“Ni siquiera puedo caminar”: la confesión de Erling Haaland que encendió las alarmas en Alemania y en Noruega

El delantero Erling Haaland, estrella del Borussia Dortmund y de la selección de Noruega, fue desafectado de los próximos partidos contra Turquía y Montenegro por la eliminatoria europea para el Mundial 2022, como consecuencia de un problema muscular.

”Hola gente, una pena no poder estar preparado para los partidos con la selección. Tenía muchas ganas. En todo caso, buena suerte a Noruega”, tuiteó en noruego el delantero de 21 años.

Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Norge 💪🏻 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 4, 2021

La ausencia de Haaland en el compromiso internacional no es una sorpresa. El delantero ya se había perdido los tres últimos partidos con el Borussia Dortmund, y su presencia con Noruega estaba en duda.

”La lesión parecía poder reducirse, pero la evolución fue muy lenta desafortunadamente”, confirmó el médico de la selección noruega, Ola Sand, en un comunicado de la Federación. “Hay también riesgo de complicaciones si regresa demasiado rápido”.

Marco Rose, entrenador del equipo germano, habló en conferencia de prensa sobre el inconveniente físico del jugador: “Todo lo que puedo decirles es el statu quo. Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Champions League. Empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Y me dijo muy oportunamente ‘entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar’”.

“Es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona. Tenemos que ponerlo sano para el Borussia Dortmund, pero también para la selección de Noruega. Tuvimos dos partidos sin él ahora y por el momento, las cosas tampoco pintan bien para Noruega. Esto también es lo que dice Erling, y deberíamos liberarnos de la presión y no preguntar sobre su estado todos los días. Deberíamos dejar que se recupere”, sostuvo Rose.

Esta baja se uno a las de otros jugadores importantes de la selección escandinava, como Alexander Sorloth y Joshua King.

Noruega, 2ª del grupo G con 13 puntos, los mismos que Países Bajos (1º), se enfrentará a Turquía en Estambul el viernes, y después a Montenegro el 11 de octubre en Oslo.