Lionel Messi, capitán y emblema de Inter Miami, afronta este sábado ante New York RB su primer partido correspondiente a la Major League Soccer (MLS) 2023. Tras la obtención de la Leagues Cup y la clasificación a la final de la US Open Cup, el astro rosarino ahora busca comandar la remontada de su equipo en el plano liguero, en el que se ubica en la última posición de la zona A , con el peor registro de puntos conseguidos de todos los integrantes de la Primera División estadounidense.

El encuentro ante el combinado neoyorquino se disputa en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, a partir de las 20.30 (hora argentina), con arbitraje de Allen Chapman y transmisión exclusiva de la plataforma Apple TV+. Será el primero de los dos partidos que debe afrontar el equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino en lo que queda del mes de agosto: el restante también será por la MLS el próximo miércoles 30 ante Nashville, a quien recientemente derrotó en la final de la Leagues Cup.

Lionel Messi lleva 10 goles convertidos en ocho partidos disputados con la camiseta de Inter Miami LOGAN RIELY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

New York RB vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Fecha 28 de la MLS 2023.

Día : Sábado 26 de agosto.

: Sábado 26 de agosto. Hora : 20.30 (horario argentino).

: 20.30 (horario argentino). Estadio : Red Bull Arena de Nueva Jersey.

: Red Bull Arena de Nueva Jersey. Árbitro: Allen Chapman.

New York RB vs. Inter Miami: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la fecha 28 de la MLS, que se disputa en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, está programado para este sábado a las 20.30 (hora argentina) y se puede ver únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, para observar el duelo, también se debe contratar el “MLS Season Pass”, una especie de “pack fútbol” que permite ver todos los partidos de ese certamen.

Cuánto cuesta Apple TV+ y cómo tener el “MLS Season Pass”

En cuanto al precio de contratación, hay diferentes planes, que van desde los 7 dólares. Quienes compren un dispositivo Apple nuevo, tienen tres meses gratis de Apple TV+, a los que también pueden acceder los usuarios de Playstation 4 y 5. Para hacerse miembro del “MLS Season Pass”, en tanto, hay que registrarse con el Apple ID e incluir los datos de facturación.

El pase de temporada de la MLS tiene una base mensual de 15 dólares o un precio anual de 99. Si ya se cuenta con un dispositivo Apple, ya sea iPhone, iPad, Apple Watch o Mac, los usuarios solo tendrán que ingresar a “tv.apple.com” y suscribirse al plan. Para quienes ya están suscriptos al servicio de Apple TV+, el pase de la MLS cuesta 13 dólares al mes o 79 hasta el final de la temporada actual.

Los partidos de Lionel Messi en la MLS sólo se pueden ver oficialmente por intermedio de Apple TV+

El equipo dirigido por el estadounidense Troy Lesesne se ubica 11° en la zona A de la MLS, con un total de 29 puntos conseguidos en 24 encuentros disputados (siete triunfos, ocho empates y nueve derrotas). En la última fecha venció por la mínima diferencia al DC United del argentino Yamil Asad con una anotación de John Tolkin. En la Leagues Cup quedó eliminado en octavos de final ante Philadelphia, que ganó 4 a 3 en los penales luego del 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Las Garzas, en tanto, acumulan apenas cinco victorias, tres empates y catorce derrotas en la vigente MLS. Ocupan el último puesto de la Conferencia Este con 18 unidades conseguidas a lo largo de 22 partidos, una menos que Colorado, el último del Oeste. No gana en el certamen desde hace once partidos, desde el 13 de mayo (2 a 1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del DT Gerardo ´Tata’ Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes también le aportaron brillo a la franquicia miamense.

Posibles formaciones

New York RB: Coronel ; Cameron Harper , Andrés Reyes , Sean Nealis , John Tolkin ; Omir Fernández , Daniel Edelman , Dru Yearwood ; Luquinhas , Elias Manoel y Dante Vanzeir .

; Cameron , Andrés , Sean , John ; Omir , Daniel , Dru ; , Elias y Dante . Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez, Benjamín Cremaschi; Josef Martínez y Lionel Messi.