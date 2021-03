El estreno de Germán Burgos en Newell’s, un viaje entre Crespo y La Volpe

Un viraje brusco, de los que resaltan la personalidad de aquel que toma la decisión. Una acción que no figura en los planes, pero que resulta atrapante por la exigencia y la competitividad del medio, aunque también haya que lidiar con particulares situaciones y hasta de programación que se acercan más al amateurismo que a lo que debe transmitir una liga de elite. Germán Burgos juzgó que la propuesta que le acercó Newell’s contemplaba los requerimientos necesarios para lanzarse como director técnico, después de acompañar como primer asistente y durante nueve temporadas a Diego Simeone. El Mono ensayará, este viernes, ante Unión, el regreso a un ámbito que, después de más de dos décadas en Europa, podría sentirse extraño para un argentino. Una aventura que en el pasado también protagonizaron entrenadores nacionales que forjaron la carrera en el exterior y DT’s extranjeros que vinieron a probar sus capacidades en un campeonato que destrata o eleva a los conductores de grupos.

A los 51 años, Burgos inicia prácticamente desde cero el recorrido. Real Carabanchel, con el que ascendió a la categoría Regional Preferente desde la Primera Regional, en España, su única experiencia como líder de un grupo. Pasaron 11 años de aquella empresa. Una travesía parecida a la que ensayó Hernán Crespo, que abandonó el confort de Europa para medirse en la Argentina: inferiores de Parma –donde se retiró- a Modena, de la Segunda del calcio, para recalar en Banfield, consagrarse en Defensa y Justicia con la obtención de la Copa Sudamericana 2020 y catapultarse a San Pablo, de Brasil.

Después de dirigir en las divisiones inferiores de Parma y a Módena, de la Segunda del calcio, Hernán Crespo aceptó la propuesta de Banfield para iniciar su recorrido en el fútbol argentino; la consagración con Defensa y Justicia, en la Copa Sudamericana, lo elevó a San Pablo, de Brasil X01348

Los casos se multiplican y los resultados son tan variados como los estilos y esquemas de juego, propuestas que seducen en los papeles y los pizarrones, pero que más tarde pueden derrumbarse en una cancha. Con un rico bagaje de las experiencias como jugador en el fútbol argentino, mexicano, español –jugó para la selección el Mundial de Francia 1998- y portugués, Juan Antonio Pizzi –actual entrenador de Racing- debutó junto con el peruano José Del Solar, en Colón, en 2005: el ciclo apenas duró tres partidos; tres derrotas –River, Estudiantes y Arsenal- eyectó a la fórmula del cargo. En el otro extremo podría ubicarse a Ricardo La Volpe, que con 23 años de experiencia como entrenador en México aceptó el desafío de dirigir a Boca en 2006: un ciclo que se derrumbó al perder con Belgrano, Lanús y Estudiantes, el partido desempate por el primer puesto en la cancha de Vélez.

Con 23 años de experiencia en el fútbol mexicano, en 2006 Ricardo La Volpe recién tuvo con Boca su primera aventura como entrenador en la Argentina MEXSPORT

En la Copa de la Liga está haciendo su primera experiencia como entrenador Fernando Gago, en Aldosivi, de Mar del Plata, y un caso similar al de Burgos transitó Luis Zubeldía, que dirigió en las divisiones inferiores de Lanús hasta ser ayudante de campo de Ramón Cabrero, al que secundó en el título de los granates en 2007; meses más tarde empezaría el recorrido como DT.

Para descubrir las razones que determinaron el arribo de Burgos al fútbol argentino el camino tiene dos vías. La pragmática, esa que señaló la ausencia de una propuesta de un club europeo, principalmente español, y la sentimental, esa a la que recurrió en la presentación con la prensa.

De mensaje directo para transmitir el mensaje al jugador, motivador natural por sus modos, detallista y obsesivo por experimentar con Marcelo Bielsa en sus días de futbolista y con el Cholo Simeone en la etapa de ayudante de campo, no se ata a sistemas ni dibujos. “Newell’s es Bielsa, es el Tolo [Gallego], es Martino, es Maradona y Messi. Yo debuté acá en el Parque [de la Independencia], me acuerdo que perdimos [1-0, por la 4ta fecha del campeonato 1989/90], pero nos salvamos del descenso con Ferro. Se cierra un círculo y se abre otro”, remarcó en la charla al aire libre con los medios, en la que afloró la chispa para sortear la incomodidad cuando el banner de publicidad cayó a su espalda: “Tranquilo, no me pasó nada. Es lo mismo que los mosquitos”.

Luis Zubeldía, de las divisiones inferiores de Lanús hasta convertirse en el ayudante de campo de Ramón Cabrero y celebrar el título de 2007 X01348

Un punto sobre 15 en juego, una estadística que Burgos deberá empezar a revertir con Unión en el mismo escenario en el que debutó como arquero de Ferro hace 30 años. Desde entonces, no solamente fue dirigido por técnicos de jerarquía –desde Carlos Griguol a Bielsa, pasando por Daniel Passarella y Ramón Díaz en la Argentina y Luis Aragonés, en Atlético Madrid-, de los que aprendió en la cancha, en una práctica, en el vestuario, en una concentración.

“Los estilos pueden ser varios. El papel lo aguanta todo, la cuestión es el juego. Soy un convencido que la tarea principal es pensar en el equipo. No solo es la idea del entrenador, si no saber con qué cuenta. Soy un apasionado del fútbol, de la táctica y de la estrategia, por eso quiero corregir las situaciones que no me gustan”, relató, quien en su primera práctica hizo foco en la palabra actitud para estimular a un plantel en el que piezas de experiencia como Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco, Mauro Formica, Pablo Pérez y Fernando Belluschi conviven con juveniles con proyección, entre los que se destacan Juan Sforza, Justo Giani…

Nueve temporadas como ayudante de campo del Cholo Simeone, el rico bagaje con el que Germán Burgos se presentará en el fútbol argentino

A las 19 será el debut de Burgos como director técnico en el fútbol argentino. La primera final para quien como segundo entrenador tuvo un cántico de los hinchas del Atlético de Madrid, el que no dudó en enfrascarse en una disputa dialéctica con José Mourinho, el que le regalaba carisma al ciclo Simeone… El hombre que se preparó con y ante los mejores en Europa y escribirá su propia historia en una liga que demostró no reconocer títulos ni nombres para consagrados ni para los principiantes.