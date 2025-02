“No nos vamos a conformar con esto”, la felicidad de los jugadores de Racing tras obtener la Recopa Sudamericana

A poco más de cuatro meses de la obtención de la Copa Sudamericana, Racing continúa con su fiesta internacional. Esta noche, en Río de Janeiro, la Academia derrotó 2-0 a Botafogo, último campeón de la Copa Libertadores y, tras el 2-0 en la ida, se coronó campeón de la Recopa Sudamericana por primera vez, en lo que es su 5° título internacional de toda su historia.

Tras los festejos, varios de los futbolistas campeones, entre ellos los goleadores Matías Zaracho y Bruno Zuculini, hablaron con ESPN y detallaron sus sensaciones de la coronación.

“Nos habíamos puesto a principio de año como objetivo esta copa. La ganamos contra un gran rival. Desde el año pasado formamos un grupo espectacular. Estos chicos se tiran de cabeza por este club. Vamos a seguir trabajando para que Racing esté donde tiene que estar internacionalmente: tenemos la Copa Libertadores este año y sentimos que estamos para mucho más”, indicó Zuculini, una de las grandes figuras del partido.

El volante central marcó el segundo tanto del partido, con un bombazo Silvia Izquierdo - AP

Por su parte, el ex River destacó la labor de Gustavo Costas como entrenador. “Gustavo es Racing. Nos llevamos muy bien, pero cuando hay que trabajar se exige, y cuando hay que reirse se ríe. Por eso creo que pasan están cosas que estamos viviendo. Somos privilegiados de estar en esta situación”, afirmó uno de los líderes del plantel.

Otro que vivió una noche muy especial fue Matías Zaracho, quien volvió a convertir un gol para La Academia luego de casi cinco años (el último había sido el 5 de marzo de 2020 ante Estudiantes de Mérida), tras su vuelta al club a principios de este año. “Contento por volver a marcar con esta camiseta hermosa. Feliz por el grupo, por todas las cosas que venimos haciendo. Creo que hoy quedó demostrado que somos un gran grupo y que vamos a pelear todo”, aseguró el volante.

Cabe destacar que este fue un partido especial para Zaracho, no solo por el título en juego, sino también como una revancha tras la derrota del año pasado ante Botafogo por la final de la Copa Libertadores (se perdió el encuentro por lesión), cuando aún era futbolista de Atlético Mineiro. “¿Qué más lindo que una revancha con un título y con la camiseta que más quiero? Espero que este sea el comienzo de muchas cosas buenas”, sentenció.

La felicidad de Matías Zaracho tras su gol; no convertía con la camiseta de La Academia desde 2020 MAURO PIMENTEL - AFP

Otro de los que habló post-partido fue Gabriel Arias, capitán del equipo y que hoy se convirtió en el futbolista con más presencias internacionales en el club en toda su historia. “Creo que es un premio al esfuerzo y al trabajo constante. Cuando un grupo está comprometido, terminan pasando cosas buenas a la larga. Son dos títulos internacionales en poco tiempo. Racing se tiene que acostumbrar más seguido a esto. Es increíble todo lo que me ha hecho vivir este grupo”, indicó el arquero chileno.

Además, valoró el rendimiento del equipo ante los clubes brasileños, a los cuales Racing les ganó las últimas cuatro series disputadas: Athletico Paranaense, Corinthians, Cruzeiro y Botafogo. “Entendimos cómo se juegan esta clase de partidos. Son partidos de copa, partidos difíciles. Nos tocó jugar una final única y la ganamos muy bien. Creo que en estos 180 minutos no hubo dudas ni ninguna chance de que se nos escapara. Tanto hoy como la semana pasada pudimos haber ganado por más goles”, concluyó.

Gabriel Arias, el jugador con más presencias internacionales en la historia de Racing MAURO PIMENTEL - AFP

Por último, Luciano Vietto, otro futbolista surgido de las inferiores que volvió al club luego de varios años, también destacó la labor del equipo y se mostró ilusionado con el futuro cercano. “Tenía mucha confianza en nosotros. Hace no más de 6 meses estaba en mi casa en España sin saber qué hacer. Había un poco de miedo e incertidumbre porque no es fácil, pero lo que estoy viviendo hoy en día me emociona muchísimo, estoy muy contento. No quiero quedarme con esto, quiero que todos sigamos yendo por más, porque hay potencial en el club y tenemos que seguir por más”, sostuvo el número 10.

Un dato no menor es que Vietto jugó como titular este partido pese a entrenar diferenciado durante la semana por una molestia que lo obligó a ser reemplazado en el partido de ida. “Quería poder ayudar al equipo desde donde pudiera. Trabajé al máximo toda la semana para poder estar. Nunca le metí presión al cuerpo técnico, fue una decisión de ellos que yo juegue. Di hasta donde pude”, concluyó.

