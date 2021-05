Newell’s - Libertad, por la Copa Sudamericana: una nueva derrota que complica demasiado la clasificación del equipo de Burgos

No se despierta Newell’s. Sigue atascado en su propia impericia y falta de reacción. Esta derrota por 1-0 ante Libertad no solo lo acerca al precipicio de la eliminación de la Copa Sudamericana –había una pequeña luz al final del túnel – sino que lo deja con mas preocupaciones. Newell´s dejó de ser, hace casi un semestre, un equipo competitivo. Si algo sumó en esta participación en el ámbito sudamericano fue desprestigio. Ahora depende de un milagro, ya que quedó tercero en el Grupo F.

Una victoria en Asunción le hubiese redimido el espíritu y reubicarlo en la ruta de una posible mejoría general. Porque los tres puntos lo hubieran dejado segundo en el Grupo F con siete unidades, a uno del puntero Goianiense, y uno por encima de su vencido, pero con un plus: de ganar sus próximos dos partidos ante Palestino y los brasileros, ambos de local – podría jugarlos en cancha de Platense por temas de restricciones, se adueñaría del grupo. Las evidencias estaban muy claras y a la vista. Para demostrar esa hipótesis, debió contar con argumentos futbolísticos. Los rojinegros conforman, hoy por hoy, uno de los equipos de peor rendimiento en el fútbol argentino y que se traduce linealmente al plano sudamericano.

En el futuro inmediato tiene el último desafío. Llegará al encuentro contra Sarmiento de Junín, por Copa Argentina, el próximo lunes en San Nicolás con la posibilidad de alcanzar los octavos de final, con más penumbras que luces. A veces las rachas cambian de rumbo.

Depende del cristal con las que se mire las estadísticas de Newell’s, pero son apenas aceptables bajo la conducción de Burgos. Hasta este enfrentamiento contra Libertad en Paraguay, llevaba once partidos disputados, con apenas tres victorias, cinco empates y tres derrotas. Los partidos importantes son una montaña que no sabe escalar.

El balance inicial de esta docena de enfrentamientos deja ver rendimientos individuales bajos, esquemas tácticos poco ambiciosos y sustituciones en los partidos que no aportaron, por lo general, grandes mejoras. Lo más llamativo es el discurso que repite incesantemente, acerca de que cada partido es una final. Newell’s no sale de la medianía en el funcionamiento, no se nota rebeldía en desarrollos que le son adversos y mucho menos encuentra buenos resultados desde algún arrebato. Tal vez, sendos segundos tiempos ante Lanús y Palestino, pueden entrar en esa categoría. En la noche guaraní de este jueves, mas allá de algún empuje de amor propio, volvió a fallar a la hora de resolver el partido.

Leyendeker y Espinoza luchan por la pelota NORBERTO DUARTE - POOL

Newell’s es, en este presente, un equipo decididamente rojinegro. Suenan las alarmas rojas de desesperación dentro y fuera de la cancha, y vislumbra un futuro negro, si dirigentes- una comisión directiva sin rumbo-, cuerpo técnico y los propios jugadores no dan un vuelco de 180 grados de manera urgente.

El primer tiempo tuvo dueño porque el equipo de Daniel Garnero interpretó mejor el partido y supo sacar la ventaja en el ataque. Principalmente desde el gol del argentino Carlos Ferreira a los nueve minutos.

Ese fue el tiempo que duró la solidez de los rosarinos. Pablo Pérez intentó un cambio de frente que quedó cortó y la velocidad de los volantes de Libertad aprovecharon la ocasión. Newell´s retrocedió mal y lento, y nadie pudo intervenir para cortar. Verticalidad y golpe directo de los paraguayos, que terminó en el pie izquierdo del delantero Ferreira y el grito de gol.

Daniel Garnero, DT argentino de Libertad de Paraguay NORBERTO DUARTE - POOL

El lapso posterior de diez minutos encontró a los locales desbordando una y otra vez a todo Newell’s. Ferreira y el juvenil Julio Enciso pudieron ampliar, pero no lo hicieron por muy poco. Cada avance del “Gumarelo” hacia temblar el territorio de Aguerre.

Se recompuso el equipo rosarino a partir de la mejora de Pablo Pérez, que tuvo un comienzo errático. Y el equipo de Burgos, con mas entusiasmo que ideas, prevaleció en varios pasajes. Algunos remates desde afuera del área y otros intentos por las bandas buscaron llevar peligro al arco de Martin Silva, que en líneas generales pasó una noche sin sobresaltos.

Libertad siempre fue en la mirada global el mejor de los dos. Orden en defensa y lanzamientos largos para explotar los espacios que el equipo visitante dejaba por ambas bandas por un irregular posicionamiento, fueron sus constantes argumentos.

Carlos Ferreira celebra con Iván Franco el único gol de la noche en Asunción NORBERTO DUARTE - POOL

Newell’s nunca forzó el ataque. Tibios avances que terminaban en nada. Burgos sacó en la mitad del complemento a Pérez y Scocco, otro de los tantos cambios que a priori no parecieron los adecuados.

Newell’s terminó desdibujado, sin patrón de juego. Silva le quedó lejos. Solo siguió en partido porque la diferencia era exigua y los delanteros paraguayos no resolvieron correctamente algunas contras. De haber sido más certeros, la diferencia pudo ser de goleada. Iván Franco fue el dueño y señor del partido. Habilidad, precisión e inteligencia lo dejó como el mejor del partido.

