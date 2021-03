La reelección de Tapia en la AFA, en peligro: un club del Ascenso solicitó que se impugne la Asamblea que lo consagró el año pasado

A casi un año de la Asamblea remota que reeligió a Claudio Tapia al frente de la AFA hasta octubre de 2025, un club del ascenso pateó el tablero y pidió que el acto sea declarado “irregular e ineficaz”. Se trata de Nueva Chicago (de la Primera Nacional), que presentó este juevesuna denuncia en la Inspección General de Justicia (IGJ) y reclamó que se vuelva a convocar a los clubes para elegir autoridades.

El documento, al que accedió LA NACION, lleva la firma del presidente del Torito, Germán Kent, y del prosecretario de la entidad de Mataderos, Gonzalo Huerta. El espacio Esperanza Verdinegra, que comanda el club hace diez años, es una sociedad política entre Kent y Daniel Ferreiro, el ex vocero de Tapia y uno de los hacedores de su llegada al poder al frente de Ascenso Unido en marzo de 2017. Desde hace un tiempo, el club no comulga con la AFA. Y Ferreiro, claro, ya no pertenece al círculo de confianza de Tapia.

El escrito, presentado hoy a las 14.35 al presidente de la IGJ, Ricardo Nissen, detalla una por una todas las irregularidades que se habrían cometido el 19 de mayo del año pasado, cuando los asambleístas fueron convocados en forma remota para votar sobre diferentes puntos del orden del día. El más importante (y cuyo procedimiento se objeta en la denuncia) era la reelección de Claudio Tapia al frente de la AFA hasta octubre de 2025.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, junto a Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, y los presidentes de Boca, River, Independiente y Racing. @AFA

La denuncia se mastica desde hace meses. En las últimas semanas el tándem Ferreiro-Kent contó los detalles a varios clubes del ascenso e incluso mantuvo conversaciones con equipos de primera. Ferreiro, que se define como “alfonsinista-kirchnerista” y escribió a comienzos de año tuits en contra de la AFA, tiene amigos de años en el poder: Leandro Santoro (máximo referente de Los Irrompibles, un sector de la UCR afín al gobierno de Alberto Fernández) y Matías Lammens (ex presidente de San Lorenzo y actual ministro de Turismo y Deporte). Además, lo une una relación de afecto con Luis Segura (el dirigente que sucedió a Julio Grondona como presidente de la AFA), el “interlocutor en el fútbol” del presidente Alberto Fernández.

Hay amigos que critican y bienvenido sea, en el 2014/17 estuvimos hombro a hombro, yo fui defraudado y traicionado por uno solo. Leo otros que estaban esos años en la vereda de enfrente y ahora escriben como los leales fatales (chupapijas en mi barrio) — Daniel Ferreiro (@dhferreiro22) January 17, 2021

El rompecabezas se cierra con Ricardo Nissen, el presidente de la IGJ que deberá resolver el asunto y declarar nula (o válida) la Asamblea de la AFA. Se trata del apoderado de los hijos de CFK en la causa Hotesur SA. Según pudo reconstruir este diario, el escenario más probable es que Nissen le extienda cinco días de vista a la AFA para que responda a las acusaciones y luego se expida. “Todo el trámite no debería demorar más de dos o tres semanas”, explicó una fuente al tanto del asunto.

Los argumentos de la denuncia

El primer punto que se objeta es que el Comité Ejecutivo no especificó en la convocatoria a la Asamblea cómo se conectarían los representantes de los clubes. Sólo mencionó que “los delegados serán contactados vía e-mail o WhatsApp para recibir el asesoramiento necesario”. Además, según la denuncia, los delegados no dejaron constancia de haber recibido la convocatoria, tal como exige la resolución de la IGJ que permitió la realización de Asambleas remotas durante la pandemia.

Claudio Tapia y el presidente Alberto Fernández, en otros tiempos: el presidente de la AFA no tuvo ni una foto con el primer mandatario en la inauguración del estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Y ahora un club pide que se impugne la Asamblea de la AFA que lo reeligió. LA NACION

También se cuestiona que en el Acta de la Asamblea no se detallan los miembros ausentes, un requisito formal consagrado por el artículo 42 del reglamento general de la AFA. Además, la denuncia detalla que el Acta de Asamblea no contiene ninguna mención a la Comisión Electoral, y no hay tampoco ninguna mención al cumplimiento del Código Electoral de la AFA, tal como lo requiere el artículo 28 de su estatuto.

El punto central de la denuncia habla del procedimiento mediante el cual se reeligió a Tapia como presidente de la AFA hasta 2025. El acta de la Asamblea puntualiza que fue luego de una moción de Carlos Montaña (Independiente) para “votar por aclamación”, y que esa sugerencia fue apoyada por Cristian Malaspina (Argentinos Juniors).

Sin embargo, el club denunciante reclama que “no surge del acta de la Asamblea ninguna descripción de la modalidad bajo la cual se adoptó la decisión de pasar a votación por aclamación ni la cantidad de votos con la cual se configuró la mayoría absoluta”. La denuncia recuerda que se debe exigir la verificación de una decisión unánime (esta lo fue) cuando se realice por aclamación. El texto presentado concluye: “Esto no se verifica en la Asamblea, que directamente omite precisar la cantidad de votos”. Además, el documento proclama que la Asamblea “lesiona directamente los principios de transparencia y publicidad” de cualquier evento de este tipo.

El texto también alega que el mandato de las nuevas autoridades es irregular. En el acta de la Asamblea se establece que el nuevo comité ejecutivo encabezado por Tapia tendrá mandato entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2025. De acuerdo con la denuncia, esa decisión va en contra de lo que dice el propio estatuto de la AFA, que establece períodos de cuatro años para todas las autoridades y establece su comienzo “una vez finalizada la Asamblea en el que han resultado elegidos”. Con este razonamiento, Tapia tendría mandato en la AFA hasta el 19 de mayo de 2024, y no hasta octubre de 2025, como se informó.

Claudio Tapia fue reelecto hasta octubre de 2025 en mayo del año pasado. Ahora, un club, Nueva Chicago, presentó una denuncia para anular la Asamblea virtual que le prorrogó el mandato "por aclamación". @afa

La denuncia también apunta al lugar en el que se realizó la Asamblea. En un primer momento, la AFA había comunicado que sería en el predio de Ezeiza, pero luego (y gracias a una autorización exprés de la propia IGJ) decidió hacerla en forma remota. Sin embargo, el reclamo de Nueva Chicago advierte que “no hay constancia de haberse requerido a la IGJ la autorización para la realización de la Asamblea fuera de la sede social (como debe hacerse) ni de haberse obtenido esa autorización”. Además, el documento presentado hoy recuerda que hubo delegados que fueron hasta el predio de Ezeiza en persona.

Por último, un defecto formal: el Código Civil y Comercial establece que para participar en la Asamblea de una institución es necesario tener pagas las cuotas y contribuciones correspondientes al mes anterior. Chicago, con la firma de Kent (presidente) y Huerta (prosecretario) alega que no hay constancia de aquello por parte de los delegados.

En las últimas semanas, Tapia intentó acercarse al Gobierno. Buscó la foto con Alberto Fernández en la inauguración del estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, pero no la consiguió. Fue en vano, incluso, que promoviera por teléfono y a la distancia la remoción del fiscal Raúl Pleé, que presidía el tribunal de Ética de la AFA. Pleé había mandado a juicio oral la causa del dólar futuro, en la que está implicada Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de la foto perdida, Tapia tal vez pensara que se le venía algo más importante. Y eso, a esta altura de los acontecimientos, parece probable. Las próximas semanas servirán para establecer si el acto de hoy marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Tapia como presidente de la AFA.