Nicolás Tagliafico dio dos asistencias y sufrió un feroz planchazo en el triunfo de Olympique de Lyon

Nicolás Tagliafico fue titular, dio dos asistencias y generó la expulsión de Mamadou Coulibaly en la victoria por 3-1 de su equipo, Olympique de Lyon, como visitante ante Mónaco, por la fecha 17 de la Liga de Francia.

El defensor resultó una de las figuras del partido de este sábado, en una temporada en la que viene teniendo buenas actuaciones, lo que le permite sostener el nivel necesario para afirmarse como titular en la selección argentina camino al Mundial 2026.

Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022 cuando disputaba su primera temporada en el fútbol francés tras dejar Ajax de Países Bajos, participó del primer y el tercer goles del Olympique de Lyon. En la etapa inicial, anticipó de cabeza en el primer palo en un tiro de esquina para el gol de Pavel Sulc y más tarde, con un enganche y un pase atrás le permitió sellar el resultado al brasileño Abner Vinícius.

Nicolás Tagliafico celebra con el brasileño Abner Vinícius tras el 3-1 de Olympique de Lyon en su triunfo sobre Mónaco por la Ligue 1 Captura

En el 1-0, a los 38 minutos, conectó un centro desde la izquierda para peinar la pelota que le llegó casi debajo del arco a Sulc. Y en el segundo tiempo, a los 34, apareció en el área, giró al recibir el pase ante su marcador y buscó al delantero, que controló el balón, hizo pasar de largo a un defensor y definió. Fue la tercera asistencia en esta primera mitad del torneo galo que se lleva disputada y en la que acumula 13 encuentros y su anterior pase-gol había sido frente a Lille.

El propio Sulc había marcado previamente el 2-1 para el visitante y nueve minutos antes del 3-1 el local se había quedado con un jugador menos por la expulsión de Coulibaly, que fue a luchar una pelota con Tagliafico y se excedió en su intensidad. Cuando bajó la vista para conectar de aire la pelota, ahí estaba el argentino delante y la suela izquierda del mediocampista terminó entre el pecho y el cuello del defensor: una patada criminal, que dejó al argentino tendido unos minutos. Roja directa.

🚨EN VIDÉO | Le tacle assassin de Coulibaly sur Tagliafico, qui lui vaut logiquement un rouge direct !



Si le but refusé de Kehrer est sévère, ce rouge lui est indiscutable ! pic.twitter.com/xyJzT2uci4 — MinuteActu (@Minute_actuu) January 3, 2026

Entre la Liga francesa y la Europa League, desde el comienzo de la temporada 2025/2026 el argentino lleva jugados 18 partidos en su equipo, la mayoría como titular, y alterna entre su habitual posición de lateral izquierdo y algunas incursiones como central, en un esquema que va cambiando el DT Paulo Fonseca.

Este sábado, los de Lyon, que ocupan el quinto puesto de las posiciones, salieron a jugar con tres en la defensa, una zona ciento por ciento extranjera que Tagliafico compartió con el neerlandés Ruben Kluivert y el belga nacionalizado congoleño Clinton Mata.

Nicolás Tagliafico sonríe y queda en el centro de todos los abrazos luego del 3-1 de Olympique de Lyon ante Mónaco, por la Ligue 1 Captura

Olympique de Lyon volverá a competir por la Ligue 1 en dos semanas, cuando reciba a Stade Brestois, después de un fin de semana en el que el fútbol galo le hará lugar a la Copa de Francia y, por los 16avos de final, se enfrenta al Lille, en una eliminatoria a un único partido.

