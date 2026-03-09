LA NACION

Newcastle United vs. Barcelona, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Juegan este martes desde las las 17.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Newcastle United vs. Barcelona, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa
Newcastle United vs. Barcelona, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa

Newcastle United y Barcelona se enfrentan este martes desde las 17.00h en el estadio St. James' Park, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Newcastle United viene de ganar ante Qarabag por 3-2 mientras que Barcelona llega de ganar ante FC København por 4-1.

Todo lo que hay que saber

  • Newcastle United vs. Barcelona
  • Hora: las 17.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 11 de la Champions League 2025
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Newcastle United y Barcelona en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la Champions League en 2025

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Messi marcó un gol para Inter Miami vs. DC United, ante un público récord, y también convirtió De Paul
    1

    Lionel Messi y Rodrigo De Paul le dieron el triunfo a Inter Miami en un estadio con público récord

  2. El fastidio de los hinchas por un fin de semana sin fútbol: la crisis de 1948 y los clubes que seguirían a River
    2

    La frustración de los fanáticos del fútbol argentino por el paro inédito durante el fin de semana

  3. Fútbol en Inglaterra, Italia, España, Francia, el Seven de Vancouver y el ATP Masters 1000 de Indian Wells
    3

    La agenda de la TV del domingo, con la FA Cup en Inglaterra, el Seven de Vancouver y el ATP Masters 1000 de Indian Wells

  4. El dueño de Inter Miami reveló cuánto le paga a Messi en el año por todo concepto
    4

    El dueño de Inter Miami informó cuánto le paga a Lionel Messi en el año por todo concepto