros sobre el nivel del mar. Sobre la cuestión del supuesto infiltrado boliviano, Lorenzo agregó: “Son circunstancias aisladas. Estamos felices en Cochabamba. Hay gente que quiere ganar a cualquier costo y que hace cosas indebidas. Nuestro preparador físico tuvo que venir dos veces a Bolivia porque acordó una cosa acá y le cambiaron toda la logística, eso muestra de entrada que nos quisieron complicar. Pensamos en el partido y en lo que va a pasar en la cancha. No nos vamos a detener a quejarnos de las cosas que nos fueron haciendo ”.

🇨🇴⚽”Es lamentable que te manden a espiar, no sé de dónde salió o quién era, pero tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso” Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.#DespiertaWIN pic.twitter.com/hX3iHI7hdc — Win Sports (@WinSportsTV) October 9, 2024

La Cadena Caracol informó que supuestos allegados al equipo boliviano pusieron una cámara en un edificio lindero al estadio Félix Capriles, de Cochabamba, para espiar las prácticas del conjunto colombiano. De acuerdo con el reporte, el staff cafetero usó un dron para tomar imágenes del intento de espionaje, sacó fotos y guardó las pruebas, que pueden ser usadas en el futuro y que complicarían al equipo boliviano.

Sobre el encuentro ante el seleccionado del altiplano, Lorenzo adelantó: “Estamos confiados, trabajando en la parte médica y física, para tratar de reducir esos elementos que pueden causar ahogo y así darle mucha confianza al equipo”. Y también se refirió a la aparente ventaja del local, mucho más aclimatado al juego en la altura: “No hay una receta mágica, uno busca variantes que intenten apaciguar los efectos de la altura”, aseguró el entrenador argentino. En la previa, su colega boliviano, Óscar Villegas, había asegurado que la adaptación del equipo cafetero en los 2800 metros de Cochabamba “no aportará nada” a Colombia de cara al encuentro en El Alto.

🇨🇴⚽”Pensamos en el partido nada más, creemos que en la cancha vamos a hacer lo suficiente y lo mejor para sacarlo adelante, no nos detenemos a quejarnos de todas las cosas que nos fueron haciendo este tiempo” Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.#DespiertaWIN pic.twitter.com/RRYFATcvMl — Win Sports (@WinSportsTV) October 9, 2024

“De Bolivia me preocupa todo. Ha conseguido buenos resultados en las recientes fechas de la Eliminatoria. Han sabido jugar en El Alto. Es un equipo que nos merece el mayor de los respetos”, dijo Lorenzo. Y agregó: “Es un partido con circunstancias especiales, la parte física es importante en cuanto al vuelo de la pelota, lo liviana que es en la altura, vuela más rápido ”, ahondó Lorenzo.

El DT del combinado colombiano también se refirió al estado físico de su máxima figura, James Rodríguez, quien redondeó una gran Copa América en Estados Unidos y ahora juega en España. “James está bien, ha ganado mucho en entrenamiento en el Rayo Vallecano y ha jugado bastantes minutos. No sé con el correr del partido en esa circunstancia especial (la altura), no sé de ninguno cómo va a rendir o reaccionar a medida que vaya pasando el partido y lo analizaremos minuto a minuto. A todos los jugadores, no solo a James”.

De todas maneras, y pese a todo el contorno que rodea al partido -la ilusión boliviana, el desafío de la altura, el intento de espionaje-, Lorenzo admitió que el mensaje para sus jugadores no se modifica: “Es el de siempre: salir a ser protagonistas. Cada partido es una historia diferente y el plan de juego varía. Colombia viene a jugar y a ganar”. Y agregó: “No es fácil, hay jugadores que ni siquiera han podido hacer un entrenamiento, porque llegaron ayer (por el martes)”.

Colombia llegará al encuentro de este jueves habiendo practicado una sola vez con el plantel completo: lo hizo este miércoles en horario vespertino. Después de la práctica, la delegación cafetera regresó a su hotel y se preparaba para el viaje hacia el escenario del partido, previsto para este jueves.

LA NACION