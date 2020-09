Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

25 de septiembre de 2020

La salida de Luis Suárez de Barcelona reavivó uno de los tantos polvorines que atraviesa el club catalán en los últimos meses. Lionel Messi, íntimo amigo del uruguayo, tuvo palabras afectuosas hacia el charrúa y aprovechó para entregar un duro mensaje contra la directiva de la entidad blaugrana. Ahora, también, al argentino se sumó Neymar (el tercer integrante de la recordada MSN) y apuntó a la cúpula que comanda Josep Maria Bartomeu. "Es increíble cómo hacen las cosas", remarcó el astro de PSG.

En su cuenta de Instagram, Messi había lanzado la primera piedra. El capitán de la selección argentina escribió con un sentimiento de bronca: "Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada".

Los comentarios de sus ex compañeros

Un rato después, Neymar, excompañero de ellos en el Barça y ahora liderando el juego del PSG, contestó a Messi: "Increíble cómo hacen las cosas" junto a un emoji en el que se tapaba la cara.

En Barcelona, Messi-Suárez-Neymar formaron un tridente que hizo historia dentro de la cancha y trasladó la amistad fuera de la misma. Juntos ganaron 10 títulos, entre los que se destacan una Champions League y un Mundial de Clubes.

"Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", había escrito Messi en Instagram.

Entre Messi, Suárez y Neymar ganaron 10 títulos en Barcelona con la "MSN" Fuente: Archivo

Asimismo, otro integrante legendario del Barcelona que supo conquistar Europa y el mundo se sumó a las críticas a la dirigencia: Cesc Fábregas. El mediocampista contestó con unos aplausos en los que se mostraba de acuerdo con los comentarios de su dos ex compañeros y amigos.

Dani Alves, que coincidió dos temporadas con Suárez, se sumó a los comentarios: "Infelizmente es esa la realidad que viene de hace tiempo. Solo se confirma año tras año! No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho. Es sobre respecto y eso no lo saben. Sigue duro que de alguna manera estamos allí".

Por su parte, Samuel Eto'o respondió: "Hijo, la elegancia no se COMPRA. Cuidate y piensa en ti".

