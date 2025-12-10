Fútbol o soccer: el negocio entre Trump e Infantino y los “104 Superbowls”

En solo quince segundos, Donald Trump demolió el viernes pasado más de un siglo de debate. Dijo que Estados Unidos debería renunciar al término soccer. Trump es un presidente excepcional dentro del famoso excepcionalismo estadounidense. El mundo, según él. Sin embargo, dice que su país debe alinearse de una vez por todas al resto y decirle fútbol al fútbol. Y fue más lejos. Remató afirmando que debería buscarse entonces “otro nombre” para la National Football League (NFL), la centenaria entidad madre del fútbol americano, el deporte más popular y millonario de Estados Unidos. Lo celebró Gianni Infantino. El presidente de la FIFA acababa de darle a Trump un “Premio de la Paz”. Sí, a Trump. La frase es vieja, pero vale rescatarla: “El fútbol es una versión distinta del mundo”.

Soccer, en rigor, fue como se llamó originalmente al fútbol en la propia Inglaterra para diferenciarlo del rugby football. Fue una forma de apodo inicial, un diminutivo coloquial de Association Football (soc-soccer, el añadido er era moda entre los estudiantes de Oxford). Rápidamente, sin embargo, los ingleses dijeron fútbol y así lo llevaron al resto del mundo. Pero cuando llegó a Estados Unidos, allí ya dominaba el fútbol americano (el de la NFL, el del Superbowl, “ese deporte que llaman fútbol, pero que juegan con las manos”, ironizó el propio Infantino). Los estadounidenses volvieron entonces al nombre de soccer, aunque los primeros años, pocos lo saben, le decían fútbol. Lo confirma una entidad pionera (1894) que se llamó American League of Professional Football Clubs (ALPFC). Y hasta una AFA (no la de Chiqui Tapia, sino la American Football Association). Recién en 1921 apareció la American Soccer League (ASL). Fueron años de peleas entre Federaciones. La prensa no la llamó football war. La llamó soccer war.

Donald Trump recibe el Premio FIFA de la Paz de manos de Gianni Infantino JIM WATSON - AFP

El fútbol americano de la NFL es un santuario conservador. Bandera y patria. Si Bill Clinton, Barack Obama o Joe Biden (todos demócratas) hubiesen siquiera insinuado que la NFL debía cambiar su nombre, habría estallado un escándalo. Pero lo hizo Trump. El último domingo (dos días después del sorteo del Mundial), el presidente de Estados Unidos volvió al Centro John F. Kennedy de Washington para animar él mismo una velada artística. Ingresó al escenario con música de Rocky y bromeó diciendo que el centro pasaría a llamarse Trump-Kennedy. Horas antes del sorteo no hubo broma. Impuso nuevo nombre al Instituto de la Paz, construido en 2012 en Washington. El edificio en la Constitution Avenue dice ahora en letras plateadas: Instituto de Paz de Estados Unidos Donald J. Trump. ¿Por qué no pretender que Estados Unidos le diga fútbol al soccer? ¿Por qué no entregar la Copa Donald Trump?

En el Mundial, globalización mediante, autoridades y aficionados locales dirán fútbol y dirán soccer. Así sucedió en junio pasado en el Mundial de Clubes, cuando los jugadores entraban a la cancha anunciados de a uno, estilo NBA. Se cree que en el Mundial habrá shows de entretiempo y acaso entrevistas dentro del campo de juego. “¡Esto es Estados Unidos, tenemos que dar un espectáculo!”, abrió Infantino el sorteo del viernes (nadie osó decirle que no es exactamente un buen comediante). Tan obsecuente que, ironizaron algunos, tendrá habitación propia en la Casa Blanca reformada por Trump. “La infernal combinación de MAGA-FIFA”, aventuró el periodista Aaron Timms, encamina “a la catástrofe” al Mundial de 48 selecciones y 104 partidos. “Serán cientocuatro Superbowls”, exageró Infantino. Solo estacionar el auto para la final costará cerca de doscientos dólares. El ochenta por ciento de los ingresos de la FIFA llegarán del Mundial dorado. Ayer, la organización FairSquare acusó a Infantino ante el Comité de Etica de la FIFA de violar sus propios estatutos de neutralidad política por su adulación al divisivo Trump. El Comité de Ética de la FIFA se parece al de la AFA.

Trump e Infantino, en la Casa Blanca Jacquelyn Martin� - AP�

En la trasmisión de Fox, Mauricio Pochettino (DT argentino de Estados Unidos) debió cuidarse cuando Alexi Lalas (exjugador-ídolo en el Mundial 94, comentarista de TV y trumpista furioso) le dijo que su selección debía ganar el grupo porque el sorteo la benefició con rivales “fáciles” (Paraguay, Australia y el ganador del repechaje Turquía/Rumania/ Eslovaquia/Kosovo). “Tenemos que respetar al rival, no podemos ganar antes de jugar”, respondió Pochettino, DT ahora del soccer, pero que siempre jugó al fútbol.

El soccer es parte menor dentro de la cultura del entretenimiento de Estados Unidos. No existe el drama del descenso. Y tampoco hay gloria para el ganador, como le sucedió a Leo Messi, que el sábado, en estadio pequeño y con boletos carísimos, se coronó campeón con el Inter Miami, su equipo de amigos y compatriotas y de presupuesto récord en la Major League Soccer (MLS). Y que ayer mismo recibió en acto insulso su premio como primer futbolista que recibe de modo consecutivo la distinción de Jugador Más Valioso (MVP), además de la Bota de Oro. Más títulos. Más récords. Antes en el fútbol. Ahora en el soccer. Y, el año próximo, tal vez, en su sexta participación, otra vez presente en el Mundial que Trump pide llamar fútbol. Pero que seguirá alimentando como soccer.