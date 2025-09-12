Nico González fue presentado en Atlético de Madrid: “Hice fuerza para estar acá”

Esta temporada, Nicolás González será “Nico”. Así dice la camiseta número 23 del exjugador de Argentinos Juniors, Stuttgart (Alemania), Fiorentina y Juventus. La Vecchia Signora lo cedió para toda esta temporada, en la que será dirigido por Diego “Cholo” Simeone y compartirá vestuario con otros argentinos como Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Thiago Almada y Juan Musso.

En sus primeras palabras como jugador colchonero, “Nico” González se ilusionó con la posibilidad de debutar con la camiseta rojiblanca este mismo sábado, cuando el Atlético se mida ante el Villarreal en el estadio Metropolitano y por la Liga de España. “El fichaje se cerró en el último momento, hice fuerza para estar acá y si me toca jugar mañana [por este sábado] voy a dejar la vida por esta camiseta, que es muy hermosa y la voy a respetar siempre", dijo el futbolista nacido hace 27 años en Escobar (provincia de Buenos Aires).

Nuestro nuevo número 23 🔴⚪🇦🇷 pic.twitter.com/uqYuioqTEF — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2025

“Tengo ganas de que llegue el partido de mañana. Confío en mí y tengo que responder dentro del campo”, insistió González, quien estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, en la presentación. El máximo dirigente del club tuvo palabras elogiosas para el futbolista argentino, y destacó que su llegada se concretó en el último día del mercado de transferencias en Europa (el pasado 1 de septiembre): “En los últimos días de mercado a nuestra dirección deportiva se le presentó una oportunidad de fichaje. Y culminó a última hora con una cesión de la Juventus. Tenemos una plantilla competitiva y con grandes retos. A partir de mañana llegarán los triunfos que todos los atléticos queremos y deseamos. Nico, llegas con ilusión y vas a dar lo mejor de ti para cumplir con los retos que tienes por delante. Ojalá estés aquí mucho tiempo”.

Pese a que apenas lleva dos entrenamientos -practicó con sus compañeros jueves y viernes porque antes estuvo concentrado con la selección argentina para los últimos dos compromisos de eliminatorias sudameicanas-, González dio a entender que ya se siente adaptado a su nuevo club. “Estuve poco tiempo, me siento parte de esta familia, me entreno con jugadores de gran nivel, son todos muy simpáticos, muy buenas personas. La afición me demostró mucho cariño”, resaltó.

“El Atleti es un club muy grande. Tenía ganas de estar aquí. Estoy muy entusiasmado, aquí puedo dar lo mejor de mí. Ojalá pueda ser así”, deseó luego el ex jugador de Argentinos Juniors. Y agregó: “Me quedan muchos objetivos por cumplir, tengo 27 años, estoy con esta camiseta con la que me gustaría ganar muchas cosas. Estoy muy entusiasmado por el encuentro de mañana y luego ya veremos qué pasa”, aseguró.

Sobre el contingente argentino en el vestuario, González valoró la presencia de futbolistas a los que ya conoce de la selección argentina: ”Al llegar al entrenamiento y sentir la voz argentina es otra energía y es hermoso. Disfruto llegar al club, estar con el mate, con los chicos y estoy muy feliz por eso”. A la vez, se entusiasmó ante la posibilidad de pelear en varios frentes -Liga de España, Copa del Rey y Champions League, torneo en el que debutará ante el Liverpool inglés el próximo miércoles-: “Vamos a aspirar a estar lo más alto posible. Es el Atleti. Tiene que pelear cosas. Veo a los chicos con muchas ganas y también están muy entusiasmados como yo”.

Según información de la prensa española, González llegó al Atlético a cambio de un millón de dólares por la cesión de un año. El club colchonero se reserva además una opción de compra por 32 millones de euros que se transformará en obligatoria si el argentino juega el 60% de los partidos. Los madrileños podrán pagarla en tres años y se quedarán con el 100% del pase del futbolista, que muy probablemente integre la lista de Lionel Scaloni para el mundial del año próximo, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.