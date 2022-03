Niza - PSG: hora y TV del partido por la liga de Francia, con Lionel Messi y sin Kylian Mbappé

El líder Paris Saint-Germain, con Lionel Messi pero sin Kylian Mbappé, suspendido, visitará este sábado a Nice, el tercero, por la 27ª fecha de la liga de Francia. Será el último compromiso de PSG antes del desquite del próximo miércoles con Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. El partido en el estadio Allianz Riviera, de Niza, comenzará a las 17 y será transmitido por ESPN y la plataforma Star+.

“Va a ponernos en una situación difícil, será muy competitivo. Está muy bien en la clasificación y eso puede beneficiarnos, por competir con un rival de su nivel como preparación para jugar una eliminatoria de Champions ante Real Madrid”, consideró Mauricio Pochettino, el entrenador de PSG, sobre el adversario de esta noche francesa.

El ex zaguero de Newell’s Old Boys y el seleccionado argentino asumió que la baja de Mbappé tendrá “un impacto importante” tanto en su equipo como en el oponente, pero lo tomó como una buena oportunidad de “seguir cultivando la convicción del grupo sobre la fuerza del equipo”. “En una temporada situaciones como ésta pueden darse, por suspensión o lesión. Aspiramos a no depender de ningún jugador”, expuso en una conferencia de prensa.

Más allá de la importancia de Messi, Mauricio Pochettino no quiere que PSG dependa de un jugador. Aurelien Meunier - PSG - PSG

Pochettino se permitió ir más allá de la Ligue 1 al opinar que el conjunto francés atraviesa un momento “ascendente” antes de ir por la clasificación en el estadio Santiago Bernabéu, donde defenderá el 1-0 conseguido en el Parque de los Príncipes el 15 de febrero. “Está hecha la mitad del trabajo; falta la segunda parte. Tenemos que seguir progresando y mejorando”, advirtió quien dirige también a sus compatriotas Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi.

La fecha completa

En tanto, la jornada 27 del certamen de Francia se puso en marcha este viernes con un 4-1 de Lyon como visitante de Lorient. Romain Faivre (dos veces), Moussa Dembelé y Karl Toko Ekambi anotaron para el ganador; el descuento fue de Terem Igobor Moffi.

Resultados y programa de la fecha

Viernes: Lorient 1 vs. Lyon 4.

Sábado: Lens vs. Brest (13, Star+) y Nice-PSG (17, ESPN y Star+).

Domingo: Saint-Étienne vs. Metz (9, ESPN y Star+); Bordeaux vs. Troyes (11), Nantes vs. Montpellier (11), Reims vs. Strasbourg (11), Rennes vs. Angers (11), Lille vs. Clermont (13.05, Star+) y Marseille vs. Monaco (16.45, Star+).

