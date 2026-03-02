Nico Paz fue castigado por el DT de Como, Cesc Fàbregas, tras un acto extra futbolístico ya superado

El español Cesc Fàbregas es uno de los directores técnicos de mayor suceso de la temporada en Europa. Como 1907, un equipo modesto de Italia, marcha quinto en la Serie A, a sólo tres puntos de Roma, el último club que se está clasificando para la Champions League. Además, este martes jugará el desafío de ida por las semifinales de la Copa Italia frente a Inter. Los buenos resultados fortifican la espalda del DT, que se mostró inflexible ante el error de una de las figuras.

El técnico de Como, Cesc Fábregas: el modesto equipo italiano está quinto en el Calcio Gianluca Zuddas/ - LaPresse

Nico Paz, el argentino que se destaca en Como y que es una pieza muy valorada por Lionel Scaloni para la selección argentina, no fue titular en el partido del sábado pasado, en el 3-1 de los blanquiazules frente a Lecce. El número 10, que había sido titular en el ensayo del viernes, ingresó en el partido desde el banco de los suplentes. Todos se sorprendieron. ¿Qué ocurrió? ¿Estaba lesionado? ¿El zurdo tenía algún malestar estomacal? No, nada de ello. Fàbrebas lo castigó.

Paz, de 21 años, llegó tarde a una de las comidas del equipo y, por ese motivo, el DT catalán, exfutbolista de Barcelona, Arsenal y Chelsea, no se lo perdonó y aplicó una sanción interna, como para sostener la disciplina del grupo. “Contra el Lecce, el mediapunta empezó fuera del campo, entrando solo en el minuto 65 por Vojvoda. Pero todo se asentó rápidamente. El argentino jugó 25 minutos con la actitud y el ánimo adecuados, demostrando que el vestuario está unido y que la lección está aprendida”, publicó La Gazzetta dello Sport.

Nico Paz, puro talento en Como 1907 y la selección argentina Image Photo Agency - Getty Images Europe

Según el mismo medio deportivo italiano, este martes Nico Paz volverá a la titularidad. Fàbregas se molestó por la actitud de Paz y, pese a ser una de las figuras del equipo, no se la quiso dejar pasar, mostrándose inalterable. Según los medios italianos, la situación incómoda terminó allí y no hay problemas entre el entrenador y el hábil jugador que actúa en la selección argentina.

Lionel Scaloni tiene muy bien considerado a Nico Paz en la selección nacional LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paz, mediocampista ofensivo y cedido a Como por Real Madrid, suele ser titular en el conjunto del norte italiano, de la región de Lombardía. Participa activamente del circuito ofensivo del equipo, marca goles y es siempre una referencia. Su buen rendimiento constante lo mantiene como una de las cartas jóvenes que Scaloni sigue de cerca con miras al Mundial de este año, en Estados Unidos, México y Canadá. Este martes, Como, uno de los equipos sensación de la liga de Italia, volverá a competir y Paz, tras entender el error que cometió, será titular.