La imagen de Neymar envuelto en llanto sobre el césped del estadio Centenario preocupa a todo Brasil. El 10 se retiró del partido ante Uruguay cuando todavía no había terminado el primer tiempo, y precisó ayuda para llegar hasta el vestuario . No podía caminar, dolorido por el choque con Nicolás De la Cruz y las consecuencias en su rodilla izquierda. El primer diagnóstico, tras las pruebas en el campo de juego, no fue alentador: “esguince grave”. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dispuso que el futbolista no regrese a Arabia Saudita, donde juega para Al-Nassr, y se realice estudios esta misma tarde en una clínica de San Pablo. Allí se sabrá el alcance verdadero de la lesión.

El delantero permanece en aquella ciudad brasileña acompañado por el médico de la selección, Rodrigo Lasmar, a la espera de su chequeo. Lasmar fue el encargado de informar qué había ocurrido con el futbolista en el Centenario: “Hicimos todas las pruebas. Y serán repetidos mañana (por hoy). Estas 24 horas serán importantes para ver cómo responderá la rodilla, la inflamación que va a presentar y los exámenes por imágenes que van a aportar un diagnóstico definitivo. Es muy prematuro hablar (de una lesión ligamentaria). Vamos a esperar los exámenes con calma, evaluarlos con calma y en cuanto tengamos una definición se las comunicaremo s”.

El periodista brasileño Bruno Cassucci (GloboEsporte) publicó un video de menos de un minuto en el que el futbolista deja el estadio con su pierna izquierda envuelta en una férula. Apenas podía caminar con la ayuda de un bastón. De todas maneras, y pese al mal momento vivido en la cancha, el brasileño de 31 años tuvo tiempo para frenar ante el pedido de una foto por parte de un joven fanático que lo esperaba. Aun con dolor, le regaló una sonrisa y el niño se fue contento con su selfie. Neymar, a paso lento, continuó su camino hacia el micro que trasladaba a la delegación visitante hacia el aeropuerto. Y luego, de regreso a su país .

En medio de la incertidumbre por su salud y el dolor en su rodilla izquierda, Neymar tuvo tiempo de acudir a su perfil de Instagram y publicar una historia. “Este fue el versículo que había publicado antes del partido (con Uruguay): ‘En su corazón, el hombre planea su camino. Pero el Señor determina sus pasos’. Proverbios, 16:9. Dios sabe de todas las cosas. Toda honra y toda la gloria siempre es tuya, mi Dios, independiente de todo. Tengo fe”, escribió. Y fue un atisbo de esperanza para todos sus fanáticos (y los de la selección brasileña), que esperan volver a verlo pronto en la cancha.

De todas formas, las especulaciones de los periodistas que siguen al Scratch hablan de un período de recuperación de varias semanas, si es que las imágenes no confirman una rotura. Así, Neymar estaría fuera de la próxima doble fecha FIFA, dentro de un mes, y en la que Brasil debe jugar con Colombia en Barranquilla y, más tarde, con Argentina -líder y con puntaje perfecto en las eliminatorias sudamericanas- en el Maracaná.

El historial de lesiones de Neymar

El portal GloboEsporte informó que se trata de la primera lesión de rodilla de la estrella brasileña desde que llegó a Europa en 2013. Y repasó el historial de las principales dolencias físicas sufridas a lo largo de su carrera. Por ejemplo, la que lo sacó del Mundial de 2014, organizado por su país. Neymar quedó afuera en octavos de final, tras un rodillazo en la espalda que le dio el colombiano Juan Camilo Zúñiga. O la última, una lesión en el tobillo derecho sufrida en febrero de este año, durante un encuentro entre PSG y Lille, que le demandó una operación y varios meses de recuperación.

La desazón de Neymar ante una nueva lesión en el partido contra Uruguay por las eliminatorias mundialistas Captura Globo

En total, fueron siete lesiones en el pie derecho, cuatro en el izquierdo, cuatro en el muslo derecho, siete en el muslo izquierdo, una lesión lumbar y dos en las costillas. Además, Neymar tuvo paperas, Covid-19 y desgaste muscular. Todos estos problemas lo obligaron a estar ausente durante varios partidos, con sus clubes (Barcelona, PSG) y con la selección.

Neymar Jr. tiene tres lesiones de larga duración desde que desembarcó con su fútbol en el Viejo Continente. Las tres le provocaron idéntica cantidad de ausencias: 18 partidos. La primera fue el 25 de febrero de 2018, cuando se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho y muchos se preguntaron si regresaría en condiciones para el Mundial de Rusia. La segunda ocurrió el 23 de enero de 2019 y fue otra rotura del quinto metatarsiano, esta vez en el pie izquierdo. La tercera (y última hasta la de este martes en el Centenario de Montevideo) había sido provocada el 19 de febrero de este año: entorsis ligamentaria en el tobillo derecho. Ahora, Neymar agregó una categoría a su listado de problemas físicos: esguince grave en su rodilla izquierda. Una tomografía en las próximas horas develará si es (o no) aún más grave.

