En su última entrevista hace seis meses, Lionel Messi había dicho que su intención era no irse nunca de Barcelona. Crédito: Instagram @leomessi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 19:43

El 20 de febrero, hace poco más de seis meses, Lionel Messi afirmó a Mundo Deportivo, el prestigioso medio catalán, que no tenía intenciones de irse del FC Barcelona. "Si el club quiere, no hay problema en seguir. Quiero ganar otra Champions y seguir ganando Ligas" había declarado el crack argentino, que hoy cerró su gloriosa etapa como jugador blaugrana.

La extensa entrevista fue la última concedida por Messi antes de la propagación de la pandemia de coronavirus y la interrupción del fútbol en Europa y el mundo. En ese momento todavía estaba fresca la destitución de Ernesto Valverde como entrenador de Barcelona (en enero) y pocos días antes había sido revelada la noticia de que la directiva del club contrató a una empresa para atacar a algunos de sus propios jugadores en las redes sociales.

En la nota, Messi confesaba que su intención era permanecer hasta el final de su carrera en el conjunto español, y que tanto él como su familia estaban muy a gusto en la Ciudad Condal. "Amo Barcelona, si bien extraño muchísimo Rosario. Esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina. Me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, Castelldefels, y hago una vida que me gusta mucho".

"Mi idea es no irme nunca del Barsa -decía el crack rosarino-, mientras el club y la gente sigan queriendo eso por mi parte no va a haber nunca ningún problema. Muchas veces dije también que me gustaría estar y que estemos bien todos, el club, que la gente esté contenta con el equipo que haya, que haya un proyecto ganador y sigamos optando a todos los títulos como lo hicimos siempre en este club. Esa es mi idea, seguir en este club. Quiero ganar otra Champions, quiero seguir ganando Ligas y siempre aspiro a eso".

A Messi también le habían preguntado concretamente sobre la cláusula de su contrato que le posibilitaba salir del club a final de temporada, la misma en la que hoy se amparó para dar el portazo. "Ese cláusula pone nerviosa a la gente" le plantearon los entrevistadores, a lo que el argentino respondió: "En muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club, había muchos clubs interesados que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco. Lo vuelvo a repetir. Si el club quiere, no hay problema".

Otra de las respuestas más destacadas de Messi fue sobre el caso de las redes sociales que destapó la Cadena Ser. Un asunto oprobioso que enturbió aún más las relaciones entre el capitán y el presidente Josep Maria Bartomeu. "¿Los convencieron las explicaciones del presidente?", le preguntaron. "Me agarró un poco de sorpresa, la verdad, porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. La verdad es que yo veo raro que pase una cosa así".

En relación con lo deportivo, y en particular a la Champions League, Messi decía lo que luego comentó cuando Barcelona perdió la liga española a manos de Real Madrid: "Si queremos optar a la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, hoy no nos alcanza como estamos". Nadie se imaginaba el sopapo histórico que le propinó, seis meses después, Bayern Múnich, el día del 8-2, que actuó como disparador de la gravísima crisis que hoy vive el club culé.